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Španieli v Lige národov v Česku nastúpia bez Yamala aj Oyarzabala

Dve hviezdy španielskej reprezentácie pre zdravotné problémy vynechajú štvrtkový duel v Prahe. Španielska futbalová reprezentácia nastúpi v štvrtkovom súboji

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9.11.2026 (SITA.sk) - Dve hviezdy španielskej reprezentácie pre zdravotné problémy vynechajú štvrtkový duel v Prahe.

Španielska futbalová reprezentácia nastúpi v štvrtkovom súboji Ligy národov na pôde Česka bez útočníkov Lamina Yamala a Mikela Oyarzabala. Ich absenciu v pondelok potvrdila Španielska futbalová federácia (RFEF).

Mladý krídelník Yamal z FC Barcelona po nedeľňajšom víťazstve 2:1 v La Lige na ihrisku Atlético Madrid "pociťoval nepohodlie v pravom kolene". Ako ďalej vysvetlila federácia, zakončovateľ San Sebastiánu Oyarzabal sa zase nachádza "v záverečnej fáze prekonávania chrípky".

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"Obaja hráči sa však v nasledujúcich dňoch pripoja k tréningovému kempu, aby mohli byť k dispozícii na zápas proti Anglicku, ktorý sa uskutoční v nedeľu na štadióne Metropolitano," doplnila RFEF.

Aktuálni majstri sveta zo Španielska v aktuálnej edícii Ligy národov zatiaľ nazbierali plný počet 12 bodov, keď dvakrát zdolali Chorvátsko a zvíťazili aj v Anglicku a doma nad Českom. Majú tak istotu prieniku do štvrťfinále LN.


Zdroj: SITA.sk - Španieli v Lige národov v Česku nastúpia bez Yamala aj Oyarzabala © SITA Všetky práva vyhradené.

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