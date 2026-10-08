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 24hod.sk    Zo zahraničia

08. októbra 2026

Turecko odmieta pomôcť Saudskej Arábii v bojoch s jemenskými Húsíjmi napriek obrannej dohode


Tagy: Húsíovia Jemen Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe obranná dohoda Saudská Arábia turecký minister zahraničných vecí

Podľa tureckého ministra zahraničia Ankara nevyšle vojakov na územie inej krajiny s cieľom začať útok. Turecko neplánuje vyslať vojakov do Jemenu ...



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mideast_wars_yemen_35_38 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Podľa tureckého ministra zahraničia Ankara nevyšle vojakov na územie inej krajiny s cieľom začať útok.


Turecko neplánuje vyslať vojakov do Jemenu na boj proti Húsíom napriek obrannej dohode uzavretej so Saudskou Arábiou, vyhlásil vo štvrtok turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.

Povstalci podporovaní Iránom v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na Saudskú Arábiu po spustení rozsiahlej ofenzívy proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde podporovanej Rijádom.

V auguste podpísalo Turecko so Saudskou Arábiou a Pakistanom obranný pakt, podľa ktorého si krajiny poskytnú pomoc v prípade napadnutia. „Ide o obrannú dohodu. Ak je niektorá z krajín napadnutá, podporíte jej obranu. Nie je to útočná dohoda,“ povedal Fidan a zdôraznil, že Turecko „nevyšle svojich vojakov na územie inej krajiny s cieľom začať útok“.

Podľa šéfa tureckej diplomacie budú turecké a saudskoarabské vojenské delegácie spolupracovať na posúdení potrebných obranných opatrení. Podrobnosti však neuviedol.

Obnovené boje v Jemene vyvolali otázky, či by pakt mohol jeho členov zatiahnuť do konfliktu. Tureckí predstavitelia takéto obavy opakovane odmietajú.


Zdroj: SITA.sk - Turecko odmieta pomôcť Saudskej Arábii v bojoch s jemenskými Húsíjmi napriek obrannej dohode © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Húsíovia Jemen Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe obranná dohoda Saudská Arábia turecký minister zahraničných vecí
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