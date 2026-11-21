Prešov opäť vystaví drevený Betlehem. Pozrieť si ho môžete až do januára
Drevené dielo pozostáva z postáv v životnej veľkosti. Pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove bude od soboty 21. novembra opäť vystavený drevený Betlehem od rezbára ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Drevené dielo pozostáva z postáv v životnej veľkosti.
Pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove bude od soboty 21. novembra opäť vystavený drevený Betlehem od rezbára Juraja Antoňáka z Ličartoviec. Bude súčasťou Prešovských vianočných trhov a vianočnej výzdoby historického centra mesta. Návštevníci si ho budú môcť pozrieť do 9. januára 2027.
Ako informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu v Prešove František Karlík, inštalácia Betlehemu Juraja Antoňáka sa uskutoční v sobotu 21. novembra. Drevené dielo pozostáva z postáv v životnej veľkosti. „Okrem Svätej rodiny s Ježiškom v jasličkách v ňom nechýbajú pastieri, anjeli, Traja králi s darmi, zvieratá a ďalšie postavy, ktoré spoločne vytvárajú pôsobivú vianočnú scenériu,“ konkretizoval Karlík.
Antoňák sa rezbárstvu venuje dlhé roky a vytvoril už niekoľko stoviek drevených plastík a reliéfov. Jeho diela sa nachádzajú na Slovensku aj v zahraničí. K vytvoreniu Betlehemu ho inšpirovala návšteva Vatikánu v roku 2005. Odvtedy svoje dielo postupne rozširuje a dopĺňa o nové postavy a detaily.
Drevený betlehem je tradičnou súčasťou Prešovských vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch, od 25. novembra do 23. decembra a následne od 26. do 31. decembra. V centre mesta bude viac ako 70 stánkov. Súčasťou programu budú koncerty, detské vystúpenia, Mikulášsky darček, Štefanská zábava aj silvestrovské oslavy.
Vianočnú výzdobu centra doplní alej menších stromčekov, ktoré budú zdobiť deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov. Výzdoba bude ladená do zlatej farby v kombinácii s briliantovou bielou. Slávnostné rozsvietenie výzdoby sa tentoraz uskutoční už na začiatku trhov 25. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Prešov opäť vystaví drevený Betlehem. Pozrieť si ho môžete až do januára © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove bude od soboty 21. novembra opäť vystavený drevený Betlehem od rezbára Juraja Antoňáka z Ličartoviec. Bude súčasťou Prešovských vianočných trhov a vianočnej výzdoby historického centra mesta. Návštevníci si ho budú môcť pozrieť do 9. januára 2027.
Rezbár Betlehem postupne rozširuje
Ako informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu v Prešove František Karlík, inštalácia Betlehemu Juraja Antoňáka sa uskutoční v sobotu 21. novembra. Drevené dielo pozostáva z postáv v životnej veľkosti. „Okrem Svätej rodiny s Ježiškom v jasličkách v ňom nechýbajú pastieri, anjeli, Traja králi s darmi, zvieratá a ďalšie postavy, ktoré spoločne vytvárajú pôsobivú vianočnú scenériu,“ konkretizoval Karlík.
Antoňák sa rezbárstvu venuje dlhé roky a vytvoril už niekoľko stoviek drevených plastík a reliéfov. Jeho diela sa nachádzajú na Slovensku aj v zahraničí. K vytvoreniu Betlehemu ho inšpirovala návšteva Vatikánu v roku 2005. Odvtedy svoje dielo postupne rozširuje a dopĺňa o nové postavy a detaily.
Vianočnú výzdobu rozsvietia 25. novembra
Drevený betlehem je tradičnou súčasťou Prešovských vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch, od 25. novembra do 23. decembra a následne od 26. do 31. decembra. V centre mesta bude viac ako 70 stánkov. Súčasťou programu budú koncerty, detské vystúpenia, Mikulášsky darček, Štefanská zábava aj silvestrovské oslavy.
Vianočnú výzdobu centra doplní alej menších stromčekov, ktoré budú zdobiť deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov. Výzdoba bude ladená do zlatej farby v kombinácii s briliantovou bielou. Slávnostné rozsvietenie výzdoby sa tentoraz uskutoční už na začiatku trhov 25. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Prešov opäť vystaví drevený Betlehem. Pozrieť si ho môžete až do januára © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Infantino pre budúcoročné voľby získal podporu juhoamerickej konfederácie CONMEBOL
- Popradčania sú späť na čele extraligovej tabuľky, Michalovciam nasúkali osem gólov – VIDEO
- Štyria tínedžeri skončili v nemocnici po užití drogy. Jeden bojuje o život
- Uspel by Marcelli v AC Miláno a má vôbec motiváciu napredovať? Bývalý reprezentant v tom má jasno – VIDEO
- Ľudia bez domova potrebujú pred zimou konkrétnu pomoc. Bratislavčania môžu darovať oblečenie, potraviny aj drogériu