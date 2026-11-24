Trump chystá novú colnú ofenzívu, vyššie sadzby majú zasiahnuť Čínu aj celú EÚ
Washington obviňuje obchodných partnerov z neférových priemyselných dotácií. Nové clá môžu zasiahnuť desiatky krajín už tento týždeň. Administratíva amerického ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Washington obviňuje obchodných partnerov z neférových priemyselných dotácií. Nové clá môžu zasiahnuť desiatky krajín už tento týždeň.
Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer by mohol už tento týždeň predstaviť výsledky niekoľkomesačného vyšetrovania priemyselných dotácií v Číne, EÚ a ďalších 14 ekonomikách.
„Vyšetrovanie sa zameria na ekonomiky, pri ktorých dôkazy naznačujú štrukturálny nadbytok výrobných kapacít,“ uviedol Greer ešte pri jeho marcovom začatí.
Nové opatrenia by mohli zasiahnuť všetkých 27 členských štátov EÚ, Japonsko, Južnú Kóreu, Indiu či Vietnam. Čína pravdepodobne dostane vyššie clá než väčšina ostatných krajín.
Podľa zdrojov denníka by sa clá na dovoz z EÚ, Japonska a Južnej Kórey mohli pohybovať najviac okolo 15 percent v súlade s predchádzajúcimi obchodnými dohodami.
Výnimku majú dostať napríklad oceľ, hliník a automobily, na ktoré sa už vzťahujú osobitné clá.
Washington tvrdí, že zahraničné dotácie umožňujú podnikom zaplavovať svetové trhy lacnejším tovarom a vytláčať americkú konkurenciu. Konečné sadzby ani presný termín ich zavedenia zatiaľ nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - Trump chystá novú colnú ofenzívu, vyššie sadzby majú zasiahnuť Čínu aj celú EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravuje ďalšie zvýšenie dovozných ciel na výrobky z Číny, Európskej únie (EÚ) a desiatok ďalších krajín.
Washington ich obviňuje z rozsiahlej štátnej podpory priemyslu, ktorá podľa neho poškodzuje amerických výrobcov, informoval denník The Wall Street Journal.
Splnomocnenec bude vyšetrovať
Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer by mohol už tento týždeň predstaviť výsledky niekoľkomesačného vyšetrovania priemyselných dotácií v Číne, EÚ a ďalších 14 ekonomikách.
„Vyšetrovanie sa zameria na ekonomiky, pri ktorých dôkazy naznačujú štrukturálny nadbytok výrobných kapacít,“ uviedol Greer ešte pri jeho marcovom začatí.
Nové opatrenia by mohli zasiahnuť všetkých 27 členských štátov EÚ, Japonsko, Južnú Kóreu, Indiu či Vietnam. Čína pravdepodobne dostane vyššie clá než väčšina ostatných krajín.
Ešte sa uvidí
Podľa zdrojov denníka by sa clá na dovoz z EÚ, Japonska a Južnej Kórey mohli pohybovať najviac okolo 15 percent v súlade s predchádzajúcimi obchodnými dohodami.
Výnimku majú dostať napríklad oceľ, hliník a automobily, na ktoré sa už vzťahujú osobitné clá.
Washington tvrdí, že zahraničné dotácie umožňujú podnikom zaplavovať svetové trhy lacnejším tovarom a vytláčať americkú konkurenciu. Konečné sadzby ani presný termín ich zavedenia zatiaľ nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - Trump chystá novú colnú ofenzívu, vyššie sadzby majú zasiahnuť Čínu aj celú EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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