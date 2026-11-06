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Trumpova volebná porážka zamiešala kartami pred rokom 2028. Vance má problém, demokrati hľadajú novú tvár

Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Jon Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi. Drvivá porážka republikánov v amerických ...

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6.11.2026 (SITA.sk) - Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Jon Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi.

Drvivá porážka republikánov v amerických kongresových voľbách zmenila aj vyhliadky politikov, ktorí uvažujú o kandidatúre na prezidenta Spojených štátov v roku 2028. Kým viceprezident JD Vance čelí otázkam, nakoľko ho voliči spájajú s nepopulárnymi krokmi administratívy Donalda Trumpa, medzi demokratmi rastie pozornosť venovaná mladším politikom. Jedným z nich je 39-ročný senátor za Georgiu Jon Ossoff, ktorého znovuzvolenie posilnilo špekulácie o možnej kandidatúre na Biely dom. Informovala o tom agentúra AFP.

Volebná porážka


Štyridsaťdvaročný Vance bol doteraz považovaný za jedného z hlavných možných uchádzačov o republikánsku nomináciu. Počas predvolebnej kampane sa výrazne angažoval po Trumpovom boku a vystupoval na mítingoch v rozhodujúcich štátoch. V stredajšom príspevku na sociálnej sieti X pripísal volebnú porážku najmä nepopulárnej vojne proti Iránu. Podľa analytika Jamesa Lindsayho z Rady pre zahraničné vzťahy (CFR) má však Vance aj historickú nevýhodu.



„Zlou správou pre Vancea je, že úradujúci viceprezidenti sa len zriedka stávajú prezidentmi,“ uviedol. Podobný problém mala v roku 2024 demokratka Kamala Harrisová, ktorá sa počas kampane nedokázala výraznejšie odlíšiť od vtedajšieho prezidenta Joea Bidena.

Dopad meteoritu


V republikánskych úvahách o roku 2028 sa spomína aj minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa počas kongresovej kampane držal skôr v úzadí. Pozornosť sa zároveň opäť obracia na floridského guvernéra Rona DeSantisa, Trumpovho súpera v republikánskych primárkach v roku 2024. Ten označil volebný úspech demokratov za „politický ekvivalent dopadu meteoritu“ a upozornil, že republikáni dokázali ich nástup zastaviť práve na Floride.

Medzi potenciálnych záujemcov patrí aj texaský senátor Ted Cruz, ktorý sa o republikánsku prezidentskú nomináciu uchádzal už v roku 2016. Demokratické víťazstvá v texaských senátnych a guvernérskych voľbách však podľa AFP mohli oslabiť jeho vyhliadky na prezidentskú nomináciu.

Kandidáti na prezidenta


Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi. Hoci senátor tvrdí, že o kandidatúru na prezidenta nemá „vôbec žiadny záujem“, jeho víťazstvo v Georgii a následný prejav zvýšili jeho celoštátnu viditeľnosť. Ďalším výrazným menom je pensylvánsky guvernér Josh Shapiro, ktorý v utorok obhájil funkciu v jednom z kľúčových volebných štátov. O prezidentskej kandidatúre sa diskutuje aj v súvislosti s odchádzajúcim kalifornským guvernérom Gavinom Newsomom, ktorý dlhodobo verejne vystupuje proti Trumpovi.

V hre zostáva aj bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá však v roku 2024 prehrala prezidentské voľby. Časť demokratov preto uprednostňuje generačnú obmenu. Medzi ďalšími možnými kandidátmi sa spomínajú progresívna kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, guvernér Illinois JB Pritzker, ktorý v utorok získal tretí mandát, guvernér Kentucky Andy Beshear, arizonský senátor a bývalý astronaut Mark Kelly či niekdajší starosta Chicaga Rahm Emanuel.

Do prezidentských volieb zostávajú dva roky a žiadna z hlavných strán zatiaľ nemá rozhodnuté o svojom kandidátovi. Výsledky kongresových volieb však už teraz výrazne ovplyvnili vnútrostranícku diskusiu o tom, kto by mohol v roku 2028 bojovať o Biely dom.

Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Trumpova volebná porážka zamiešala kartami pred rokom 2028. Vance má problém, demokrati hľadajú novú tvár © SITA Všetky práva vyhradené.

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