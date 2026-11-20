Mesto Sereď dostalo od dobrovoľných záchranárov deky, obuv a ďalšie veci pre ľudí bez domova
Dobrovoľníci zo Záchranného systému Slovensko sa venujú najmä pátraniu po nezvestných osobách a pomáhajú aj ľuďom v krízových situáciách. Mesto Sereď dostalo pre pripravovanú nocľaháreň ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Dobrovoľníci zo Záchranného systému Slovensko sa venujú najmä pátraniu po nezvestných osobách a pomáhajú aj ľuďom v krízových situáciách.
Mesto Sereď dostalo pre pripravovanú nocľaháreň pre ľudí bez domova deky, obuv, batohy, uteráky a hygienické potreby. Išlo o dar, ktorý venovalo občianske združenie Záchranný systém Slovensko. Združenie prisľúbilo dodatočne dodať aj teplé oblečenie.
Dobrovoľníci zo Záchranného systému Slovensko sa venujú najmä pátraniu po nezvestných osobách a pomáhajú aj ľuďom v krízových situáciách. Pri svojej činnosti sa stretávajú aj s ľuďmi bez domova a vedia, aké nebezpečné môže byť počas mrazov prenocovanie na ulici, v opustenej budove či v záhradnej chatke.
„Každý človek bez ohľadu na svoju minulosť či aktuálnu životnú krízu si zaslúži prenocovať v teple, bezpečí a s ľudskou dôstojnosťou,“ povedal Milan Uhrič, predseda Záchranného systému Slovensko. Ako dodal, združenie má v Seredi svoje korene aj sídlo.
Podpora nocľahárne je pre jeho členov spôsobom, ako pomôcť ľuďom vo vlastnom meste prečkať najchladnejšie obdobie roka. Podľa Uhriča môže pomôcť aj človek, ktorý má len málo času alebo prostriedkov. „Aj malá pomoc má obrovský zmysel,“ hovorí. Niekedy podľa neho stačí darovať teplú bundu, prispieť pár eurami alebo sa pri človeku zastaviť a chvíľu sa s ním porozprávať.
Mestu Sereď podľa Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej z Mestského úradu v Seredi plánuje pripravovanú nocľaháreň určenú ľuďom bez domova otvoriť 1. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Sereď dostalo od dobrovoľných záchranárov deky, obuv a ďalšie veci pre ľudí bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Sereď dostalo pre pripravovanú nocľaháreň pre ľudí bez domova deky, obuv, batohy, uteráky a hygienické potreby. Išlo o dar, ktorý venovalo občianske združenie Záchranný systém Slovensko. Združenie prisľúbilo dodatočne dodať aj teplé oblečenie.
Dobrovoľníci zo Záchranného systému Slovensko sa venujú najmä pátraniu po nezvestných osobách a pomáhajú aj ľuďom v krízových situáciách. Pri svojej činnosti sa stretávajú aj s ľuďmi bez domova a vedia, aké nebezpečné môže byť počas mrazov prenocovanie na ulici, v opustenej budove či v záhradnej chatke.
„Každý človek bez ohľadu na svoju minulosť či aktuálnu životnú krízu si zaslúži prenocovať v teple, bezpečí a s ľudskou dôstojnosťou,“ povedal Milan Uhrič, predseda Záchranného systému Slovensko. Ako dodal, združenie má v Seredi svoje korene aj sídlo.
Podpora nocľahárne je pre jeho členov spôsobom, ako pomôcť ľuďom vo vlastnom meste prečkať najchladnejšie obdobie roka. Podľa Uhriča môže pomôcť aj človek, ktorý má len málo času alebo prostriedkov. „Aj malá pomoc má obrovský zmysel,“ hovorí. Niekedy podľa neho stačí darovať teplú bundu, prispieť pár eurami alebo sa pri človeku zastaviť a chvíľu sa s ním porozprávať.
Mestu Sereď podľa Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej z Mestského úradu v Seredi plánuje pripravovanú nocľaháreň určenú ľuďom bez domova otvoriť 1. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Sereď dostalo od dobrovoľných záchranárov deky, obuv a ďalšie veci pre ľudí bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.
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