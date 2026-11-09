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Brusel aktivuje mechanizmus krízovej energetickej pomoci Ukrajine, aby prežila zimu pod ruskými útokmi

Pomoc bude poskytnutá prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany UCPM, ktorý je určený na spoločnú reakciu členských štátov na prírodné katastrofy a humanitárne krízy.

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9.11.2026 (SITA.sk) - Pomoc bude poskytnutá prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany UCPM, ktorý je určený na spoločnú reakciu členských štátov na prírodné katastrofy a humanitárne krízy.

Európska únia (EÚ) aktivuje osobitný krízový mechanizmus na poskytnutie naliehavej pomoci Ukrajine, ktorá čelí energetickej kríze vyvolanej pokračujúcimi ruskými útokmi na infraštruktúru, informoval v pondelok denník The Kyiv Independent s odvolaním sa na príspevok prezidenta Volodymyra Zelenského na sociálnych sieťach.

Prioritou sú energie


Umožní to rýchlo poskytnúť Ukrajine financovanie na to, čo je teraz najviac potrebné. Naše tímy už na tom pracujú,ukrajinský líder na platforme X po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.

Obaja najvyšší predstavitelia diskutovali o energetickej a humanitárnej pomoci pred ďalšou zimou, počas ktorej Ukrajina očakáva pokračovanie ruských útokov.

Moskva 3. novembra uskutočnila podľa Kyjeva doteraz najrozsiahlejší útok na ukrajinskú energetickú sústavu v tomto roku. Najviac zasiahnuté sú podľa Zelenského Kyjev a Dnepropetrovská, Sumská, Donecká a Chersonská oblasť.

Spoločná reakcia


Pomoc bude poskytnutá prostredníctvom európskeho mechanizmu civilnej ochrany UCPM, ktorý je určený na spoločnú reakciu členských štátov EÚ na prírodné katastrofy a humanitárne krízy. Podľa predstaviteľov Komisie sa podpora zameria predovšetkým na energetický sektor.


Rusko v posledných mesiacoch opakovane útočí na elektrárne, rozvodne a ďalšie energetické objekty s cieľom obmedziť dodávky elektriny, vody a tepla počas zimného obdobia. Ukrajinské úrady varujú, že bez ďalšej medzinárodnej pomoci bude zabezpečenie základných služieb v najviac postihnutých regiónoch čoraz náročnejšie.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Brusel aktivuje mechanizmus krízovej energetickej pomoci Ukrajine, aby prežila zimu pod ruskými útokmi © SITA Všetky práva vyhradené.

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