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Gašpar: Návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne

Gašpar zdôraznil, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (

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15.11.2026 (SITA.sk) - Gašpar zdôraznil, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze.

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) tvrdí, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Uviedol to v relácii STVR O 5 minút 12 na margo toho, čo povedal v Národnej rade SR v súvislosti s týmto zákonom. Gašpar zdôraznil, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze.

Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, pred niekoľkými dňami prepadol v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Gašpar sa vyjadril, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor. V relácii ozrejmil, že sám síce ako jeden z navrhovateľov zákona v pléne bol, no viedol schôdzu. Dodal, že tam neboli ani spravodajcovia.

„Nie som si istý tým, že by neprešiel,” povedal na margo šancí zákona prejsť v parlamente. Je toho názoru, že SNS by bol schopná ustúpiť z požiadavky na zníženie počtu prednostných hlasov, ktoré má volič k dispozícii zo štyroch na dva a nezaradený poslanec Tomáš Taraba by potom zákon mohol podporiť. Taraba sa už vyjadril, že má s týmto ustanovením problém a zákon preto nepodporí.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar: Návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne © SITA Všetky práva vyhradené.

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