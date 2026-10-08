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08. októbra 2026
Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podvod, tvrdia europoslanci. Nie všetci Slováci súhlasili
Europarlament odmietol novú ruskú Štátnu dumu uznať za legitímnu, Ľuboš Blaha však obvinil vedenie EÚ z dvojakého metra. Voľby do ruskej
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8.10.2026 (SITA.sk) - Europarlament odmietol novú ruskú Štátnu dumu uznať za legitímnu, Ľuboš Blaha však obvinil vedenie EÚ z dvojakého metra.
EP tvrdí, že voľby z 18. až 20. septembra neboli slobodné ani spravodlivé. Konali sa podľa neho bez skutočných alternatívnych kandidátov, slobodných médií či dôveryhodných pozorovateľov.
Poslanci odsúdili aj hlasovanie na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny, ako aj v Podnestersku, Abcházsku a Južnom Osetsku.
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) počas rozpravy obvinil vedenie Európskej únie (EÚ) z dvojakého metra.
„Rusom vyčítate, že mali voľby, ale nevadí vám, že Zelenskyj vládne už tretí rok bez akýchkoľvek volieb, bez mandátu,“ vyhlásil Blaha.
Europarlament vyzval členské štáty, aby novú Štátnu dumu neuznali, obmedzili oficiálne kontakty s jej poslancami a podporili ďalšie sankcie voči osobám zapojeným do politických represií a organizovania hlasovania na okupovaných územiach.
Podľa EP nemožno vzťahy s Ruskom normalizovať bez spravodlivého a trvalého mieru pre Ukrajinu, úplného stiahnutia ruských vojsk a vyvodenia zodpovednosti za vojnové zločiny.
Zdroj: SITA.sk - Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podvod, tvrdia europoslanci. Nie všetci Slováci súhlasili © SITA Všetky práva vyhradené.
Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podľa Európskeho parlamentu (EP) absolútnym podvodom a nový zákonodarný zbor nemožno považovať za legitímny.
Uznesenie podporilo 482 europoslancov, 41 hlasovalo proti a 39 sa zdržalo. Proti údajne hlasovalo aj osem slovenských europoslancov.
Ani slobodné, ani spravodlivé
EP tvrdí, že voľby z 18. až 20. septembra neboli slobodné ani spravodlivé. Konali sa podľa neho bez skutočných alternatívnych kandidátov, slobodných médií či dôveryhodných pozorovateľov.
Poslanci odsúdili aj hlasovanie na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny, ako aj v Podnestersku, Abcházsku a Južnom Osetsku.
Europoslancov ruský meter
Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) počas rozpravy obvinil vedenie Európskej únie (EÚ) z dvojakého metra.
„Rusom vyčítate, že mali voľby, ale nevadí vám, že Zelenskyj vládne už tretí rok bez akýchkoľvek volieb, bez mandátu,“ vyhlásil Blaha.
Vojnové zločiny
Europarlament vyzval členské štáty, aby novú Štátnu dumu neuznali, obmedzili oficiálne kontakty s jej poslancami a podporili ďalšie sankcie voči osobám zapojeným do politických represií a organizovania hlasovania na okupovaných územiach.
Podľa EP nemožno vzťahy s Ruskom normalizovať bez spravodlivého a trvalého mieru pre Ukrajinu, úplného stiahnutia ruských vojsk a vyvodenia zodpovednosti za vojnové zločiny.
Zdroj: SITA.sk - Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podvod, tvrdia europoslanci. Nie všetci Slováci súhlasili © SITA Všetky práva vyhradené.
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