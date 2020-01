Horoskop na rok 2020 - všetky znamenia - ročný horoskop

Práca



V oblasti práce vám tento rok bude priať Saturn. Vyvíjate veľké úsilie, aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, a práve Saturn vás v týchto činnostiach bude podporovať. Môžete preto získať povýšenie alebo nečakané zvýšenie platu. Jar je plná záväzkov a nových úloh, ktoré vykonáte najlepšie zo všetkých. V máji na vás však doľahne vyčerpanie a vy sa nebudete môcť prinútiť k optimizmu. V auguste a septembri naopak dosiahnete významné výsledky svojej predchádzajúcej činnosti, čo vás povzbudí a vy sa znovu vrátite do svojho pracovného tempa. Z neho vás nevykoľaja ani drobné problémy, ktoré sa objavia na jeseň. Mladí ľudia, ktorí hľadajú prácu, určite nebudú sklamaní. Na začiatku roka pôjde možno len o dočasnú brigádu, ale v auguste objavíte skvelé trvalé zamestnanie, ktoré čaká len na vás.

PrácaHurá! Rok 2020 je veľmi sľubný, prichystá vám veľa zmien, ktoré možno budú náročné, ale výsledok určite bude stáť za to. Vo vašej práci vás čaká pokrok, vďaka propagačným akciám sa vaše zisky znásobia a vy si konečne budete môcť odpočinúť. Len sa vopred uistite, že vaše rozhodnutia sú správne, a vyhýbajte sa impulzívnym a unáhleným rozhodnutiam. Vaša túžba po úspechu totiž mohla spôsobiť, že sa odvážite k príliš zásadným krokom a potom vás to bude mrzieť. Hľadáte svoje prvé zamestnanie? Hviezdy naznačujú, že máte veľkú šancu na úspech Merkúr vám bude ukazovať cestu a zaručí vám úspech pri pracovných pohovoroch. Všetkým je doporučované na jar a v zime zaviesť zmeny, ktorými ste sa inšpirovali napríklad na cestách v zahraničí, na prelome júla a augusta však buďte opatrný.

PrácaMôžete zlepšiť svoju pracovnú situáciu tým, že dáte výpoveď v terajšej práci, ktorá vás rovnako príliš nebaví a kde sa necítite dobre a prejdete do novej, významnejšie spoločnosti. Rok 2020 začne nenápadne, ale bude sa ďalej vyvíjať len vo váš prospech. Vzťahy so zamestnancami a akcionármi sú stále náročnejšie a to predovšetkým preto, že nesúdia vašu prácu, ale vás ako osobu. Ľudia narodení v druhej dekáde by mali byť opatrní, Pluto v opozícii by s nimi mohol hrať nejakú špinavú hru. Hľadáte zamestnanie? Nebojte sa, Urán a Neptún ukazujú, že máte dobré vyhliadky na úspech, len pozor na prekážky, ktoré sa pred vami môžu vyskytnúť vplyvom Pluta. V priebehu jesene a zimy sa môžete tešiť na príjemné prekvapenie.