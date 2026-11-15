Tragédia vo Vysokých Tatrách. Poľský turista spadol z približne 100 metrov, zomrel na mieste
Mladého muža videli padať približne 100 metrov dole Batizovskou próbou. Poľský turista neprežil pád v masíve Gerlachovského štítu. Na ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Mladého muža videli padať približne 100 metrov dole Batizovskou próbou.
Poľský turista neprežil pád v masíve Gerlachovského štítu. Na svojom webe o tom informuje Horská záchranná služba (HZS). Ako horskí záchranári uviedli, v nedeľu v ranných hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 25-ročného poľského turistu. Mladého muža videli padať približne 100 metrov dole Batizovskou próbou.
„O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS Poprad, ktorá na palubu v Starom Smokovci pribrala dvoch záchranárov. Po prílete na miesto sa pri postihnutom nachádzali iné osoby, ktoré započali laickú KPR a následne záchranári HZS pokračovali v rozšírenej KPR až do príletu lekára VZZS, ktorý pokračoval v KPR za asistencie horských záchranárov,” uvádza HZS. U turistu sa ale nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekár VZZS konštatoval smrť.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách. Poľský turista spadol z približne 100 metrov, zomrel na mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský turista neprežil pád v masíve Gerlachovského štítu. Na svojom webe o tom informuje Horská záchranná služba (HZS). Ako horskí záchranári uviedli, v nedeľu v ranných hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 25-ročného poľského turistu. Mladého muža videli padať približne 100 metrov dole Batizovskou próbou.
„O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS Poprad, ktorá na palubu v Starom Smokovci pribrala dvoch záchranárov. Po prílete na miesto sa pri postihnutom nachádzali iné osoby, ktoré započali laickú KPR a následne záchranári HZS pokračovali v rozšírenej KPR až do príletu lekára VZZS, ktorý pokračoval v KPR za asistencie horských záchranárov,” uvádza HZS. U turistu sa ale nepodarilo obnoviť životné funkcie a lekár VZZS konštatoval smrť.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách. Poľský turista spadol z približne 100 metrov, zomrel na mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
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