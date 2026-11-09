Šéf stajne Wolff oslavuje dvojnásobný úspech Mercedesu, po jazdeckom titule získal aj tímový
Mercedes má v turbulentnej sezóne vo vrecku tretí konštruktérsky titul a Kimi Antonelli jazdeckú majstrovskú trofej. Šéf tímu Mercedes Toto Wolff ocenil výkony ...
Šéf tímu Mercedes Toto Wolff ocenil výkony svojho tímu po zisku Pohára konštruktérov v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1. Mercedes ho spečatil v nedeľu na Veľkej cene Brazílie. Okrem toho sa Kimi Antonelli už od Mexika raduje z jazdeckého titulu.
Mercedes mal pred sebou jasnú úlohu - v Sao Paule minimálne o tri body predstihnúť Ferrari. V dažďom zmietaných pretekoch George Russell finišoval štvrtý a Antonelli piaty, pričom kde Charles Leclerc na Ferrari obsadil siedme miesto a sedemnásobný šampión Lewis Hamilton skončil na deviatej priečke.
"Sezóna začala veľmi silno, čo nás nakoniec dostalo cez cieľovú čiaru – posledné preteky boli náročné! Som nesmierne hrdý na celú organizáciu. Potrebovali sme niekoľko rokov, aby sme sa znova dostali na vrchol, a nie je veľa tímov, ktoré by sa z takej situácie dokázali vrátiť," povedal Wolff.
Po pretekoch sa celý tím Mercedes dostal na pódium, kde jeho členovia oslávili deviaty konštruktérsky titul, čím sa vyrovnali Williamsu na treťom mieste historického rebríčka za Ferrari so 16 titulmi a McLarenom s desiatimi prvenstvami.
"Za tento neuveriteľný rok si zaslúžia obdiv všetci – nielen tí na trati, ale aj ľudia vo fabrikách v Brackley a Brixworthe," povedal Antonelli. George Russell dodal: "Hlavný úspech dnešného dňa je zisk konštruktérskeho titulu. Za týmto víťazstvom stojí obrovské množstvo práce celého tímu."
Víťazom pretekov sa stal Lando Norris z McLarenu pred štvornásobným šampiónom Maxom Verstappenom a jeho tímovým kolegom Isackom Hadjarom z Red Bullu, čím pokazili Antonelliho šancu na ďalšie víťazstvo len týždeň po tom, čo sa stal najmladším majstrom sveta v histórii tohto športu.
Zdroj: SITA.sk - Šéf stajne Wolff oslavuje dvojnásobný úspech Mercedesu, po jazdeckom titule získal aj tímový © SITA Všetky práva vyhradené.
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