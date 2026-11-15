Matovičovci reagujú na spojenie PS a Demokratov, pripomenuli im voľby v roku 2023
Matovičovci sú tiež toho názoru, že spájať by sa mali strany, ktoré majú príbuzné vnímanie sveta, zdôraznili, že oni progresívnu politiku nepresadzujú.
15.11.2026 (SITA.sk) - Matovičovci sú tiež toho názoru, že spájať by sa mali strany, ktoré majú príbuzné vnímanie sveta, zdôraznili, že oni progresívnu politiku nepresadzujú.
Hnutie Slovensko víta spojenie hnutia Progresívne Slovensko (PS) a strany Demokrati. Matovičovci ale poznamenávajú, že je škoda, že túto spoluprácu progresívci a Demokrati nedotiahli ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023.
„Už pred voľbami v roku 2023 Michal Šimečka a Jaroslav Naď rokovali o spolupráci, no napokon uprednostnili samostatnú kandidatúru. Výsledkom bolo prepadnutie troch percent hlasov pre Demokratov. Ak by už vtedy osobné ambície ustúpili zodpovednosti, Fico by dnes nevládol,” uvádza Hnutie Slovensko.
Matovičovci sú tiež toho názoru, že spájať by sa mali strany, ktoré majú príbuzné vnímanie sveta, zdôraznili, že oni progresívnu politiku nepresadzujú. „Naďalej budeme ponúkať autentickú, protikorupčnú a prorodinnú alternatívu pre všetkých, ktorí chcú spravodlivé Slovensko bez korupcie a mafiánskych praktík, ale zároveň bez presadzovania progresívnych výmyslov,” uviedli.
Hnutie Slovensko tiež spojenie Demokratov a PS okomentovalo tak, že sa spájajú tí, ktorí od volieb tvrdia, že ho (Hnutie Slovensko) nepotrebujú na porážku Roberta Fica. „Držíme im v tom palce, ale ak by to nezvládli, vedia, kde môžu zaklopať. Avšak cenu za ich podporu dnes už verejne určujú ľudia v projekte PREVRAT2027 a my ľudí nepodvedieme, nech by páni akokoľvek chceli,” deklarujú matovičovci.
Spojenie v súčasnosti najsilnejšej opozičnej strany a mimoparlamentných Demokratov okomentoval aj predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. „Šimečka na svoju opozičnú archu práve nalodil Hegera s Naďom. S jednou vládou už stroskotali. Spája ich len nenávisť a nádej, že ľudia zabudli na ich katastrofálne vládnutie,” napísal na sociálnej sieti.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati dnes ohlásili spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Na tlačovej besede o tom informovali predsedovia oboch politických subjektov Michal Šimečka a Jaroslav Naď.
Podľa predsedu PS má ich spojenectvo dva ciele. Jedným z nich je presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovanie vlády, druhým zabezpečiť, že neprepadnú žiadne hlasy opozičných voličov. Šimečka spresnil, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície prijali predsedníctva oboch politických subjektov. „Budúca volebná koalícia bude postavená na pomernom princípe štyri ku jednej. Detaily, ako to bude presne fungovať, sa budú dolaďovať v najbližších mesiacoch,” uviedol a ozrejmil, že dôvodom je to, aby sa vytvoril priestor, aj časový, pre ďalšie politické subjekty, ktoré by sa chceli pridať.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci reagujú na spojenie PS a Demokratov, pripomenuli im voľby v roku 2023 © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko víta spojenie hnutia Progresívne Slovensko (PS) a strany Demokrati. Matovičovci ale poznamenávajú, že je škoda, že túto spoluprácu progresívci a Demokrati nedotiahli ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2023.
„Už pred voľbami v roku 2023 Michal Šimečka a Jaroslav Naď rokovali o spolupráci, no napokon uprednostnili samostatnú kandidatúru. Výsledkom bolo prepadnutie troch percent hlasov pre Demokratov. Ak by už vtedy osobné ambície ustúpili zodpovednosti, Fico by dnes nevládol,” uvádza Hnutie Slovensko.
Matovičovci sú tiež toho názoru, že spájať by sa mali strany, ktoré majú príbuzné vnímanie sveta, zdôraznili, že oni progresívnu politiku nepresadzujú. „Naďalej budeme ponúkať autentickú, protikorupčnú a prorodinnú alternatívu pre všetkých, ktorí chcú spravodlivé Slovensko bez korupcie a mafiánskych praktík, ale zároveň bez presadzovania progresívnych výmyslov,” uviedli.
Hnutie Slovensko reaguje na spojenie PS a Demokratov
Hnutie Slovensko tiež spojenie Demokratov a PS okomentovalo tak, že sa spájajú tí, ktorí od volieb tvrdia, že ho (Hnutie Slovensko) nepotrebujú na porážku Roberta Fica. „Držíme im v tom palce, ale ak by to nezvládli, vedia, kde môžu zaklopať. Avšak cenu za ich podporu dnes už verejne určujú ľudia v projekte PREVRAT2027 a my ľudí nepodvedieme, nech by páni akokoľvek chceli,” deklarujú matovičovci.
Spojenie v súčasnosti najsilnejšej opozičnej strany a mimoparlamentných Demokratov okomentoval aj predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. „Šimečka na svoju opozičnú archu práve nalodil Hegera s Naďom. S jednou vládou už stroskotali. Spája ich len nenávisť a nádej, že ľudia zabudli na ich katastrofálne vládnutie,” napísal na sociálnej sieti.
PS a Demokrati plánujú ísť do volieb ako koalícia
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati dnes ohlásili spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Na tlačovej besede o tom informovali predsedovia oboch politických subjektov Michal Šimečka a Jaroslav Naď.
Podľa predsedu PS má ich spojenectvo dva ciele. Jedným z nich je presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovanie vlády, druhým zabezpečiť, že neprepadnú žiadne hlasy opozičných voličov. Šimečka spresnil, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície prijali predsedníctva oboch politických subjektov. „Budúca volebná koalícia bude postavená na pomernom princípe štyri ku jednej. Detaily, ako to bude presne fungovať, sa budú dolaďovať v najbližších mesiacoch,” uviedol a ozrejmil, že dôvodom je to, aby sa vytvoril priestor, aj časový, pre ďalšie politické subjekty, ktoré by sa chceli pridať.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci reagujú na spojenie PS a Demokratov, pripomenuli im voľby v roku 2023 © SITA Všetky práva vyhradené.
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