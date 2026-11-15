Fiesta most otvoril Trenčínu nové výhľady. Pozrite si premenu železničného mosta na fotografiách
Bývalý železničný most nad Váhom sa mení na miesto pre prechádzky, oddych a stretávanie. Jeho novú podobu zachytil 13. novembra fotograf Juraj Majerský.
Koľaje vystriedali prechádzky a výhľady na Váh. Trenčín v piatok 13. novembra 2026 začal postupne sprístupňovať Fiesta most, ktorý dáva bývalej železničnej stavbe nový život. Jeho podobu v deň otvorenia zachytil fotograf Juraj Majerský. Výber záberov prinášame vo fotogalérii pod článkom.
Od železnice k verejnému priestoru
Vlaky prestali starý most využívať v roku 2017. Mesto ho následne získalo od železníc a namiesto odstránenia konštrukcie pripravilo jej nové využitie. Z dopravnej stavby vzniká verejný priestor blízko centra, ktorý spája prechod cez rieku s možnosťou zastaviť sa a pozrieť na mesto z inej perspektívy.
Premena patrí k projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Podľa mesta pochádza 85 percent financovania rekonštrukcie z európskych zdrojov.
Čo je otvorené a na čo si ešte počkáme
Samotný most je určený chodcom, súbežná zelená lávka cyklistom a kolobežkárom. Na spodnom podlaží sa ešte dokončujú budúce prevádzky. Basketbalové ihrisko a oceľová lávka do alúvia zostávajú v zimnom režime zatvorené. Návštevníci by mali dávať pozor aj na drevený povrch, ktorý môže byť za mokra či mrazu šmykľavý.
Most cez deň aj po zotmení
Fotografie Juraja Majerského ukazujú oceľovú konštrukciu, drevené pochôdzne plochy, výsadbu aj lavičky. Z viacerých miest sa otvára pohľad na Trenčiansky hrad. Podvečerné zábery dopĺňa osvetlenie mosta a jeho odraz na hladine Váhu.
V galérii si môžete pozrieť celkové pohľady z brehu, detaily nových priestorov aj prvých návštevníkov. Snímky vznikli 13. novembra 2026 a dokumentujú stav mosta pri jeho postupnom sprístupnení.
Fotografie: Juraj Majerský – Fiesta most – 13. 11. 2026.
Zdroje informácií: Mesto Trenčín – postupné sprístupnenie mosta a premena bývalého železničného mosta.
Fotogaléria
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