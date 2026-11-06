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Kalifornský guvernér Newsom zmení všetkých 548 trestov smrti na doživotné väzenie

Rozhodnutie sa týka jednej z najväčších skupín väzňov čakajúcich na popravu na svete, časť zmien musí schváliť najvyšší súd štátu. Kalifornský guvernér

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6.11.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie sa týka jednej z najväčších skupín väzňov čakajúcich na popravu na svete, časť zmien musí schváliť najvyšší súd štátu.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom vo štvrtok oznámil, že všetkým 548 väzňom odsúdeným na smrť zmení trest na doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia.


Trest smrti označil za nezlučiteľný s hodnotami najľudnatejšieho amerického štátu.


„Dnes konám na základe svojho dlhoročného presvedčenia, že ako jednotlivci aj ako spoločnosť sme silnejší, keď odmietame zabíjanie schválené štátom,“ napísal Newsom v otvorenom liste obyvateľom Kalifornie.

Ťažké rozhodnutie


Podľa guvernéra patrí rozhodnutie medzi najťažšie v jeho politickej kariére. Zdôraznil, že nechce rozlišovať medzi obeťami jednotlivých násilných trestných činov. „Títo páchatelia zomrú vo väzení, ale nie našou rukou,“ vyhlásil.

Kalifornia nevykonala popravu od roku 2006, pričom Newsom v roku 2019 zaviedol moratórium na ich vykonávanie. Časť zmien trestov však ešte musí schváliť Najvyšší súd Kalifornie.

Nehumánny trest


Americká únia občianskych slobôd (ACLU) rozhodnutie privítala ako krok proti diskriminačnému a nehumánnemu trestu. Kritici naopak upozorňujú na utrpenie pozostalých po obetiach.

O Newsomovi sa zároveň hovorí ako o možnom demokratickom kandidátovi v prezidentských voľbách v roku 2028.


Zdroj: SITA.sk - Kalifornský guvernér Newsom zmení všetkých 548 trestov smrti na doživotné väzenie © SITA Všetky práva vyhradené.

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