Útok v Krakove: Strieľal 24-ročný Poliak fascinovaný krajne pravicovými ideológiami – VIDEO, FOTO
V aute útočníka sa našlo viacero zbraní. Sobotňajšia streľba v historickom centre poľského Krakova má šesť obetí a 15 zranených. V dome podozrivého navyše našli tri mŕtve telá, ktoré podľa ...
8.11.2026 (SITA.sk) - V aute útočníka sa našlo viacero zbraní.
Sobotňajšia streľba v historickom centre poľského Krakova má šesť obetí a 15 zranených. V dome podozrivého navyše našli tri mŕtve telá, ktoré podľa premiéra Donalda Tuska pravdepodobne patria jeho najbližším príbuzným. Úrady zatiaľ neobjasnili okolnosti ich smrti. Ide o najtragickejšiu streľbu v Poľsku za niekoľko desaťročí.
Nové informácie prinieslo aj vyšetrovanie možného motívu útočníka. Minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že podozrivý zastával mimoriadne radikálne názory. „Všetko nasvedčuje tomu, že bol fascinovaný krajne pravicovými ideológiami,“ vyhlásil minister s tým, že muž zastával aj ultranacionalistické postoje.
Podozrivým je poľský občan narodený v roku 2002, ktorý mal počas útoku oblečenie vojenského typu. V jeho aute našli policajti viacero zbraní. Podľa polície muž vošiel autom na krakovské Hlavné námestie a začal bez rozdielu strieľať na okoloidúcich. Použil pritom samonabíjaciu pušku podobnú americkému modelu AR-15.
Fotogaléria k článku: Streľba v Krakove: Útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 15 zranených, páchateľ strieľal z auta (fotografie)
Pri pokuse zastaviť útočníka utrpeli zranenia dvaja policajti. Príslušníci bezpečnostných zložiek následne muža postrelili, zadržali a previezli do nemocnice. Medzi obeťami je aj britský občan a medzi hospitalizovanými zranenými sa nachádza päť cudzincov. Totožnosť dvoch zo šiestich usmrtených zatiaľ nie je známa.
Premiér Tusk označil streľbu za teroristický čin a oznámil dvojdňový štátny smútok. „Naše najvyššie uznanie patrí hrdinským policajtom, ktorí pri výkone služby riskovali svoje životy,“ uviedol.
Svedkovia opísali paniku na námestí, kde ľudia hľadali útočisko v okolitých obchodoch a reštauráciách. „Videla som muža, ktorý strieľal na ľudí a prechádzal sa po námestí,“ povedala agentúre AFP jedna zo svedkýň. Historické centrum mesta zostalo po útoku uzavreté a na mieste pracovali kriminalisti.
Streľba vyvolala reakcie aj v zahraničí. Britský premiér Andy Burnham uviedol, že je útokom otrasený a zarmútený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril solidaritu s Poľskom a zdôraznil právo ľudí na bezpečnosť.
Nemecký kancelár Friedrich Merz ubezpečil Varšavu o podpore Berlína a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová označila udalosť za tragédiu, ktorej dosah pocítia aj za hranicami Poľska. Poľský prezident Karol Nawrocki požaduje úplné objasnenie okolností útoku.
Zdroj: SITA.sk - Útok v Krakove: Strieľal 24-ročný Poliak fascinovaný krajne pravicovými ideológiami – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sobotňajšia streľba v historickom centre poľského Krakova má šesť obetí a 15 zranených. V dome podozrivého navyše našli tri mŕtve telá, ktoré podľa premiéra Donalda Tuska pravdepodobne patria jeho najbližším príbuzným. Úrady zatiaľ neobjasnili okolnosti ich smrti. Ide o najtragickejšiu streľbu v Poľsku za niekoľko desaťročí.
Kto je útočník?
Nové informácie prinieslo aj vyšetrovanie možného motívu útočníka. Minister vnútra Marcin Kierwiński uviedol, že podozrivý zastával mimoriadne radikálne názory. „Všetko nasvedčuje tomu, že bol fascinovaný krajne pravicovými ideológiami,“ vyhlásil minister s tým, že muž zastával aj ultranacionalistické postoje.
Podozrivým je poľský občan narodený v roku 2002, ktorý mal počas útoku oblečenie vojenského typu. V jeho aute našli policajti viacero zbraní. Podľa polície muž vošiel autom na krakovské Hlavné námestie a začal bez rozdielu strieľať na okoloidúcich. Použil pritom samonabíjaciu pušku podobnú americkému modelu AR-15.
Fotogaléria k článku: Streľba v Krakove: Útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 15 zranených, páchateľ strieľal z auta (fotografie)
Pri pokuse zastaviť útočníka utrpeli zranenia dvaja policajti. Príslušníci bezpečnostných zložiek následne muža postrelili, zadržali a previezli do nemocnice. Medzi obeťami je aj britský občan a medzi hospitalizovanými zranenými sa nachádza päť cudzincov. Totožnosť dvoch zo šiestich usmrtených zatiaľ nie je známa.
Panika na námestí
Premiér Tusk označil streľbu za teroristický čin a oznámil dvojdňový štátny smútok. „Naše najvyššie uznanie patrí hrdinským policajtom, ktorí pri výkone služby riskovali svoje životy,“ uviedol.
Svedkovia opísali paniku na námestí, kde ľudia hľadali útočisko v okolitých obchodoch a reštauráciách. „Videla som muža, ktorý strieľal na ľudí a prechádzal sa po námestí,“ povedala agentúre AFP jedna zo svedkýň. Historické centrum mesta zostalo po útoku uzavreté a na mieste pracovali kriminalisti.
Reakcie na krvavý útok
Streľba vyvolala reakcie aj v zahraničí. Britský premiér Andy Burnham uviedol, že je útokom otrasený a zarmútený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril solidaritu s Poľskom a zdôraznil právo ľudí na bezpečnosť.
Nemecký kancelár Friedrich Merz ubezpečil Varšavu o podpore Berlína a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová označila udalosť za tragédiu, ktorej dosah pocítia aj za hranicami Poľska. Poľský prezident Karol Nawrocki požaduje úplné objasnenie okolností útoku.
Zdroj: SITA.sk - Útok v Krakove: Strieľal 24-ročný Poliak fascinovaný krajne pravicovými ideológiami – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.