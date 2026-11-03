Unikli informácie o umiestneniach v ankete Zlatá lopta? Stávkari to trafili a vyhrali takmer 200-tisíc eur
Hoci by sa tento vzorec správania dal v izolovanom kontexte vysvetliť, v spojení s presnosťou samotných stávok je už ťažké ignorovať ho. Dvanásť účtov na stávkovacej platforme v období od ...
3.11.2026 (SITA.sk) - Hoci by sa tento vzorec správania dal v izolovanom kontexte vysvetliť, v spojení s presnosťou samotných stávok je už ťažké ignorovať ho.
Dvanásť účtov na stávkovacej platforme v období od 1. do 20. októbra 2026 stavilo celkom 264-tisíc dolárov (približne 236 053 eur) na jednotlivé umiestnenia futbalistov v prestížnej ankete Zlatá lopta.
Sedem z nich neuzavrelo stávky na žiadne iné udalosti. Ďalších šesť uskutočnilo prvé tikety do 15 minút od svojho založenia.
Hoci by sa tento vzorec správania dal v izolovanom kontexte vysvetliť, v spojení s presnosťou samotných stávok je už ťažké ignorovať ho.
Tento posun dobre ilustruje boj medzi Kylianom Mbappém a Lamineom Yamalom. Najskôr mal veľkú šancu skončiť pred francúzskym kapitánom mladík z FC Barcelona a to až okolo 80 až 90 percent.
No neskôr sa situácia diametrálne zmenila a v ankete mal vyššie skončiť útočník Realu Madrid. To stávkari využili vo svoj prospech a napokon mali pravdu.
Určité účty neskôr tipovali správne poradie prvých piatich futbalistov. Na prvé miesto dali Harryho Kanea, za ktorým nasledovali Mbappé, Yamal, Rodri a Lionel Messi. A aj to trafili.
Tri dni po otvorení týchto trhov sa pravdepodobnosť pre každé z týchto konkrétnych umiestnení pohybovala v rozmedzí 68 až 72 percent. Na víťaza Kanea vzrástla pravdepodobnosť triumfu zo 43 na približne 76 percent.
Stratégia, ktorú zvolil stávkujúci s používateľským menom "kraben006", naznačuje využitie vopred známych informácií. Racionálny stávkujúci by zvyčajne volil širšie vymedzený výsledok (napríklad Kane ako víťaz), namiesto presného poradia, čo je oveľa riskantnejšie.
Tento účet najprv kúpil stávku na víťazstvo Kanea pri kurze 37 centov, predal ju pri 67 centoch a následne tieto prostriedky reinvestoval do trhov zameraných na presné poradie. Tento postup skôr pripomína správu o pozíciách než bežnú špekulatívnu stávku.
Dva staršie účty, založené v auguste, ktoré dovtedy nestávkovali, začali 19. októbra uzatvárať tikety v hodnote 41-tisíc dolárov (asi 36 659 eur) a 23-tisíc dolárov (20 565 eur), pričom všetky smerovali k rovnakému výsledku.
Skutočnosť, že účty rôzneho "veku" sa v rovnakom čase zhodli na identickom poradí, dodáva váhu teórii o koordinovanom postupe. Výhry boli dohromady vo výške 180-tisíc eur. Informoval o tom web upside24.com.
Spomenutá platforma od svojich používateľov nevyžaduje overenie totožnosti. Magazín France Football neinformoval o žiadnom oficiálnom zdroji úniku informácií, no situáciu rieši.
Zdroj: SITA.sk - Unikli informácie o umiestneniach v ankete Zlatá lopta? Stávkari to trafili a vyhrali takmer 200-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvanásť účtov na stávkovacej platforme v období od 1. do 20. októbra 2026 stavilo celkom 264-tisíc dolárov (približne 236 053 eur) na jednotlivé umiestnenia futbalistov v prestížnej ankete Zlatá lopta.
Sedem z nich neuzavrelo stávky na žiadne iné udalosti. Ďalších šesť uskutočnilo prvé tikety do 15 minút od svojho založenia.
Hoci by sa tento vzorec správania dal v izolovanom kontexte vysvetliť, v spojení s presnosťou samotných stávok je už ťažké ignorovať ho.
Mimoriadne presné stávky
Tento posun dobre ilustruje boj medzi Kylianom Mbappém a Lamineom Yamalom. Najskôr mal veľkú šancu skončiť pred francúzskym kapitánom mladík z FC Barcelona a to až okolo 80 až 90 percent.
No neskôr sa situácia diametrálne zmenila a v ankete mal vyššie skončiť útočník Realu Madrid. To stávkari využili vo svoj prospech a napokon mali pravdu.
Určité účty neskôr tipovali správne poradie prvých piatich futbalistov. Na prvé miesto dali Harryho Kanea, za ktorým nasledovali Mbappé, Yamal, Rodri a Lionel Messi. A aj to trafili.
Znovu reinvestoval
Tri dni po otvorení týchto trhov sa pravdepodobnosť pre každé z týchto konkrétnych umiestnení pohybovala v rozmedzí 68 až 72 percent. Na víťaza Kanea vzrástla pravdepodobnosť triumfu zo 43 na približne 76 percent.
Stratégia, ktorú zvolil stávkujúci s používateľským menom "kraben006", naznačuje využitie vopred známych informácií. Racionálny stávkujúci by zvyčajne volil širšie vymedzený výsledok (napríklad Kane ako víťaz), namiesto presného poradia, čo je oveľa riskantnejšie.
Tento účet najprv kúpil stávku na víťazstvo Kanea pri kurze 37 centov, predal ju pri 67 centoch a následne tieto prostriedky reinvestoval do trhov zameraných na presné poradie. Tento postup skôr pripomína správu o pozíciách než bežnú špekulatívnu stávku.
Situáciu rieši
Dva staršie účty, založené v auguste, ktoré dovtedy nestávkovali, začali 19. októbra uzatvárať tikety v hodnote 41-tisíc dolárov (asi 36 659 eur) a 23-tisíc dolárov (20 565 eur), pričom všetky smerovali k rovnakému výsledku.
Skutočnosť, že účty rôzneho "veku" sa v rovnakom čase zhodli na identickom poradí, dodáva váhu teórii o koordinovanom postupe. Výhry boli dohromady vo výške 180-tisíc eur. Informoval o tom web upside24.com.
Spomenutá platforma od svojich používateľov nevyžaduje overenie totožnosti. Magazín France Football neinformoval o žiadnom oficiálnom zdroji úniku informácií, no situáciu rieši.
Zdroj: SITA.sk - Unikli informácie o umiestneniach v ankete Zlatá lopta? Stávkari to trafili a vyhrali takmer 200-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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