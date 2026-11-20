Teplejšie zimy ovplyvňujú zasnežovanie v slovenských horských strediskách, vyrobený sneh musia využiť efektívne
Dôležitým prvkom je moderný manažment snehovej pokrývky, ktorý využíva satelitné určovanie polohy, digitálny model terénu a senzory na meranie teploty, vlhkosti a vetra. Slovenské horské ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Dôležitým prvkom je moderný manažment snehovej pokrývky, ktorý využíva satelitné určovanie polohy, digitálny model terénu a senzory na meranie teploty, vlhkosti a vetra.
Slovenské horské strediská čelia výzvam súvisiacim s teplejšími zimami, ktoré znamenajú zníženie počtu decembrových dní s celodenným mrazom až o tretinu. To núti prevádzkovateľov zjazdoviek vyrobiť potrebné množstvo snehu na začiatok zimnej sezóny v kratšom čase.
Najdôležitejším opatrením v tomto smere sú investície do výkonnejších zasnežovacích zariadení a moderných technológií, ktoré umožňujú efektívnejšie hospodárenie so snehom a predlžovanie prevádzky zjazdoviek.
„Zmena počasia sa dá kompenzovať investíciami do technológií. Kľúčovým opatrením, ktorému sa nevyhne žiadne slovenské stredisko, je výkonnejšie zasnežovanie, ktoré dokáže využiť aj kratšie obdobie mrazov. Zároveň je zásadné s vyrobeným snehom hospodáriť efektívnejšie,“ uviedol riaditeľ oravského strediska Kubínska Resorts Vladimír Klocok.
Kubínska Resorts za posledné tri roky investovala do zasnežovania, ratrakov a súvisiacich technológií viac ako dva milióny eur, z toho len v tomto roku dala 700-tisíc eur na zasnežovanie spodnej zjazdovky. Modernizácia umožnila skrátiť čas zasnežovania o tretinu pri teplote mínus 4 stupne Celzia, čo je dôležité najmä pri príprave na vianočnú sezónu, ktorá tvorí podstatnú časť sezónnych príjmov strediska.
Dôležitým prvkom je moderný manažment snehovej pokrývky, ktorý využíva satelitné určovanie polohy, digitálny model terénu a senzory na meranie teploty, vlhkosti a vetra. „Dnes už strediskám nestačí vyrobiť dostatok snehu na začiatku zimy. Je potrebné vedieť, kde je snehu nadbytok a kde chýba, a mať nástroje na jeho optimálne využitie. Napríklad keď sa približne v závere sezóny oteplí, je efektívnejšie udržiavať dostatočnú pokrývku na užšej časti svahu než tenkú vrstvu po celej šírke zjazdovky,“ dodal Klocok.
Nasadenie týchto inovácií umožňuje predĺžiť zimnú sezónu a lepšie využiť lyžiarske svahy. Medzi ďalšie efekty patrí rozšírenie nočného lyžovania, ktoré mnohé strediská na Slovensku doposiaľ neponúkali alebo bolo obmedzené na krátke hodiny počas týždňa. Vďaka modernej technike je teraz možné ponúkať nočné lyžovanie prakticky počas celého týždňa a zvýšiť tak prevádzkové hodiny a tržby.
Zdroj: SITA.sk - Teplejšie zimy ovplyvňujú zasnežovanie v slovenských horských strediskách, vyrobený sneh musia využiť efektívne © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské horské strediská čelia výzvam súvisiacim s teplejšími zimami, ktoré znamenajú zníženie počtu decembrových dní s celodenným mrazom až o tretinu. To núti prevádzkovateľov zjazdoviek vyrobiť potrebné množstvo snehu na začiatok zimnej sezóny v kratšom čase.
Najdôležitejším opatrením v tomto smere sú investície do výkonnejších zasnežovacích zariadení a moderných technológií, ktoré umožňujú efektívnejšie hospodárenie so snehom a predlžovanie prevádzky zjazdoviek.
Potrebné sú investície do technológií
„Zmena počasia sa dá kompenzovať investíciami do technológií. Kľúčovým opatrením, ktorému sa nevyhne žiadne slovenské stredisko, je výkonnejšie zasnežovanie, ktoré dokáže využiť aj kratšie obdobie mrazov. Zároveň je zásadné s vyrobeným snehom hospodáriť efektívnejšie,“ uviedol riaditeľ oravského strediska Kubínska Resorts Vladimír Klocok.
Kubínska Resorts za posledné tri roky investovala do zasnežovania, ratrakov a súvisiacich technológií viac ako dva milióny eur, z toho len v tomto roku dala 700-tisíc eur na zasnežovanie spodnej zjazdovky. Modernizácia umožnila skrátiť čas zasnežovania o tretinu pri teplote mínus 4 stupne Celzia, čo je dôležité najmä pri príprave na vianočnú sezónu, ktorá tvorí podstatnú časť sezónnych príjmov strediska.
Pomôže aj nočné lyžovanie
Dôležitým prvkom je moderný manažment snehovej pokrývky, ktorý využíva satelitné určovanie polohy, digitálny model terénu a senzory na meranie teploty, vlhkosti a vetra. „Dnes už strediskám nestačí vyrobiť dostatok snehu na začiatku zimy. Je potrebné vedieť, kde je snehu nadbytok a kde chýba, a mať nástroje na jeho optimálne využitie. Napríklad keď sa približne v závere sezóny oteplí, je efektívnejšie udržiavať dostatočnú pokrývku na užšej časti svahu než tenkú vrstvu po celej šírke zjazdovky,“ dodal Klocok.
Nasadenie týchto inovácií umožňuje predĺžiť zimnú sezónu a lepšie využiť lyžiarske svahy. Medzi ďalšie efekty patrí rozšírenie nočného lyžovania, ktoré mnohé strediská na Slovensku doposiaľ neponúkali alebo bolo obmedzené na krátke hodiny počas týždňa. Vďaka modernej technike je teraz možné ponúkať nočné lyžovanie prakticky počas celého týždňa a zvýšiť tak prevádzkové hodiny a tržby.
Zdroj: SITA.sk - Teplejšie zimy ovplyvňujú zasnežovanie v slovenských horských strediskách, vyrobený sneh musia využiť efektívne © SITA Všetky práva vyhradené.
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