Rozsudok o genocíde na Rohingoch prijal Washington s opatrnosťou, Peking s kritikou. Mjanmarská vláda ho považuje za nespravodlivý
Rozsudok ICJ je historický, pretože ide o prvý prípad v 80-ročnej histórii súdu, keď sudcovia rozhodli, že štát spáchal genocídu. USA reagovali opatrne na rozhodnutie
20.11.2026 (SITA.sk) - Rozsudok ICJ je historický, pretože ide o prvý prípad v 80-ročnej histórii súdu, keď sudcovia rozhodli, že štát spáchal genocídu.
USA reagovali opatrne na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ), podľa ktorého Mjanmarsko spáchalo genocídu na príslušníkoch moslimskej menšiny Rohingov. Washington uviedol, že verdikt analyzuje, pričom zároveň zdôraznil potrebu zabrániť „politizácii“ najvyššieho súdneho orgánu OSN.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí vyhlásil, že správny výklad Dohovoru o genocíde má zásadný význam. „Rovnako dôležité je zabrániť politizácii Medzinárodného súdneho dvora,“ uviedol. Dodal, že USA rozhodnutie skúmajú, aby mohli posúdiť všetky jeho dôsledky.
Washington zachováva opatrnosť napriek tomu, že USA už v roku 2022 oficiálne dospeli k záveru, že Mjanmarsko spáchalo na Rohingoch genocídu. V poslednom období však USA kritizovali iný prípad pred ICJ, v ktorom Juhoafrická republika obviňuje Izrael z genocídy v Pásme Gazy.
Rozsudok ICJ je historický, pretože ide o prvý prípad v 80-ročnej histórii súdu, keď sudcovia rozhodli, že štát spáchal genocídu. Súd zároveň nariadil zabezpečiť bezpečný návrat utečencov do vlasti a priznal odškodnenie obetiam.
V susednom Bangladéši dnes žije viac než milión Rohingov, z ktorých väčšina utiekla pred rozsiahlym vojenským zásahom mjanmarskej armády v roku 2017.
K rozhodnutiu sa kriticky postavila Čína. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun vyjadril obavy z údajného prekračovania právomocí súdu a príliš extenzívneho výkladu medzinárodného práva. Podľa Pekingu takýto prístup neprispieva k riešeniu sporov.
Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval mjanmarské úrady, aby umožnili utečencom návrat domov. Podobné stanovisko zaujal aj predseda Valného zhromaždenia OSN Chalílur Rahman, ktorý počas návštevy utečeneckého tábora v bangladéšskom Cox's Bazare vyhlásil: „Mjanmarsko musí Rohingov priviesť domov.“
Mjanmarsko však verdikt odmietlo. Hovorkyňa prezidentského úradu uviedla, že rozhodnutie nepovažuje za spravodlivé a poukázala na to, že súd o ňom rozhodol pomerom hlasov 9 ku 6. „Nie všetkých 15 sudcov súhlasilo s týmto rozhodnutím. Nešlo teda o jednomyseľný verdikt. Povedala by som, že nie je spravodlivý,“ vyhlásila.
Zdroj: SITA.sk - Rozsudok o genocíde na Rohingoch prijal Washington s opatrnosťou, Peking s kritikou. Mjanmarská vláda ho považuje za nespravodlivý © SITA Všetky práva vyhradené.
USA reagovali opatrne na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora (ICJ), podľa ktorého Mjanmarsko spáchalo genocídu na príslušníkoch moslimskej menšiny Rohingov. Washington uviedol, že verdikt analyzuje, pričom zároveň zdôraznil potrebu zabrániť „politizácii“ najvyššieho súdneho orgánu OSN.
Americká opatrnosť
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí vyhlásil, že správny výklad Dohovoru o genocíde má zásadný význam. „Rovnako dôležité je zabrániť politizácii Medzinárodného súdneho dvora,“ uviedol. Dodal, že USA rozhodnutie skúmajú, aby mohli posúdiť všetky jeho dôsledky.
Washington zachováva opatrnosť napriek tomu, že USA už v roku 2022 oficiálne dospeli k záveru, že Mjanmarsko spáchalo na Rohingoch genocídu. V poslednom období však USA kritizovali iný prípad pred ICJ, v ktorom Juhoafrická republika obviňuje Izrael z genocídy v Pásme Gazy.
Historický rozsudok
Rozsudok ICJ je historický, pretože ide o prvý prípad v 80-ročnej histórii súdu, keď sudcovia rozhodli, že štát spáchal genocídu. Súd zároveň nariadil zabezpečiť bezpečný návrat utečencov do vlasti a priznal odškodnenie obetiam.
V susednom Bangladéši dnes žije viac než milión Rohingov, z ktorých väčšina utiekla pred rozsiahlym vojenským zásahom mjanmarskej armády v roku 2017.
K rozhodnutiu sa kriticky postavila Čína. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun vyjadril obavy z údajného prekračovania právomocí súdu a príliš extenzívneho výkladu medzinárodného práva. Podľa Pekingu takýto prístup neprispieva k riešeniu sporov.
Nespravodlivé rozhodnutie
Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval mjanmarské úrady, aby umožnili utečencom návrat domov. Podobné stanovisko zaujal aj predseda Valného zhromaždenia OSN Chalílur Rahman, ktorý počas návštevy utečeneckého tábora v bangladéšskom Cox's Bazare vyhlásil: „Mjanmarsko musí Rohingov priviesť domov.“
Mjanmarsko však verdikt odmietlo. Hovorkyňa prezidentského úradu uviedla, že rozhodnutie nepovažuje za spravodlivé a poukázala na to, že súd o ňom rozhodol pomerom hlasov 9 ku 6. „Nie všetkých 15 sudcov súhlasilo s týmto rozhodnutím. Nešlo teda o jednomyseľný verdikt. Povedala by som, že nie je spravodlivý,“ vyhlásila.
Zdroj: SITA.sk - Rozsudok o genocíde na Rohingoch prijal Washington s opatrnosťou, Peking s kritikou. Mjanmarská vláda ho považuje za nespravodlivý © SITA Všetky práva vyhradené.
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