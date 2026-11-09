Singapurský súd zadržal výletnú loď, ktorej plavbu okolo sveta zastavili finančné problémy
Cestujúci museli po nečakanom ukončení plavby opustiť loď v Kambodži, jej prevádzkovateľ nezvládol prudký rast cien paliva. Výletnú loď Odyssey, ktorej americký ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Cestujúci museli po nečakanom ukončení plavby opustiť loď v Kambodži, jej prevádzkovateľ nezvládol prudký rast cien paliva.
„Plavidlo bolo zadržané na základe súdneho príkazu,“ oznámil v pondelok singapurský námorný a prístavný úrad. „Posádka je podľa dostupných informácií v poriadku a starostlivosť o ňu zabezpečujú veritelia lode. Na palube nie sú žiadni cestujúci,“ dodal úrad. Odyssey momentálne kotví v singapurských prístavných vodách.
Približne 200-metrová loď spoločnosti Villa Vie Residences vyplávala na cestu okolo sveta v októbri 2024. Cestujúci si mohli kajuty prenajať alebo kúpiť na dlhodobé či dokonca doživotné bývanie. Niektorí podľa vlastných slov predali všetok majetok, aby si plavbu mohli dovoliť.
Prevádzkovateľ však koncom októbra počas zastávky v kambodžskom prístave Sihanoukville nečakane oznámil ukončenie prevádzky. Cestujúci dostali iba sedem hodín na zbalenie a opustenie lode.
Spoločnosť rozhodnutie odôvodnila mimoriadnym rastom cien paliva v dôsledku vojny USA a Izraela proti Iránu.
Mesačné náklady na palivo prepočítané na jednu kajutu sa podľa nej v niektorých častiach Ázie viac než strojnásobili.
Na lodi pôvodne pôsobilo 156 členov posádky. Jej ďalší osud zostáva neistý.
Zdroj: SITA.sk - Singapurský súd zadržal výletnú loď, ktorej plavbu okolo sveta zastavili finančné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
Výletnú loď Odyssey, ktorej americký prevádzkovateľ pre finančné problémy nečakane ukončil plavbu okolo sveta, zadržali v Singapure. Plavidlo priplávalo v nedeľu z Kambodže, kde muselo jeho 203 cestujúcich predčasne vystúpiť.
Kajuta do konca života
Približne 200-metrová loď spoločnosti Villa Vie Residences vyplávala na cestu okolo sveta v októbri 2024. Cestujúci si mohli kajuty prenajať alebo kúpiť na dlhodobé či dokonca doživotné bývanie. Niektorí podľa vlastných slov predali všetok majetok, aby si plavbu mohli dovoliť.
Prevádzkovateľ však koncom októbra počas zastávky v kambodžskom prístave Sihanoukville nečakane oznámil ukončenie prevádzky. Cestujúci dostali iba sedem hodín na zbalenie a opustenie lode.
Vojna proti Iránu
Spoločnosť rozhodnutie odôvodnila mimoriadnym rastom cien paliva v dôsledku vojny USA a Izraela proti Iránu.
Mesačné náklady na palivo prepočítané na jednu kajutu sa podľa nej v niektorých častiach Ázie viac než strojnásobili.
Na lodi pôvodne pôsobilo 156 členov posádky. Jej ďalší osud zostáva neistý.
Zdroj: SITA.sk - Singapurský súd zadržal výletnú loď, ktorej plavbu okolo sveta zastavili finančné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
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