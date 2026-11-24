Pellegrini žiada rýchle riešenie po narušení vzdušného priestoru Poľska. Poslancov vyzval, aby konečne konali
Hlava štátu v tejto súvislosti pripomenula, že potrebu legislatívnych zmien otvorila už začiatkom roka. Prezident Peter Pellegrini opätovne vyzval
24.11.2026 (SITA.sk) - Hlava štátu v tejto súvislosti pripomenula, že potrebu legislatívnych zmien otvorila už začiatkom roka.
Prezident Peter Pellegrini opätovne vyzval Národnú radu SR na urýchlenú prípravu legislatívnych zmien, ktoré umožnia Ozbrojeným silám SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska.
Poukázal pritom na nedávne narušenie vzdušného priestoru susedného Poľska, a upozornil, že napriek predchádzajúcim prísľubom sa potrebný legislatívny proces na Slovensku dodnes nezačal. Hlava štátu v tejto súvislosti pripomenula, že potrebu legislatívnych zmien otvorila už začiatkom roka.
„Pripomínam, že na pôde Prezidentského paláca som začiatkom roka inicioval okrúhly stôl koalície, opozície, aj velenia ozbrojených síl, kde sme práve na žiadosť OS SR prezentovali akútnu potrebu upraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily mohli praktickejšie reagovať na prípadné hrozby, ktoré môžu z titulu vojenského konfliktu na Ukrajine predstavovať ohrozenie bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky a nášho vzdušného priestoru,“zdôraznil Pellegrini.
Podľa neho vtedy predstavitelia koalície aj opozície deklarovali, že ide o prioritu, a dohodli sa na ďalšom postupe. Súčasťou diskusií bola aj praktická ukážka v rámci vojenského cvičenia. „Bol som uistený zo strany opozičných aj koaličných poslancov, že ide o prioritu. Po vojenskom cvičení, ktoré mali možnosť sledovať aj poslanci NR SR, aby sa oboznámili s nedostatkami súčasnej právnej úpravy, sa dohodlo, že parlament prevezme iniciatívu a v krátkom čase predstaví konkrétne legislatívne riešenie,“ pripomenula hlava štátu.
Napriek týmto prísľubom a opakovaným výzvam prezidenta sa podľa neho príprava potrebnej legislatívy dosiaľ neposunula. „Musím skonštatovať, že aj napriek tomu, že som kriticky pred niekoľkými mesiacmi vyzýval parlament, aby sa venoval aktuálnym problémom, dodnes som nevidel na rokovaní parlamentu žiaden návrh takejto legislatívnej zmeny,“ upozornila hlava štátu.
Z tohto dôvodu vyzval Pellegrini predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richarda Glücka (Smer-SD) a predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáša Valáška (PS), aby sa posunuli v príprave legislatívy a začali riadny legislatívny proces v parlamente. Zároveň zdôraznil, že Slovensko by s prijatím potrebných opatrení nemalo čakať na ďalší bezpečnostný incident. „Parlament by mal riešiť aktuálne problémy tejto krajiny,“ doplnil Pellegrini a dodal, že od oboch predsedov parlamentných výborov očakáva, že predstúpia pred verejnosť a informujú o ďalšom postupe.
Podpredseda PS a predseda Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek na výzvu prezidenta reagoval slovami, že Progresívne Slovensko predložilo svoje návrhy ešte v lete.
„Keďže má ísť o spoločný návrh s koalíciou, od leta čakáme na návrh z dielne ministerstva obrany. Opakovane som ho urgoval, stále ho nemám. Keby vláda venovala rovnakú pozornosť obrane Slovenskej republiky ako venuje ohýbaniu volebných zákonov, legislatíva k dronom mohla byť už dávno prijatá,“ uviedol Valášek a dodal, že Pellegrini ako „čestný predseda jednej z koaličných strán kritizuje meškanie procesu, ktoré spôsobila jeho vlastná vláda.“
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini žiada rýchle riešenie po narušení vzdušného priestoru Poľska. Poslancov vyzval, aby konečne konali © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini opätovne vyzval Národnú radu SR na urýchlenú prípravu legislatívnych zmien, ktoré umožnia Ozbrojeným silám SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska.
Poukázal pritom na nedávne narušenie vzdušného priestoru susedného Poľska, a upozornil, že napriek predchádzajúcim prísľubom sa potrebný legislatívny proces na Slovensku dodnes nezačal. Hlava štátu v tejto súvislosti pripomenula, že potrebu legislatívnych zmien otvorila už začiatkom roka.
Pellegrini potrebu zmien otvoril už začiatkom roka
„Pripomínam, že na pôde Prezidentského paláca som začiatkom roka inicioval okrúhly stôl koalície, opozície, aj velenia ozbrojených síl, kde sme práve na žiadosť OS SR prezentovali akútnu potrebu upraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily mohli praktickejšie reagovať na prípadné hrozby, ktoré môžu z titulu vojenského konfliktu na Ukrajine predstavovať ohrozenie bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky a nášho vzdušného priestoru,“zdôraznil Pellegrini.
Podľa neho vtedy predstavitelia koalície aj opozície deklarovali, že ide o prioritu, a dohodli sa na ďalšom postupe. Súčasťou diskusií bola aj praktická ukážka v rámci vojenského cvičenia. „Bol som uistený zo strany opozičných aj koaličných poslancov, že ide o prioritu. Po vojenskom cvičení, ktoré mali možnosť sledovať aj poslanci NR SR, aby sa oboznámili s nedostatkami súčasnej právnej úpravy, sa dohodlo, že parlament prevezme iniciatívu a v krátkom čase predstaví konkrétne legislatívne riešenie,“ pripomenula hlava štátu.
Parlament podľa prezidenta stále nepredložil návrh
Napriek týmto prísľubom a opakovaným výzvam prezidenta sa podľa neho príprava potrebnej legislatívy dosiaľ neposunula. „Musím skonštatovať, že aj napriek tomu, že som kriticky pred niekoľkými mesiacmi vyzýval parlament, aby sa venoval aktuálnym problémom, dodnes som nevidel na rokovaní parlamentu žiaden návrh takejto legislatívnej zmeny,“ upozornila hlava štátu.
Z tohto dôvodu vyzval Pellegrini predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richarda Glücka (Smer-SD) a predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáša Valáška (PS), aby sa posunuli v príprave legislatívy a začali riadny legislatívny proces v parlamente. Zároveň zdôraznil, že Slovensko by s prijatím potrebných opatrení nemalo čakať na ďalší bezpečnostný incident. „Parlament by mal riešiť aktuálne problémy tejto krajiny,“ doplnil Pellegrini a dodal, že od oboch predsedov parlamentných výborov očakáva, že predstúpia pred verejnosť a informujú o ďalšom postupe.
Valášek tvrdí, že PS čaká na návrh ministerstva obrany
Podpredseda PS a predseda Výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Tomáš Valášek na výzvu prezidenta reagoval slovami, že Progresívne Slovensko predložilo svoje návrhy ešte v lete.
„Keďže má ísť o spoločný návrh s koalíciou, od leta čakáme na návrh z dielne ministerstva obrany. Opakovane som ho urgoval, stále ho nemám. Keby vláda venovala rovnakú pozornosť obrane Slovenskej republiky ako venuje ohýbaniu volebných zákonov, legislatíva k dronom mohla byť už dávno prijatá,“ uviedol Valášek a dodal, že Pellegrini ako „čestný predseda jednej z koaličných strán kritizuje meškanie procesu, ktoré spôsobila jeho vlastná vláda.“
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini žiada rýchle riešenie po narušení vzdušného priestoru Poľska. Poslancov vyzval, aby konečne konali © SITA Všetky práva vyhradené.
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