Piatok 13. novembra 2026, meniny má Stanislav

Bratislava 6 °C

Piatok 13. 11. 2026 Meniny má Stanislav

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

V Dubline sa uskutoční historicky prvé stretnutie lídrov EÚ venované umelej inteligencii

Európa chce dobehnúť USA a Čínu v pretekoch o umelú inteligenciu, zároveň však musí nájsť spôsob, ako ochrániť pracovné miesta a bezpečnosť občanov. Lídri

Zdieľať

ireland_european_political_community_3_926 676x451
13.11.2026 (SITA.sk) - Európa chce dobehnúť USA a Čínu v pretekoch o umelú inteligenciu, zároveň však musí nájsť spôsob, ako ochrániť pracovné miesta a bezpečnosť občanov.

Lídri Európskej únie (EÚ) sa v piatok v Dubline prvýkrát stretnú na neformálnom samite venovanom výlučne umelej inteligencii (AI).


Ich cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Európy voči Spojeným štátom a Číne, podporiť vývoj vlastných technológií a zároveň obmedziť bezpečnostné a spoločenské riziká.



Pozvali aj nositeľa Nobelovej ceny


Na rokovania pozvali generálneho riaditeľa francúzskej spoločnosti Mistral AI Arthura Menscha a nositeľa Nobelovej ceny Geoffreyho Hintona, známeho ako krstný otec umelej inteligencie.

Mensch sa zameria na hospodársky potenciál technológie a potrebu európskych investícií. Hinton bude diskutovať o ohrození pracovných miest, základných práv a bezpečnosti.

„Vzhľadom na rýchlosť vývoja umelej inteligencie je potrebná osobitná diskusia lídrov o jej možnostiach a vplyve na naše hospodárstva a spoločnosti,“ uviedol predseda Európskej rady António Costa.

Reakcia na závažné incidenty


Estónsko a Fínsko pred samitom vyzvali na vytvorenie spoločného európskeho systému reakcie na závažné incidenty súvisiace s AI.

„Nemali by sme zopakovať rovnakú chybu. Mali by sme investovať do nových technológií,“ vyhlásil estónsky premiér Kristen Michal v súvislosti s niekdajšou energetickou závislosťou Európy od zahraničia.

Škandál okolo Nvidie


Rokovania zatieni aj škandál okolo amerického čipového giganta Nvidia a rezignácia jeho šéfa Jensena Huanga, ktorá vo štvrtok otriasla technologickými akciami.

Podľa predstaviteľov EÚ nie je kauza oficiálnou témou samitu, lídri však môžu otvoriť otázku bezpečnostných rizík spojených s dominantnými technologickými spoločnosťami.


Zdroj: SITA.sk - V Dubline sa uskutoční historicky prvé stretnutie lídrov EÚ venované umelej inteligencii © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež