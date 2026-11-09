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Vietnamská komunita žiada súd, aby nepustil na slobodu vraha šiestich ľudí zo Starej Vajnorskej

Odsúdený Hauser spoločne s Róbertom Mattom v apríli 1994 na Starej Vajnorskej v Bratislave mimoriadne brutálnym spôsobom zavraždili šesťčlennú vietnamskú rodinu vrátane tehotnej ženy a takmer deväťmesačného ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Odsúdený Hauser spoločne s Róbertom Mattom v apríli 1994 na Starej Vajnorskej v Bratislave mimoriadne brutálnym spôsobom zavraždili šesťčlennú vietnamskú rodinu vrátane tehotnej ženy a takmer deväťmesačného dieťaťa.

Tri organizácie vietnamskej menšiny na Slovensku vyjadrili v otvorenom liste zásadný nesúhlas s možným podmienečným prepustením na doživotie odsúdeného Viliama Hausera na slobodu. List adresovali sudkyni Okresného súdu Trnava Simone Vráblovej, ktorá o žiadosti o prepustenie rozhoduje, aj Krajskej prokuratúre v Trnave.

Odsúdený Hauser spoločne s Róbertom Mattom v apríli 1994 na Starej Vajnorskej v Bratislave mimoriadne brutálnym spôsobom zavraždili šesťčlennú vietnamskú rodinu vrátane tehotnej ženy a takmer deväťmesačného dieťaťa. Hauser si trest odpykáva v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, po 32 rokoch vo väzení chce ísť na slobodu.

Vietnamská komunita hovorí o stále otvorených ranách


„Pre našu komunitu nejde o uzavretú kapitolu. Obete boli naši krajania, kolegovia, susedia a príbuzní. Masaker na Starej Vajnorskej dodnes žije v pamäti vietnamských rodín na Slovensku i v Česku a každá ďalšia žiadosť odsúdeného o prepustenie tieto rany opätovne otvára,“ uvádzajú v liste občianske združenia Vietnamská komunita na Slovensku, Únia vietnamských žien na Slovensku a Vietnamské korene.

Organizácie zdôrazňujú, že rešpektujú nezávislosť súdu aj právo odsúdeného na spravodlivé posúdenie žiadosti. Súd však žiadajú, aby kriticky preveril, či sa skutočne a preukázateľne zmenili závery predchádzajúcich rozhodnutí, podľa ktorých u odsúdeného nemožno vysloviť pozitívnu prognózu správania a má zakorenené sklony k závažnej asociálnej trestnej činnosti. Vek, zdravotný stav ani dlhoročný výkon trestu podľa nich nemôžu nahradiť presvedčivé dôkazy o náprave. Žiadajú tiež, aby súd v medziach zákona prihliadol na stanoviská pozostalých. V liste upozorňujú aj na širší význam rozhodnutia.

Rozhodnutie môže mať význam aj pre vietnamskú menšinu


„Rozhodnutie súdu v tejto veci bude vnímané ďaleko za hranicami súdnej siene. Spoločnosti povie, či doživotný trest za najťažšie zločiny skutočne znamená to, čo deklaruje, a či ochrana ľudského života nezávisí od pôvodu obete. Vietnamskej menšine povie, či sa môže spoľahnúť na to, že slovenský štát stojí rovnako pevne na strane jej obetí ako na strane obetí z väčšinovej spoločnosti. Prepustenie by mohlo byť vnímané ako relativizácia jedného z najbrutálnejších zločinov v histórii krajiny,“ uvádzajú v liste, ktorý podpísali Vu Nguyen Duy, predseda Vietnamskej komunity na Slovensku, Keng Nguyen Minh, predsedníčka Únie vietnamských žien na Slovensku a Claudia Alner, predsedníčka Vietnamských koreňov. Vietnamci žijú na Slovensku viac ako štyri desaťročia a v júni 2023 ich vláda oficiálne uznala za štrnástu národnostnú menšinu.

Súd sa ďalšou zo žiadostí o podmienečné prepustenie Viliama Hausera na slobodu zaoberal koncom októbra. Vtedy o jeho žiadosti nerozhodol a verejné zasadnutie odročil na 17. novembra


Zdroj: SITA.sk - Vietnamská komunita žiada súd, aby nepustil na slobodu vraha šiestich ľudí zo Starej Vajnorskej © SITA Všetky práva vyhradené.

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