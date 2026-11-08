Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú
Na elegantne vytvorenej scéne, so zadnou projekciou na celej šírke pódia, dostala speváčka vrelé privítanie pri príchode na scénu.
Bratislava 8. novembra - Bratislavským koncertom v sobotu večer (7. 11.) zakončila najpopulárnejšia slovenská speváčka a skladateľka Marika Gombitová narodeninová turné k 70. narodeninám, ktoré oslávila 12. septembra. K tomuto jubileu pripravila pre fanúšikov turné s trojicou koncertov, ktoré začala 26. septembra v Prešove, pokračovala 10. októbra koncertom v pražskej O2 aréne a turné ukončila tretím koncertom v bratislavskej Tipos aréne.
Na elegantne vytvorenej scéne, so zadnou projekciou na celej šírke pódia, dostala speváčka vrelé privítanie pri príchode na scénu. Prvou pesničkou boli Prstienky z trávy, po ktorej oslovila publikum do posledného miesta obsadenej arény so slovami: „Vy ste môj najväčší darček, nielen preto, že ste prišli, ale aj preto, že ste neodišli.“
Večer známych piesní pokračoval piesňami Územie zázrakov, Cukráreň na dlani námestia, Chlapci v pasci, Fantóm srdca, Malá smutná baletka, Ži a nechaj žiť, Paradiso, Stúpanie, Koloseum a do záveru hádam jej najväčší hit Vyznanie, po ktorom dostala zaslúžené dlhotrvajúcej standing ovation. Alan Murín za účinkujúcich predniesol narodeninovú gratuláciu a spoločne s divákmi zaspievali Veľa šťastia, zdravia. Už ako prídavok si aréna vyslúžila piesne Zem menom láska a Buď nad tým.
Marika si na koncert pozvala viacero hostí, Lukáš Adamec zaspieval skladbu Tulák v čiernej bunde, Celeste Buckingham sa predstavila s piesňou Nenápadná, Ondej Kandráč spolu s Marikou zaspievali ľudovku A ja taka dzivočka a Správne dievčatá, Alan Murín spolu so speváčkou ponúkli hit Adresa ja, adresa ty, Alan pridal aj svoj aktuálny hit Domov, známy huslista Filip Jančík zahral medley z piesní Ateliér duše, Tak si so mnou opakuj a Úsmev, v tanečných kreáciách sa predstavil Laci Strike, jeho Street Dance Academy a detský zbor Canens.
Je jasné, že do dvojhodinového playlistu nemožno vtesnať všetky Gombitovej hity a tak niektoré z nich uviedli v medley, medzi nimi Študentská láska, Máš v rukáve máj, Slnečný kalendár, Prázdninové tričko, Pa a Pi. Druhé medley zostavili z piesní z úspešného filmu Neberte nám princeznú. Diváci boli nadšení a len pomaly opúšťali po koncerte hľadisko arény.
„Ťažko sa robil playlist, pretože bolo toľko vecí, ktoré chcú fanúšikovia počuť na koncerte, ale nedá sa obsiahnuť všetko. Takže takto sme to vyskladali, nie každý bol možno spokojný, ale urobili sme to tak, ako sme to najlepšie vedeli, aby bolo niečo z každého obdobia. Mám skvelý tím, môžem sa oň oprieť, môžem sa na nich spoľahnúť, som veľmi vďačná mojim ľuďom v tíme,“ povedala speváčka pre TASR po koncerte.
Gombitová vydala v roku 1979 prvý sólový album Dievča do dažďa. To už mala za sebou úspešné účinkovanie so skupinou Modus, zlatú Bratislavskú lýru za pieseň Študentská láska a striebornú za skladbu Vyznanie. V roku 1994 vyšiel zatiaľ jej ostatný, desiaty štúdiový album Zostaň.
Počas speváckej dráhy získala viacero ocenení, je držiteľkou medaily Pribinov kríž I. triedy v roku 2018 aj Veľkej ceny SOZA v roku 2018 za celoživotné dielo, bola prvou ženou, ktorá toto ocenenie získala. V marci 2024 dostala mimoriadne ocenenie Krištáľové krídlo za celoživotné dielo.
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