Trumpova volebná porážka zamiešala kartami pred rokom 2028. Vance má problém, demokrati hľadajú novú tvár
Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Jon Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi. Drvivá porážka republikánov v amerických ...
6.11.2026 (SITA.sk) - Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Jon Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi.
Drvivá porážka republikánov v amerických kongresových voľbách zmenila aj vyhliadky politikov, ktorí uvažujú o kandidatúre na prezidenta Spojených štátov v roku 2028. Kým viceprezident JD Vance čelí otázkam, nakoľko ho voliči spájajú s nepopulárnymi krokmi administratívy Donalda Trumpa, medzi demokratmi rastie pozornosť venovaná mladším politikom. Jedným z nich je 39-ročný senátor za Georgiu Jon Ossoff, ktorého znovuzvolenie posilnilo špekulácie o možnej kandidatúre na Biely dom. Informovala o tom agentúra AFP.
Štyridsaťdvaročný Vance bol doteraz považovaný za jedného z hlavných možných uchádzačov o republikánsku nomináciu. Počas predvolebnej kampane sa výrazne angažoval po Trumpovom boku a vystupoval na mítingoch v rozhodujúcich štátoch. V stredajšom príspevku na sociálnej sieti X pripísal volebnú porážku najmä nepopulárnej vojne proti Iránu. Podľa analytika Jamesa Lindsayho z Rady pre zahraničné vzťahy (CFR) má však Vance aj historickú nevýhodu.
„Zlou správou pre Vancea je, že úradujúci viceprezidenti sa len zriedka stávajú prezidentmi,“ uviedol. Podobný problém mala v roku 2024 demokratka Kamala Harrisová, ktorá sa počas kampane nedokázala výraznejšie odlíšiť od vtedajšieho prezidenta Joea Bidena.
V republikánskych úvahách o roku 2028 sa spomína aj minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa počas kongresovej kampane držal skôr v úzadí. Pozornosť sa zároveň opäť obracia na floridského guvernéra Rona DeSantisa, Trumpovho súpera v republikánskych primárkach v roku 2024. Ten označil volebný úspech demokratov za „politický ekvivalent dopadu meteoritu“ a upozornil, že republikáni dokázali ich nástup zastaviť práve na Floride.
Medzi potenciálnych záujemcov patrí aj texaský senátor Ted Cruz, ktorý sa o republikánsku prezidentskú nomináciu uchádzal už v roku 2016. Demokratické víťazstvá v texaských senátnych a guvernérskych voľbách však podľa AFP mohli oslabiť jeho vyhliadky na prezidentskú nomináciu.
Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi. Hoci senátor tvrdí, že o kandidatúru na prezidenta nemá „vôbec žiadny záujem“, jeho víťazstvo v Georgii a následný prejav zvýšili jeho celoštátnu viditeľnosť. Ďalším výrazným menom je pensylvánsky guvernér Josh Shapiro, ktorý v utorok obhájil funkciu v jednom z kľúčových volebných štátov. O prezidentskej kandidatúre sa diskutuje aj v súvislosti s odchádzajúcim kalifornským guvernérom Gavinom Newsomom, ktorý dlhodobo verejne vystupuje proti Trumpovi.
V hre zostáva aj bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá však v roku 2024 prehrala prezidentské voľby. Časť demokratov preto uprednostňuje generačnú obmenu. Medzi ďalšími možnými kandidátmi sa spomínajú progresívna kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, guvernér Illinois JB Pritzker, ktorý v utorok získal tretí mandát, guvernér Kentucky Andy Beshear, arizonský senátor a bývalý astronaut Mark Kelly či niekdajší starosta Chicaga Rahm Emanuel.
Do prezidentských volieb zostávajú dva roky a žiadna z hlavných strán zatiaľ nemá rozhodnuté o svojom kandidátovi. Výsledky kongresových volieb však už teraz výrazne ovplyvnili vnútrostranícku diskusiu o tom, kto by mohol v roku 2028 bojovať o Biely dom.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trumpova volebná porážka zamiešala kartami pred rokom 2028. Vance má problém, demokrati hľadajú novú tvár © SITA Všetky práva vyhradené.
Drvivá porážka republikánov v amerických kongresových voľbách zmenila aj vyhliadky politikov, ktorí uvažujú o kandidatúre na prezidenta Spojených štátov v roku 2028. Kým viceprezident JD Vance čelí otázkam, nakoľko ho voliči spájajú s nepopulárnymi krokmi administratívy Donalda Trumpa, medzi demokratmi rastie pozornosť venovaná mladším politikom. Jedným z nich je 39-ročný senátor za Georgiu Jon Ossoff, ktorého znovuzvolenie posilnilo špekulácie o možnej kandidatúre na Biely dom. Informovala o tom agentúra AFP.
Volebná porážka
Štyridsaťdvaročný Vance bol doteraz považovaný za jedného z hlavných možných uchádzačov o republikánsku nomináciu. Počas predvolebnej kampane sa výrazne angažoval po Trumpovom boku a vystupoval na mítingoch v rozhodujúcich štátoch. V stredajšom príspevku na sociálnej sieti X pripísal volebnú porážku najmä nepopulárnej vojne proti Iránu. Podľa analytika Jamesa Lindsayho z Rady pre zahraničné vzťahy (CFR) má však Vance aj historickú nevýhodu.
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up.
So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us."
Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026.
There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true.
But the real reason we lost is obvious to almost everyone.
Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were:
1) End the war
2) Focus on cost of living/inflation
3) Put America First
4) Change our relationship to Israel
Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.)
In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you.
The reason we lost is the war. The president himself said so last night.
If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest.
But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there.
I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.
— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
„Zlou správou pre Vancea je, že úradujúci viceprezidenti sa len zriedka stávajú prezidentmi,“ uviedol. Podobný problém mala v roku 2024 demokratka Kamala Harrisová, ktorá sa počas kampane nedokázala výraznejšie odlíšiť od vtedajšieho prezidenta Joea Bidena.
Dopad meteoritu
V republikánskych úvahách o roku 2028 sa spomína aj minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa počas kongresovej kampane držal skôr v úzadí. Pozornosť sa zároveň opäť obracia na floridského guvernéra Rona DeSantisa, Trumpovho súpera v republikánskych primárkach v roku 2024. Ten označil volebný úspech demokratov za „politický ekvivalent dopadu meteoritu“ a upozornil, že republikáni dokázali ich nástup zastaviť práve na Floride.
Medzi potenciálnych záujemcov patrí aj texaský senátor Ted Cruz, ktorý sa o republikánsku prezidentskú nomináciu uchádzal už v roku 2016. Demokratické víťazstvá v texaských senátnych a guvernérskych voľbách však podľa AFP mohli oslabiť jeho vyhliadky na prezidentskú nomináciu.
Kandidáti na prezidenta
Na demokratickej strane vzbudzuje záujem najmä Ossoff, ktorého politický štýl býva prirovnávaný k bývalému prezidentovi Barackovi Obamovi. Hoci senátor tvrdí, že o kandidatúru na prezidenta nemá „vôbec žiadny záujem“, jeho víťazstvo v Georgii a následný prejav zvýšili jeho celoštátnu viditeľnosť. Ďalším výrazným menom je pensylvánsky guvernér Josh Shapiro, ktorý v utorok obhájil funkciu v jednom z kľúčových volebných štátov. O prezidentskej kandidatúre sa diskutuje aj v súvislosti s odchádzajúcim kalifornským guvernérom Gavinom Newsomom, ktorý dlhodobo verejne vystupuje proti Trumpovi.
V hre zostáva aj bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá však v roku 2024 prehrala prezidentské voľby. Časť demokratov preto uprednostňuje generačnú obmenu. Medzi ďalšími možnými kandidátmi sa spomínajú progresívna kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, guvernér Illinois JB Pritzker, ktorý v utorok získal tretí mandát, guvernér Kentucky Andy Beshear, arizonský senátor a bývalý astronaut Mark Kelly či niekdajší starosta Chicaga Rahm Emanuel.
Do prezidentských volieb zostávajú dva roky a žiadna z hlavných strán zatiaľ nemá rozhodnuté o svojom kandidátovi. Výsledky kongresových volieb však už teraz výrazne ovplyvnili vnútrostranícku diskusiu o tom, kto by mohol v roku 2028 bojovať o Biely dom.
Fotogaléria k článku: Voľby v USA 2026: Súboj demokratov a republikánov o Kongres (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trumpova volebná porážka zamiešala kartami pred rokom 2028. Vance má problém, demokrati hľadajú novú tvár © SITA Všetky práva vyhradené.
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