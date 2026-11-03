Stravné sa od decembra zvyšuje a s ním aj minimálna hodnota gastrolístkov. Aké povinnosti majú zamestnávatelia?
Zamestnávateľ môže okrem zákonom stanovenej sumy poskytovať svojim pracovníkom aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, pričom jeho suma nie je limitovaná. Minimálna hodnota stravovacích ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Zamestnávateľ môže okrem zákonom stanovenej sumy poskytovať svojim pracovníkom aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, pričom jeho suma nie je limitovaná.
Minimálna hodnota stravovacích poukážok od decembra porastie. Najnižšia suma gastrolístkov sa zvýši zo súčasných 6,98 eura na 7,35 eur. Navýšenie je naviazané na zvýšenie súm stravného pri pracovnej ceste. Čo to znamená pre zamestnancov a aké povinnosti majú zamestnávatelia priblížila advokátska kancelária Ružička and Partners.
Od 1. decembra sa zvyšuje suma stravného, ktoré dostávajú zamestnanci pri pracovných cestách a to vo všetkých troch stanovených časových pásmach. Dôvodom je zdražovanie jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. Platí totiž, že ak ceny od posledného zvýšenia stravného stúpnu aspoň o 5 %, zákon prikazuje do troch mesiacov zvýšiť aj sumy stravného pri pracovných cestách. V septembri 2026 dosiahlo toto zdražovanie 5,3 % v porovnaní s vlaňajším septembrom.
Spolu so stravným pri pracovnej ceste sa zvyšuje aj minimálna hodnota stravných lístkov. Tá sa totiž určuje ako 75 % zo stravného na pracovné cesty v najnižšom časovom pásme, teda od päť do 12 hodín. Stravné na pracovné cesty v tomto časovom pásme bude od 1. decembra na úrovni 9,80 eura, minimálna hodnota gastrolístkov tak vzrastie na 7,35 eura.
„Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, takže zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej nominálnej hodnote,“ spresnili odborníci z advokátskej kancelárie.
Príspevok zamestnávateľa je najviac 5,39 eura, čo predstavuje najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v najkratšom časovom pásme. Ak zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. decembra bude minimálna výška príspevku v sume 4,05 eura. Zamestnávateľ môže okrem zákonom stanovenej sumy poskytovať svojim pracovníkom aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, pričom jeho suma nie je limitovaná.
Stravovacie poukážky aj finančný príspevok má zamestnávateľ podľa zákona poskytovať vopred tak, aby ich mali zamestnanci v novej výške k dispozícii už prvý pracovný deň. Zamestnanec si pritom môže vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Týka sa to však iba tých pracovníkov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú zamestnancom stravovanie vo svojom alebo inom stravovacom zariadení.
„Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže,“ priblížili advokáti.
Zdroj: SITA.sk - Stravné sa od decembra zvyšuje a s ním aj minimálna hodnota gastrolístkov. Aké povinnosti majú zamestnávatelia? © SITA Všetky práva vyhradené.
Minimálna hodnota stravovacích poukážok od decembra porastie. Najnižšia suma gastrolístkov sa zvýši zo súčasných 6,98 eura na 7,35 eur. Navýšenie je naviazané na zvýšenie súm stravného pri pracovnej ceste. Čo to znamená pre zamestnancov a aké povinnosti majú zamestnávatelia priblížila advokátska kancelária Ružička and Partners.
Dôvodom je zdražovanie jedál a nápojov
Od 1. decembra sa zvyšuje suma stravného, ktoré dostávajú zamestnanci pri pracovných cestách a to vo všetkých troch stanovených časových pásmach. Dôvodom je zdražovanie jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. Platí totiž, že ak ceny od posledného zvýšenia stravného stúpnu aspoň o 5 %, zákon prikazuje do troch mesiacov zvýšiť aj sumy stravného pri pracovných cestách. V septembri 2026 dosiahlo toto zdražovanie 5,3 % v porovnaní s vlaňajším septembrom.
Spolu so stravným pri pracovnej ceste sa zvyšuje aj minimálna hodnota stravných lístkov. Tá sa totiž určuje ako 75 % zo stravného na pracovné cesty v najnižšom časovom pásme, teda od päť do 12 hodín. Stravné na pracovné cesty v tomto časovom pásme bude od 1. decembra na úrovni 9,80 eura, minimálna hodnota gastrolístkov tak vzrastie na 7,35 eura.
„Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, takže zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej nominálnej hodnote,“ spresnili odborníci z advokátskej kancelárie.
Príspevok na stravovanie
Príspevok zamestnávateľa je najviac 5,39 eura, čo predstavuje najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v najkratšom časovom pásme. Ak zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytuje stravné poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. decembra bude minimálna výška príspevku v sume 4,05 eura. Zamestnávateľ môže okrem zákonom stanovenej sumy poskytovať svojim pracovníkom aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu, pričom jeho suma nie je limitovaná.
Stravovacie poukážky aj finančný príspevok má zamestnávateľ podľa zákona poskytovať vopred tak, aby ich mali zamestnanci v novej výške k dispozícii už prvý pracovný deň. Zamestnanec si pritom môže vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Týka sa to však iba tých pracovníkov, ktorých zamestnávatelia nezabezpečujú zamestnancom stravovanie vo svojom alebo inom stravovacom zariadení.
„Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný umožniť zamestnancom výber medzi stravovacími poukážkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanec je potom svojim výberom viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže,“ priblížili advokáti.
Zdroj: SITA.sk - Stravné sa od decembra zvyšuje a s ním aj minimálna hodnota gastrolístkov. Aké povinnosti majú zamestnávatelia? © SITA Všetky práva vyhradené.