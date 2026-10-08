|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2026
Z bytu ju vysťahovali na nosidlách, krátko nato zomrela. Krajinu čaká generálny štrajk
Smrť 87-ročnej dôchodkyne vyvolala ďalšiu vlnu protestov proti drahému bývaniu. Odbory vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk, necelé tri týždne pred predčasnými parlamentnými ...
Zdieľať
8.10.2026 (SITA.sk) - Smrť 87-ročnej dôchodkyne vyvolala ďalšiu vlnu protestov proti drahému bývaniu. Odbory vyhlásili na 11. novembra generálny štrajk, necelé tri týždne pred predčasnými parlamentnými voľbami.
Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá UGT a CCOO ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktoré ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Maricarmen Abascalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život. V stredu zomrela.
Abascalová bola odkázaná na invalidný vozík a z bytu ju odviezli na nosidlách. Posledné dni života strávila v nemocnici, kam sa dostala pre vyčerpanie po vysťahovaní. Jej prípad vyvolal v španielskej metropole silné emócie a stal sa symbolom boja proti rastúcim nákladom na bývanie.
Na madridskom námestí Puerta del Sol, kde už niekoľko týždňov táborí časť demonštrantov, ľudia po správe o jej smrti plakali, objímali sa a zapaľovali sviečky. Stovky protestujúcich následne pochodovali k parlamentu a skandovali: „Boj pokračuje, Maricarmen žije.“
Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za „zlomový bod v dejinách tejto krajiny“. Protesty proti bytovej kríze sa pritom neobmedzujú iba na hlavné mesto. Stanové tábory vznikli aj v ďalších mestách a na demonštráciách po celom Španielsku sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.
„Hoci zomrela, začal sa boj, ktorý sa nezastaví. Nezáleží na tom, kto vládne, pretože nás nezastavia,“ povedala pre AFP 25-ročná účastníčka protestu Nora Boumghaitová.
Odbory chcú generálnym štrajkom zvýšiť tlak na politikov aj zamestnávateľov. Vyzvali obyvateľov, aby sa „mobilizovali za lepšie mzdy, dôstojné bývanie a kontrolu cien v čase inflácie, ktorá podkopáva našu kúpnu silu“.
Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na „nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore“, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Kritizujú aj firmy, ktoré podľa odborárov využívajú hospodársky rast na zvyšovanie ziskov, zatiaľ čo mzdy zamestnancov zaostávajú.
Napätie zvyšuje aj inflácia. V septembri dosiahla 4,9 percenta, čo je najviac od februára 2023. Vláda premiéra Pedra Sáncheza reagovala novými cenovými stropmi na plyn a zľavami na pohonné látky.
Bytová kríza sa medzitým stala jednou z hlavných tém predčasných parlamentných volieb naplánovaných na 29. novembra. Sánchezova menšinová vláda minulý týždeň predložila dva dekréty, ktoré mali sprísniť pravidlá vysťahovania a automaticky predlžovať nájomné zmluvy. Konzervatívna a krajne pravicová opozícia ich však v parlamente zablokovala. Premiér následne presunul voľby pôvodne plánované na rok 2027 na skorší termín.
Sánchez obviňuje opozičnú Ľudovú stranu (PP) a krajne pravicový Vox, že odmietnutím opatrení pomáhajú špekulantom a veľkým investičným fondom. Opozícia naopak tvrdí, že za zhoršovanie dostupnosti bývania nesie zodpovednosť premiér, ktorý je pri moci už osem rokov.
V utorok vláda predstavila dva nové dekréty podobné predchádzajúcim návrhom. Tentoraz by mohli mať väčšiu šancu na schválenie v osobitnom parlamentnom orgáne. Odbory však už vyhlásili generálny štrajk a uskutočniť sa má len 18 dní pred voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Z bytu ju vysťahovali na nosidlách, krátko nato zomrela. Krajinu čaká generálny štrajk © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá UGT a CCOO ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktoré ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Maricarmen Abascalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život. V stredu zomrela.
Abascalová bola odkázaná na invalidný vozík a z bytu ju odviezli na nosidlách. Posledné dni života strávila v nemocnici, kam sa dostala pre vyčerpanie po vysťahovaní. Jej prípad vyvolal v španielskej metropole silné emócie a stal sa symbolom boja proti rastúcim nákladom na bývanie.
Na madridskom námestí Puerta del Sol, kde už niekoľko týždňov táborí časť demonštrantov, ľudia po správe o jej smrti plakali, objímali sa a zapaľovali sviečky. Stovky protestujúcich následne pochodovali k parlamentu a skandovali: „Boj pokračuje, Maricarmen žije.“
Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za „zlomový bod v dejinách tejto krajiny“. Protesty proti bytovej kríze sa pritom neobmedzujú iba na hlavné mesto. Stanové tábory vznikli aj v ďalších mestách a na demonštráciách po celom Španielsku sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.
„Hoci zomrela, začal sa boj, ktorý sa nezastaví. Nezáleží na tom, kto vládne, pretože nás nezastavia,“ povedala pre AFP 25-ročná účastníčka protestu Nora Boumghaitová.
Odbory chcú generálnym štrajkom zvýšiť tlak na politikov aj zamestnávateľov. Vyzvali obyvateľov, aby sa „mobilizovali za lepšie mzdy, dôstojné bývanie a kontrolu cien v čase inflácie, ktorá podkopáva našu kúpnu silu“.
Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na „nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore“, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Kritizujú aj firmy, ktoré podľa odborárov využívajú hospodársky rast na zvyšovanie ziskov, zatiaľ čo mzdy zamestnancov zaostávajú.
Napätie zvyšuje aj inflácia. V septembri dosiahla 4,9 percenta, čo je najviac od februára 2023. Vláda premiéra Pedra Sáncheza reagovala novými cenovými stropmi na plyn a zľavami na pohonné látky.
Bytová kríza sa medzitým stala jednou z hlavných tém predčasných parlamentných volieb naplánovaných na 29. novembra. Sánchezova menšinová vláda minulý týždeň predložila dva dekréty, ktoré mali sprísniť pravidlá vysťahovania a automaticky predlžovať nájomné zmluvy. Konzervatívna a krajne pravicová opozícia ich však v parlamente zablokovala. Premiér následne presunul voľby pôvodne plánované na rok 2027 na skorší termín.
Sánchez obviňuje opozičnú Ľudovú stranu (PP) a krajne pravicový Vox, že odmietnutím opatrení pomáhajú špekulantom a veľkým investičným fondom. Opozícia naopak tvrdí, že za zhoršovanie dostupnosti bývania nesie zodpovednosť premiér, ktorý je pri moci už osem rokov.
V utorok vláda predstavila dva nové dekréty podobné predchádzajúcim návrhom. Tentoraz by mohli mať väčšiu šancu na schválenie v osobitnom parlamentnom orgáne. Odbory však už vyhlásili generálny štrajk a uskutočniť sa má len 18 dní pred voľbami.
Zdroj: SITA.sk - Z bytu ju vysťahovali na nosidlách, krátko nato zomrela. Krajinu čaká generálny štrajk © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajt Svítok sa chcel vrátiť na inšpekciu, nemá však kde pracovať. Zurian ho poslal domov
Policajt Svítok sa chcel vrátiť na inšpekciu, nemá však kde pracovať. Zurian ho poslal domov
<< predchádzajúci článok
Ruská opozícia kritizuje Paríž za zrušenie sankcií voči podnikateľovi Usmanovovi
Ruská opozícia kritizuje Paríž za zrušenie sankcií voči podnikateľovi Usmanovovi