Piatok 6. novembra 2026, meniny má Renáta

Bratislava 6 °C

Piatok 6. 11. 2026 Meniny má Renáta

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Dvorský zachránil Blues pred prehrou v riadnom hracom čase, Černák zažiaril dvoma asistenciami a bodoval aj Slafkovský – VIDEO

Dalibor Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie na ľade New Jersey do predĺženia. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa gólovo ...

Zdieľať

blues_devils_hockey_369_ 676x451
6.11.2026 (SITA.sk) - Dalibor Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie na ľade New Jersey do predĺženia.

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa gólovo presadil vo štvrtkovom zápase zámorskej NHL 2026/2027, jeho St. Louis Blues však prehrali na ľade New Jersey Devils 4:5 po predĺžení.



Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie do predĺženia, v ktorom napokon uspeli domáci. Slovenský reprezentant odohral 12 minút a 36 sekúnd a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod.



Výraznou mierou sa pod víťazstvo Tampy Bay Lightning nad Chicagom Blackhawks 4:1 podpísal obranca Erik Černák. Slovák asistoval pri dvoch góloch Iľju Michejeva, ktoré padli v 19. a 46. minúte, a s tromi plusovými bodmi v hodnotení účasti na ľade patril k najlepším hráčom stretnutia. Za svoj výkon si vyslúžil ocenenie pre druhú hviezdu zápasu. Na ľade strávil 16 minút a päť sekúnd.



Do kanadského bodovania sa zapísal aj útočník Juraj Slafkovský, ktorého Montreal Canadiens zdolal Utah Mammoth 5:4 po predĺžení. Slovenský krídelník asistoval v 16. minúte pri góle kapitána Nicka Suzukiho, zaznamenal jeden plusový bod a na ľade strávil 19 minút a 41 sekúnd. V úvode stretnutia si odsedel aj menší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou.




Zdroj: SITA.sk - Dvorský zachránil Blues pred prehrou v riadnom hracom čase, Černák zažiaril dvoma asistenciami a bodoval aj Slafkovský – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež