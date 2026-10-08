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08. októbra 2026

Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podvod, tvrdia europoslanci. Nie všetci Slováci súhlasili


Tagy: Europarlament Europoslanci Rezolúcia

Europarlament odmietol novú ruskú Štátnu dumu uznať za legitímnu, Ľuboš Blaha však obvinil vedenie EÚ z dvojakého metra. Voľby do ruskej



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65322d10dffb1559300977 676x514 8.10.2026 (SITA.sk) - Europarlament odmietol novú ruskú Štátnu dumu uznať za legitímnu, Ľuboš Blaha však obvinil vedenie EÚ z dvojakého metra.


Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podľa Európskeho parlamentu (EP) absolútnym podvodom a nový zákonodarný zbor nemožno považovať za legitímny.


Uznesenie podporilo 482 europoslancov, 41 hlasovalo proti a 39 sa zdržalo. Proti údajne hlasovalo aj osem slovenských europoslancov.



Ani slobodné, ani spravodlivé


EP tvrdí, že voľby z 18. až 20. septembra neboli slobodné ani spravodlivé. Konali sa podľa neho bez skutočných alternatívnych kandidátov, slobodných médií či dôveryhodných pozorovateľov.

Poslanci odsúdili aj hlasovanie na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny, ako aj v Podnestersku, Abcházsku a Južnom Osetsku.

Europoslancov ruský meter


Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) počas rozpravy obvinil vedenie Európskej únie (EÚ) z dvojakého metra.

„Rusom vyčítate, že mali voľby, ale nevadí vám, že Zelenskyj vládne už tretí rok bez akýchkoľvek volieb, bez mandátu,“ vyhlásil Blaha.

Vojnové zločiny


Europarlament vyzval členské štáty, aby novú Štátnu dumu neuznali, obmedzili oficiálne kontakty s jej poslancami a podporili ďalšie sankcie voči osobám zapojeným do politických represií a organizovania hlasovania na okupovaných územiach.

Podľa EP nemožno vzťahy s Ruskom normalizovať bez spravodlivého a trvalého mieru pre Ukrajinu, úplného stiahnutia ruských vojsk a vyvodenia zodpovednosti za vojnové zločiny.


Zdroj: SITA.sk - Voľby do ruskej Štátnej dumy boli podvod, tvrdia europoslanci. Nie všetci Slováci súhlasili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Europarlament Europoslanci Rezolúcia
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