Drucker reaguje na špekulácie o odchode poslanca Hlasu. Nové odchody neočakáva
Kuffa to povedal krátko predtým v spravodajskej televízii TA3, konkrétneho človeka nemenoval. Poslanecký klub strany Hlas-SD je podľa ministra školstva
15.11.2026 (SITA.sk) - Kuffa to povedal krátko predtým v spravodajskej televízii TA3, konkrétneho človeka nemenoval.
Poslanecký klub strany Hlas-SD je podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) stabilný a nikto sa nechystá na odchod. Uviedol to v relácii Na telo v televízii Markíza. Drucker nechcel komentovať vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu, že z Hlasu sa chystá odísť ďalší poslanec. Kuffa to povedal krátko predtým v spravodajskej televízii TA3, konkrétneho človeka nemenoval. Drucker sa vyjadril aj na margo toho, že klub Hlasu už opustilo viacero poslancov. „Ani mňa neteší, že títo poslanci zmenili kabát,” povedal v tejto súvislosti.
Hlas už v minulosti prišiel o štvoricu „rebelujúcich” poslancov v zložení Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Ján Ferenčák. Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka, ktorí sa predtým oddelili od klubu Slovenskej národnej strany, pred niekoľkými dňami avizoval spoluprácu s nezaradeným poslancom a exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. K tomu sa už skôr pripojil aj poslanec Peter Slyško, ktorý bol tiež zvolený do parlamentu za Hlas.
Druckerov diskusný oponent, predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, sa v relácii vyjadril aj k spájaniu progresívcov so stranou Demokrati. Tieto politické subjekty dnes ohlásili spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Šimečka v Na telo uviedol, že z ich prieskumov vychádza, že veľká časť voličov PS aj voličov Demokratov si takúto spoluprácu praje, no jej skutočné dôsledky sa ukážu, až keď bude dokonaná.
Zdroj: SITA.sk - Drucker reaguje na špekulácie o odchode poslanca Hlasu. Nové odchody neočakáva © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanecký klub strany Hlas-SD je podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) stabilný a nikto sa nechystá na odchod. Uviedol to v relácii Na telo v televízii Markíza. Drucker nechcel komentovať vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu, že z Hlasu sa chystá odísť ďalší poslanec. Kuffa to povedal krátko predtým v spravodajskej televízii TA3, konkrétneho človeka nemenoval. Drucker sa vyjadril aj na margo toho, že klub Hlasu už opustilo viacero poslancov. „Ani mňa neteší, že títo poslanci zmenili kabát,” povedal v tejto súvislosti.
Hlas už v minulosti prišiel o štvoricu „rebelujúcich” poslancov v zložení Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Ján Ferenčák. Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka, ktorí sa predtým oddelili od klubu Slovenskej národnej strany, pred niekoľkými dňami avizoval spoluprácu s nezaradeným poslancom a exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. K tomu sa už skôr pripojil aj poslanec Peter Slyško, ktorý bol tiež zvolený do parlamentu za Hlas.
Druckerov diskusný oponent, predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, sa v relácii vyjadril aj k spájaniu progresívcov so stranou Demokrati. Tieto politické subjekty dnes ohlásili spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Šimečka v Na telo uviedol, že z ich prieskumov vychádza, že veľká časť voličov PS aj voličov Demokratov si takúto spoluprácu praje, no jej skutočné dôsledky sa ukážu, až keď bude dokonaná.
Zdroj: SITA.sk - Drucker reaguje na špekulácie o odchode poslanca Hlasu. Nové odchody neočakáva © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Fiesta most otvoril Trenčínu nové výhľady. Pozrite si premenu železničného mosta na fotografiách
- Finále MS 2030 chce hostiť Španielsko, no konkuruje mu výstavba ohromného štadióna v Maroku. Stiahnu majstri sveta kandidatúru?
- Progresívci stiahli návrh na odvolanie Šimkovičovej. Chcú počkať na vhodnejší čas
- V koalícii sa môže schyľovať k ďalšiemu prestupu. Kuffa naznačil, kto sa pridá k Tarabovi
- Už aj muži majú za sebou prvý slalom sezóny. Suverénny Braathen nenašiel premožiteľa v Levi druhý rok za sebou