Pokrikujú a vyhrážajú sa jeho rodine. Brankár, ktorý nechtiac zavinil smrť protihráča, zvažuje koniec kariéry – VIDEO
Celej jeho rodine situáciu ešte viac sťažujú novinári, ktorí sa zhromažďujú pred ich domom. Brankár FC Andorra Jesús Owono sa len ťažko vyrovnáva so ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Celej jeho rodine situáciu ešte viac sťažujú novinári, ktorí sa zhromažďujú pred ich domom.
Brankár FC Andorra Jesús Owono sa len ťažko vyrovnáva so smrťou Jesúsa de Miguela z klubu CD Tenerife. Emocionálny dopad tragédie je taký silný, že hráč údajne dokonca zvažuje koniec futbalovej kariéry.
Reprezentant Rovníkovej Guiney dostáva od svojho tímu psychologickú podporu, keďže sa snaží prekonať smútok a pocity viny, ktoré v ňom táto udalosť zanechala.
Celok z Andorry mu poskytuje videá od iných športovcov, ktorí prešli podobne traumatickými situáciami. Cieľom je pomôcť mu pochopiť, čo sa stalo, a postupne získať späť stratenú sebadôveru.
Generálna koordinátorka mužskej reprezentácie Rovníkovej Guiney Ana Cristina Mayeová, ktorá je Owonovou blízkou dôverníčkou už od jeho 14 rokov, priblížila, aké ťažké obdobie gólman prežíva.
"Nech mu hovoríme čokoľvek, je hlboko zarmútený. Veľmi ho to zasiahlo – najmä kvôli jedenapolročnému synovi de Miguela a jeho vdove. Jednoducho nevie, ako sa s tým všetkým vyrovnať," uviedla Mayeová.
Poukázala tiež na znepokojujúcu situáciu, ktorej čelí Owonov mladší brat, futbalista pôsobiaci v Baskicku. Podľa jej slov sa stal terčom obťažovania a urážok zo strany ľudí vo svojom športovom okolí.
"Jesúsovmu bratovi nadávajú do vrahov. Spoluhráči naňho pokrikujú a urážajú ho dokonca aj niektorí rodičia. Je to veľmi ťažké. Trpí aj jeho sestra, ktorá študuje na univerzite vo Valencii. Nič z toho si nezaslúžia," pokračovala.
Mayeová zdôraznila, že Owono by sa za to, čo sa stalo, nemal obviňovať. Podotkla, že nikto nevstupuje na futbalový trávnik s úmyslom spôsobiť smrť iného hráča.
"Je silne veriaci a číta Bibliu. Kiež by pochopil, že tú vinu nemusí niesť na svojich pleciach. Nikto nejde na ihrisko s myšlienkou, že zabije iného hráča," vysvetlila.
Celej jeho rodine situáciu ešte viac sťažujú novinári, ktorí sa zhromažďujú pred ich domom. "Aj oni prežívajú smútok, hoci iným spôsobom. Rodina zosnulého prišla o veľmi blízkeho človeka, čo na nich ťažko dolieha. S tým, čo sa stalo, budú musieť žiť po zvyšok svojho života. No navždy sa zmenil aj život rodiny Owonoa a oni si nezaslúžia, aby boli takto zdrvení," povedala.
Na záver vyzvala ľudí, aby rešpektovali súkromie rodiny, kým sa Owono zotavuje. "Doma majú ďalšie dve malé deti a manžela. Aj oni trpia. Jesús potrebuje čas, pomoc a pokoj, aby sa vyrovnal s tým, čo sa stalo," dodala Mayeová.
Zdroj: SITA.sk - Pokrikujú a vyhrážajú sa jeho rodine. Brankár, ktorý nechtiac zavinil smrť protihráča, zvažuje koniec kariéry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Brankár FC Andorra Jesús Owono sa len ťažko vyrovnáva so smrťou Jesúsa de Miguela z klubu CD Tenerife. Emocionálny dopad tragédie je taký silný, že hráč údajne dokonca zvažuje koniec futbalovej kariéry.
Reprezentant Rovníkovej Guiney dostáva od svojho tímu psychologickú podporu, keďže sa snaží prekonať smútok a pocity viny, ktoré v ňom táto udalosť zanechala.
Celok z Andorry mu poskytuje videá od iných športovcov, ktorí prešli podobne traumatickými situáciami. Cieľom je pomôcť mu pochopiť, čo sa stalo, a postupne získať späť stratenú sebadôveru.
Ťažké obdobie
Generálna koordinátorka mužskej reprezentácie Rovníkovej Guiney Ana Cristina Mayeová, ktorá je Owonovou blízkou dôverníčkou už od jeho 14 rokov, priblížila, aké ťažké obdobie gólman prežíva.
"Nech mu hovoríme čokoľvek, je hlboko zarmútený. Veľmi ho to zasiahlo – najmä kvôli jedenapolročnému synovi de Miguela a jeho vdove. Jednoducho nevie, ako sa s tým všetkým vyrovnať," uviedla Mayeová.
Jesúsovmu bratovi nadávajú do vrahov
Poukázala tiež na znepokojujúcu situáciu, ktorej čelí Owonov mladší brat, futbalista pôsobiaci v Baskicku. Podľa jej slov sa stal terčom obťažovania a urážok zo strany ľudí vo svojom športovom okolí.
"Jesúsovmu bratovi nadávajú do vrahov. Spoluhráči naňho pokrikujú a urážajú ho dokonca aj niektorí rodičia. Je to veľmi ťažké. Trpí aj jeho sestra, ktorá študuje na univerzite vo Valencii. Nič z toho si nezaslúžia," pokračovala.
Mayeová zdôraznila, že Owono by sa za to, čo sa stalo, nemal obviňovať. Podotkla, že nikto nevstupuje na futbalový trávnik s úmyslom spôsobiť smrť iného hráča.
"Je silne veriaci a číta Bibliu. Kiež by pochopil, že tú vinu nemusí niesť na svojich pleciach. Nikto nejde na ihrisko s myšlienkou, že zabije iného hráča," vysvetlila.
Situáciu ešte viac sťažujú novinári
Celej jeho rodine situáciu ešte viac sťažujú novinári, ktorí sa zhromažďujú pred ich domom. "Aj oni prežívajú smútok, hoci iným spôsobom. Rodina zosnulého prišla o veľmi blízkeho človeka, čo na nich ťažko dolieha. S tým, čo sa stalo, budú musieť žiť po zvyšok svojho života. No navždy sa zmenil aj život rodiny Owonoa a oni si nezaslúžia, aby boli takto zdrvení," povedala.
Na záver vyzvala ľudí, aby rešpektovali súkromie rodiny, kým sa Owono zotavuje. "Doma majú ďalšie dve malé deti a manžela. Aj oni trpia. Jesús potrebuje čas, pomoc a pokoj, aby sa vyrovnal s tým, čo sa stalo," dodala Mayeová.
Zdroj: SITA.sk - Pokrikujú a vyhrážajú sa jeho rodine. Brankár, ktorý nechtiac zavinil smrť protihráča, zvažuje koniec kariéry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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