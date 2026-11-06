Dvorský zachránil Blues pred prehrou v riadnom hracom čase, Černák zažiaril dvoma asistenciami a bodoval aj Slafkovský – VIDEO
Dalibor Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie na ľade New Jersey do predĺženia. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa gólovo ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Dalibor Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie na ľade New Jersey do predĺženia.
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa gólovo presadil vo štvrtkovom zápase zámorskej NHL 2026/2027, jeho St. Louis Blues však prehrali na ľade New Jersey Devils 4:5 po predĺžení.
Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie do predĺženia, v ktorom napokon uspeli domáci. Slovenský reprezentant odohral 12 minút a 36 sekúnd a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod.
Výraznou mierou sa pod víťazstvo Tampy Bay Lightning nad Chicagom Blackhawks 4:1 podpísal obranca Erik Černák. Slovák asistoval pri dvoch góloch Iľju Michejeva, ktoré padli v 19. a 46. minúte, a s tromi plusovými bodmi v hodnotení účasti na ľade patril k najlepším hráčom stretnutia. Za svoj výkon si vyslúžil ocenenie pre druhú hviezdu zápasu. Na ľade strávil 16 minút a päť sekúnd.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj útočník Juraj Slafkovský, ktorého Montreal Canadiens zdolal Utah Mammoth 5:4 po predĺžení. Slovenský krídelník asistoval v 16. minúte pri góle kapitána Nicka Suzukiho, zaznamenal jeden plusový bod a na ľade strávil 19 minút a 41 sekúnd. V úvode stretnutia si odsedel aj menší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou.
Zdroj: SITA.sk - Dvorský zachránil Blues pred prehrou v riadnom hracom čase, Černák zažiaril dvoma asistenciami a bodoval aj Slafkovský – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský sa gólovo presadil vo štvrtkovom zápase zámorskej NHL 2026/2027, jeho St. Louis Blues však prehrali na ľade New Jersey Devils 4:5 po predĺžení.
Dvorský v 55. minúte vyrovnal na 4:4 a poslal stretnutie do predĺženia, v ktorom napokon uspeli domáci. Slovenský reprezentant odohral 12 minút a 36 sekúnd a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod.
St. Louis goal!
Scored by Dalibor Dvorsky with 05:06 left in the 3rd. Assisted by Connor McMichael.
NJD: 4 | STL: 4
#STLvsNJD #NJDevils #StlBlues https://t.co/DRJe3YWb1N
— NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 6, 2026
Výraznou mierou sa pod víťazstvo Tampy Bay Lightning nad Chicagom Blackhawks 4:1 podpísal obranca Erik Černák. Slovák asistoval pri dvoch góloch Iľju Michejeva, ktoré padli v 19. a 46. minúte, a s tromi plusovými bodmi v hodnotení účasti na ľade patril k najlepším hráčom stretnutia. Za svoj výkon si vyslúžil ocenenie pre druhú hviezdu zápasu. Na ľade strávil 16 minút a päť sekúnd.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj útočník Juraj Slafkovský, ktorého Montreal Canadiens zdolal Utah Mammoth 5:4 po predĺžení. Slovenský krídelník asistoval v 16. minúte pri góle kapitána Nicka Suzukiho, zaznamenal jeden plusový bod a na ľade strávil 19 minút a 41 sekúnd. V úvode stretnutia si odsedel aj menší trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou.
Zdroj: SITA.sk - Dvorský zachránil Blues pred prehrou v riadnom hracom čase, Černák zažiaril dvoma asistenciami a bodoval aj Slafkovský – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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