Ódor pre SITA: Slovensku môže za päť rokov ubudnúť takmer 200-tisíc ľudí z trhu práce
Úbytok pracovnej sily podľa neho ešte zvýrazňuje potrebu modernizácie slovenskej ekonomiky. Slovenský trh práce môže v najbližších piatich rokoch prísť o ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Úbytok pracovnej sily podľa neho ešte zvýrazňuje potrebu modernizácie slovenskej ekonomiky.
Slovenský trh práce môže v najbližších piatich rokoch prísť o takmer 200-tisíc ľudí. V rozhovore pre agentúru SITA na to upozornil bývalý premiér a súčasný europoslanec Ľudovít Ódor. Za vážny problém považuje nielen demografický vývoj, ale aj odchod mladých ľudí do zahraničia a nedostatočnú pripravenosť časti absolventov na pracovný trh.
„Tretia vec sú ľudia. Z trhu práce nám v najbližších piatich rokoch ubudne takmer 200-tisíc ľudí. Mladí odchádzajú a nevracajú sa. Každý rok máme takmer 9-tisíc detí bez maturity aj výučného listu. Ak im Slovensko a Európa neponúknu dobre platenú prácu v moderných odvetviach, talent pôjde inam,“ upozornil Ódor.
Úbytok pracovnej sily podľa neho ešte zvýrazňuje potrebu modernizácie slovenskej ekonomiky. Tá je výrazne závislá od automobilového priemyslu, ktorý čelí silnej medzinárodnej konkurencii. „Najzraniteľnejší je automobilový priemysel, ktorý je u nás príliš veľký na to, aby sme ho zanedbali. Podľa Zväzu automobilového priemyslu tvorí viac než polovicu priemyselnej produkcie a 42,6 percenta exportu. Priamo či nepriamo dáva prácu viac ako 256-tisíc ľuďom,“ pripomenul europoslanec.
Za jedno z riešení nedostatku pracovníkov považuje širšie využívanie moderných technológií vrátane umelej inteligencie. „Riešenie máme v rukách: dokončiť jednotný trh, aby naše firmy rástli doma, a nie v Amerike; nasadzovať umelú inteligenciu tam, kde nám chýbajú ľudia: v zdravotníctve, školstve a na úradoch; doma prestať dusiť ekonomiku transakčnou daňou a vyšším zdanením práce,“ uviedol.
Ódor zároveň varoval, že bez rastu produktivity nebude možné dlhodobo zvyšovať mzdy ani udržiavať súčasný rozsah sociálnych služieb. „Už Draghi upozornil, že ak nezmeníme ekonomický model, nebudeme vedieť udržať sociálny štandard. Bez vyššej produktivity nebudú ani vyššie mzdy, ani peniaze na dôchodky a lepšie zdravotníctvo,“ zdôraznil.
Budúcnosť slovenskej ekonomiky preto podľa neho závisí nielen od domácich opatrení, ale aj od schopnosti Európskej únie posilniť svoju konkurencieschopnosť. „Keď sa nepohne Európa, nebude ani Slovensko nejaký prekvitajúci ostrov uprostred. Skôr naopak: ako malá otvorená ekonomika by sme na stagnáciu Európy doplatili viac než veľké krajiny,“ uzavrel Ódor.
Zdroj: SITA.sk - Ódor pre SITA: Slovensku môže za päť rokov ubudnúť takmer 200-tisíc ľudí z trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský trh práce môže v najbližších piatich rokoch prísť o takmer 200-tisíc ľudí. V rozhovore pre agentúru SITA na to upozornil bývalý premiér a súčasný europoslanec Ľudovít Ódor. Za vážny problém považuje nielen demografický vývoj, ale aj odchod mladých ľudí do zahraničia a nedostatočnú pripravenosť časti absolventov na pracovný trh.
Úbytok pracovnej sily
„Tretia vec sú ľudia. Z trhu práce nám v najbližších piatich rokoch ubudne takmer 200-tisíc ľudí. Mladí odchádzajú a nevracajú sa. Každý rok máme takmer 9-tisíc detí bez maturity aj výučného listu. Ak im Slovensko a Európa neponúknu dobre platenú prácu v moderných odvetviach, talent pôjde inam,“ upozornil Ódor.
Úbytok pracovnej sily podľa neho ešte zvýrazňuje potrebu modernizácie slovenskej ekonomiky. Tá je výrazne závislá od automobilového priemyslu, ktorý čelí silnej medzinárodnej konkurencii. „Najzraniteľnejší je automobilový priemysel, ktorý je u nás príliš veľký na to, aby sme ho zanedbali. Podľa Zväzu automobilového priemyslu tvorí viac než polovicu priemyselnej produkcie a 42,6 percenta exportu. Priamo či nepriamo dáva prácu viac ako 256-tisíc ľuďom,“ pripomenul europoslanec.
Budúcnosť slovenskej ekonomiky
Za jedno z riešení nedostatku pracovníkov považuje širšie využívanie moderných technológií vrátane umelej inteligencie. „Riešenie máme v rukách: dokončiť jednotný trh, aby naše firmy rástli doma, a nie v Amerike; nasadzovať umelú inteligenciu tam, kde nám chýbajú ľudia: v zdravotníctve, školstve a na úradoch; doma prestať dusiť ekonomiku transakčnou daňou a vyšším zdanením práce,“ uviedol.
Ódor zároveň varoval, že bez rastu produktivity nebude možné dlhodobo zvyšovať mzdy ani udržiavať súčasný rozsah sociálnych služieb. „Už Draghi upozornil, že ak nezmeníme ekonomický model, nebudeme vedieť udržať sociálny štandard. Bez vyššej produktivity nebudú ani vyššie mzdy, ani peniaze na dôchodky a lepšie zdravotníctvo,“ zdôraznil.
Budúcnosť slovenskej ekonomiky preto podľa neho závisí nielen od domácich opatrení, ale aj od schopnosti Európskej únie posilniť svoju konkurencieschopnosť. „Keď sa nepohne Európa, nebude ani Slovensko nejaký prekvitajúci ostrov uprostred. Skôr naopak: ako malá otvorená ekonomika by sme na stagnáciu Európy doplatili viac než veľké krajiny,“ uzavrel Ódor.
Zdroj: SITA.sk - Ódor pre SITA: Slovensku môže za päť rokov ubudnúť takmer 200-tisíc ľudí z trhu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
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