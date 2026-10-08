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08. októbra 2026

Takmer každé piate lietadlo už stojí. Moskva dokonca žiada Vietnam o stroje aj s posádkami


Tagy: Ruské lietadlá sankcie voči Rusku

Rusko po sankciách nevrátilo zahraničným prenajímateľom stovky Boeingov a Airbusov a začalo ich registrovať doma. Bez západných náhradných dielov však flotila postupne chátra a aerolinky rozoberajú niektoré ...



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gettyimages 2244001212 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Rusko po sankciách nevrátilo zahraničným prenajímateľom stovky Boeingov a Airbusov a začalo ich registrovať doma. Bez západných náhradných dielov však flotila postupne chátra a aerolinky rozoberajú niektoré stroje na súčiastky.


Rusko sa pokúša zmierniť čoraz vážnejšie problémy svojej civilnej leteckej flotily a požiadalo Vietnam o prenájom lietadiel aj s posádkami a údržbou. Podľa údajov ruského leteckého odvetvia je už mimo prevádzky 130 zo 673 lietadiel jedenástich najväčších ruských aeroliniek, teda takmer každé piate. Informoval o tom portál Euronews.

Ruský minister dopravy Andrej Nikitin uviedol, že Moskva navrhla vietnamským dopravcom takzvaný wet lease. Pri takomto prenájme zahraničná spoločnosť neposkytne iba lietadlo, ale aj posádku, údržbu a poistenie. Vietnam podľa neho ruskú ponuku skúma.

Ani táto cesta však nemusí byť jednoduchá. Hlavný vietnamský letecký dopravca používa výhradne stroje Airbus a Boeing. Ich presun do Ruska by preto mohol vietnamské spoločnosti vystaviť riziku amerických sekundárnych sankcií. Práve toto riziko už podľa Euronews viedlo Etiópiu k odmietnutiu podobnej ruskej požiadavky. Moskva skúšala osloviť aj ďalšie krajiny Ázie, Afriky a Blízkeho východu, zatiaľ však bez úspechu.

Korene súčasného problému siahajú do roku 2022. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a zavedení západných sankcií prijala Moskva zákon, ktorý umožnil domácim aerolinkám preregistrovať v Rusku viac ako 400 lietadiel prenajatých od zahraničných spoločností namiesto toho, aby ich vrátili ich vlastníkom.

Medzinárodné pravidlá pritom neumožňujú, aby bolo jedno lietadlo súčasne registrované vo dvoch krajinách. Euronews preto ruské preregistrovanie označuje za nezákonné. Medzinárodná organizácia civilného letectva však nemá mechanizmus, ktorým by Rusko prinútila stroje vrátiť.

Situáciu zhoršuje nedostatok náhradných dielov a západných technických služieb. Ruské aerolinky preto časť zadržanej flotily rozoberajú a jej súčiastky používajú na udržanie ostatných lietadiel vo vzduchu. Rusko síce pre takéto diely vydáva vlastné certifikáty, letecké úrady EÚ a USA ich však neuznávajú.

Rozsah problémov ukazujú údaje samotného ruského odvetvia. Z flotily 673 lietadiel jedenástich najväčších aeroliniek je odstavených 130, teda približne 19 percent. Bežne pritom býva mimo prevádzky asi desatina flotily. Ešte horšia je situácia mimo skupiny Aeroflot, kde nelieta 93 z 322 strojov, takmer 29 percent.

Rusko navyše zápasí aj s leteckým palivom. Najmenej 26 veľkých letísk podľa Euronews zaviedlo obmedzenia tankovania. V Petrohrade, Kaliningrade, Jekaterinburgu, Kazani, Ufe, Irkutsku či Vladivostoku dostávajú lietadlá iba množstvo paliva potrebné na jeden let. K poklesu produkcie prispeli aj ukrajinské útoky dronmi na ruské rafinérie.

Moskva chce západné stroje postupne nahrádzať domácimi lietadlami MC-21 a Tu-214. Ich prevádzka je však podľa Euronews výrazne drahšia, a preto ruské úrady diskutujú aj o novom poplatku z leteniek. Pri vnútroštátnom lete by mohol dosiahnuť 500 rubľov a pri medzinárodnom tisíc rubľov. Analytici varujú, že vyššie ceny leteniek by mohli znížiť počet cestujúcich a znížiť príjmy leteckých spoločností.

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Zdroj: SITA.sk - Takmer každé piate lietadlo už stojí. Moskva dokonca žiada Vietnam o stroje aj s posádkami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruské lietadlá sankcie voči Rusku
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