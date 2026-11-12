Do regiónov smeruje z Programu Slovensko 17,55 milióna eur na školy, šport či infraštruktúru
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísalo 21 zmlúv týkajúcich sa nenávratného finančného príspevku. Takmer 17,55 milióna eur z Programu Slovensko 2021 - 2027 bude ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísalo 21 zmlúv týkajúcich sa nenávratného finančného príspevku.
Takmer 17,55 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 bude investovaných do rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a infraštruktúry v rôznych slovenských regiónoch.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) informovalo, že podpísalo 21 zmlúv týkajúcich sa nenávratného finančného príspevku, vďaka ktorým napríklad vznikne nový technický pavilón v Starej Ľubovni, zmodernizuje sa biatlonový areál v Králikoch a zlepší cyklistické spojenie medzi Prešovom a Veľkým Šarišom. Významné investície poputujú aj do obnovy verejných priestranstiev, kultúrnych zariadení, športovísk a dopravnej infraštruktúry.
„Za každým z týchto projektov je konkrétna potreba regiónu. V Starej Ľubovni pomôžeme vytvoriť moderné podmienky pre technické vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na pracovný trh a v Králikoch sa zmodernizuje významný biatlonový areál. Popri veľkých investíciách však podporujeme aj menšie projekty, ktoré majú pre každodenný život obyvateľov rovnaký význam, od bezpečnejších ciest a cyklotrás až po obnovené parky, kultúrne domy a športoviská. Naším cieľom je, aby sa európske peniaze premieňali na viditeľné výsledky a aby sa rozvoj Slovenska nekončil za hranicami krajských miest,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.
V rámci Bratislavského kraja vyčlenili 630-tisíc eur na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku Narcisová v bratislavskom Ružinove, kde vzniknú hlavne zelené a prírodné plochy na takmer 1,5 hektára. V Nitrianskom kraji sa financie presmerujú na komplexnú obnovu územia v centre obce Veľké Zálužie vrátane nového športoviska a detského ihriska (382-tisíc eur), rekonštrukciu mosta v extraviláne mesta Levice – mestskej časti Kalinčiakovo (1,1 milióna eur) a modernizáciu miestnej komunikácie a chodníka v obci Oponice (208-tisíc eur). Trenčiansky kraj získa 190-tisíc eur na vybudovanie mestského parčíka s rozlohou približne 0,2 hektára pri Nitrianskej ulici v Partizánskom.
V Žilinskom kraji pomôže 421-tisíc eur na výstavbu viac ako 3,3 km dlhej cyklotrasy medzi Terchovou a Zázrivou. Banskobystrický kraj podporí investícia 898-tisíc eur na modernizáciu biatlonového areálu v Králikoch, ktorý pôsobí na rozlohe približne 26tisíc metrov štvorcových. Ďalších 967-tisíc eur smeruje na revitalizáciu verejného priestranstva v banskobystrickej mestskej časti Radvaň, kde sa rekonštruujú športové vybavenia a vytvoria športovo-oddychové zóny.
Najväčšia investícia v objeme 5,65 milióna eur pôjde do Prešovského kraja, konkrétne na výstavbu nového dvojpodlažného technického pavilónu – dielne v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni. Budova bude vybavená 131 novými kusmi materiálno-technického vybavenia pre odbory elektrotechniky, strojárstva, kovoobrábania a stavebníctva.
Do Košického kraja poputujú prostriedky na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Tušice (173-tisíc eur), modernizáciu Mestského kultúrneho strediska v Trebišove (496-tisíc eur) so zameraním na zvukovú, svetelnú a javiskovú techniku estrádnej sály, vybudovanie viacgeneračného športovo-oddychového ihriska pri kultúrnom dome v Smižanoch (182-tisíc eur) a športovo-oddychovej zóny Oáza biodiverzity – Čierne Pole (195-tisíc eur). V Rožňave pokračujú práce na multifunkčnej športovo-kultúrnej hale s investíciou vo výške 645-tisíc eur zameranou na kľúčové technológie pre jej bezpečnú prevádzku.
Košice – Západ a Luník I. získajú 681-tisíc eur na revitalizáciu Zuzkinho parku vrátane výsadby stromov, úpravy trávnikov a obnovy fontány. V obci Vojčice je na rekonštrukciu mosta cez potok Ternavka vyčlenených 946-tisíc eur. Rekonštrukcia združeného chodníka pre peších a cyklistov v lokalite Košice – Anička dostane 181-tisíc eur, pričom sa obnoví dôležité spojenie sídliska Ťahanovce s centrom mesta.
Modernizácia interiéru kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša je podporená sumou 196-tisíc eur. Obec Skároš dostane takmer 211-tisíc eur na rekonštrukciu a obnovu kultúrneho domu na komunitné centrum. V obci Ižkovce sa investuje 215-tisíc eur do rekonštrukcie bývalej školy na múzejný objekt ARAD – vidiecky dom, ktorý bude slúžiť na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu Použie a Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.
Tieto projekty reprezentujú široké spektrum rozvojových aktivít naprieč Slovenskom, ktoré pomáhajú zlepšovať životné podmienky obyvateľov a zároveň prispievajú k rozvoju regiónov mimo hlavných krajských miest.
Zdroj: SITA.sk - Do regiónov smeruje z Programu Slovensko 17,55 milióna eur na školy, šport či infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer 17,55 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 bude investovaných do rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a infraštruktúry v rôznych slovenských regiónoch.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) informovalo, že podpísalo 21 zmlúv týkajúcich sa nenávratného finančného príspevku, vďaka ktorým napríklad vznikne nový technický pavilón v Starej Ľubovni, zmodernizuje sa biatlonový areál v Králikoch a zlepší cyklistické spojenie medzi Prešovom a Veľkým Šarišom. Významné investície poputujú aj do obnovy verejných priestranstiev, kultúrnych zariadení, športovísk a dopravnej infraštruktúry.
Revitalizácia vnútrobloku aj cyklotrasa
„Za každým z týchto projektov je konkrétna potreba regiónu. V Starej Ľubovni pomôžeme vytvoriť moderné podmienky pre technické vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na pracovný trh a v Králikoch sa zmodernizuje významný biatlonový areál. Popri veľkých investíciách však podporujeme aj menšie projekty, ktoré majú pre každodenný život obyvateľov rovnaký význam, od bezpečnejších ciest a cyklotrás až po obnovené parky, kultúrne domy a športoviská. Naším cieľom je, aby sa európske peniaze premieňali na viditeľné výsledky a aby sa rozvoj Slovenska nekončil za hranicami krajských miest,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ.
V rámci Bratislavského kraja vyčlenili 630-tisíc eur na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku Narcisová v bratislavskom Ružinove, kde vzniknú hlavne zelené a prírodné plochy na takmer 1,5 hektára. V Nitrianskom kraji sa financie presmerujú na komplexnú obnovu územia v centre obce Veľké Zálužie vrátane nového športoviska a detského ihriska (382-tisíc eur), rekonštrukciu mosta v extraviláne mesta Levice – mestskej časti Kalinčiakovo (1,1 milióna eur) a modernizáciu miestnej komunikácie a chodníka v obci Oponice (208-tisíc eur). Trenčiansky kraj získa 190-tisíc eur na vybudovanie mestského parčíka s rozlohou približne 0,2 hektára pri Nitrianskej ulici v Partizánskom.
V Žilinskom kraji pomôže 421-tisíc eur na výstavbu viac ako 3,3 km dlhej cyklotrasy medzi Terchovou a Zázrivou. Banskobystrický kraj podporí investícia 898-tisíc eur na modernizáciu biatlonového areálu v Králikoch, ktorý pôsobí na rozlohe približne 26tisíc metrov štvorcových. Ďalších 967-tisíc eur smeruje na revitalizáciu verejného priestranstva v banskobystrickej mestskej časti Radvaň, kde sa rekonštruujú športové vybavenia a vytvoria športovo-oddychové zóny.
Najväčšia investícia v objeme 5,65 milióna eur pôjde do Prešovského kraja, konkrétne na výstavbu nového dvojpodlažného technického pavilónu – dielne v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni. Budova bude vybavená 131 novými kusmi materiálno-technického vybavenia pre odbory elektrotechniky, strojárstva, kovoobrábania a stavebníctva.
Modernizácia komunikácií či revitalizácia parku
Do Košického kraja poputujú prostriedky na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Tušice (173-tisíc eur), modernizáciu Mestského kultúrneho strediska v Trebišove (496-tisíc eur) so zameraním na zvukovú, svetelnú a javiskovú techniku estrádnej sály, vybudovanie viacgeneračného športovo-oddychového ihriska pri kultúrnom dome v Smižanoch (182-tisíc eur) a športovo-oddychovej zóny Oáza biodiverzity – Čierne Pole (195-tisíc eur). V Rožňave pokračujú práce na multifunkčnej športovo-kultúrnej hale s investíciou vo výške 645-tisíc eur zameranou na kľúčové technológie pre jej bezpečnú prevádzku.
Košice – Západ a Luník I. získajú 681-tisíc eur na revitalizáciu Zuzkinho parku vrátane výsadby stromov, úpravy trávnikov a obnovy fontány. V obci Vojčice je na rekonštrukciu mosta cez potok Ternavka vyčlenených 946-tisíc eur. Rekonštrukcia združeného chodníka pre peších a cyklistov v lokalite Košice – Anička dostane 181-tisíc eur, pričom sa obnoví dôležité spojenie sídliska Ťahanovce s centrom mesta.
Modernizácia interiéru kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša je podporená sumou 196-tisíc eur. Obec Skároš dostane takmer 211-tisíc eur na rekonštrukciu a obnovu kultúrneho domu na komunitné centrum. V obci Ižkovce sa investuje 215-tisíc eur do rekonštrukcie bývalej školy na múzejný objekt ARAD – vidiecky dom, ktorý bude slúžiť na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu Použie a Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.
Tieto projekty reprezentujú široké spektrum rozvojových aktivít naprieč Slovenskom, ktoré pomáhajú zlepšovať životné podmienky obyvateľov a zároveň prispievajú k rozvoju regiónov mimo hlavných krajských miest.
Zdroj: SITA.sk - Do regiónov smeruje z Programu Slovensko 17,55 milióna eur na školy, šport či infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.