V Dubline sa uskutoční historicky prvé stretnutie lídrov EÚ venované umelej inteligencii
Európa chce dobehnúť USA a Čínu v pretekoch o umelú inteligenciu, zároveň však musí nájsť spôsob, ako ochrániť pracovné miesta a bezpečnosť občanov. Lídri
13.11.2026 (SITA.sk) - Európa chce dobehnúť USA a Čínu v pretekoch o umelú inteligenciu, zároveň však musí nájsť spôsob, ako ochrániť pracovné miesta a bezpečnosť občanov.
Na rokovania pozvali generálneho riaditeľa francúzskej spoločnosti Mistral AI Arthura Menscha a nositeľa Nobelovej ceny Geoffreyho Hintona, známeho ako krstný otec umelej inteligencie.
Mensch sa zameria na hospodársky potenciál technológie a potrebu európskych investícií. Hinton bude diskutovať o ohrození pracovných miest, základných práv a bezpečnosti.
„Vzhľadom na rýchlosť vývoja umelej inteligencie je potrebná osobitná diskusia lídrov o jej možnostiach a vplyve na naše hospodárstva a spoločnosti,“ uviedol predseda Európskej rady António Costa.
Estónsko a Fínsko pred samitom vyzvali na vytvorenie spoločného európskeho systému reakcie na závažné incidenty súvisiace s AI.
„Nemali by sme zopakovať rovnakú chybu. Mali by sme investovať do nových technológií,“ vyhlásil estónsky premiér Kristen Michal v súvislosti s niekdajšou energetickou závislosťou Európy od zahraničia.
Rokovania zatieni aj škandál okolo amerického čipového giganta Nvidia a rezignácia jeho šéfa Jensena Huanga, ktorá vo štvrtok otriasla technologickými akciami.
Podľa predstaviteľov EÚ nie je kauza oficiálnou témou samitu, lídri však môžu otvoriť otázku bezpečnostných rizík spojených s dominantnými technologickými spoločnosťami.
Zdroj: SITA.sk - V Dubline sa uskutoční historicky prvé stretnutie lídrov EÚ venované umelej inteligencii © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídri Európskej únie (EÚ) sa v piatok v Dubline prvýkrát stretnú na neformálnom samite venovanom výlučne umelej inteligencii (AI).
Ich cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Európy voči Spojeným štátom a Číne, podporiť vývoj vlastných technológií a zároveň obmedziť bezpečnostné a spoločenské riziká.
Pozvali aj nositeľa Nobelovej ceny
Na rokovania pozvali generálneho riaditeľa francúzskej spoločnosti Mistral AI Arthura Menscha a nositeľa Nobelovej ceny Geoffreyho Hintona, známeho ako krstný otec umelej inteligencie.
Mensch sa zameria na hospodársky potenciál technológie a potrebu európskych investícií. Hinton bude diskutovať o ohrození pracovných miest, základných práv a bezpečnosti.
„Vzhľadom na rýchlosť vývoja umelej inteligencie je potrebná osobitná diskusia lídrov o jej možnostiach a vplyve na naše hospodárstva a spoločnosti,“ uviedol predseda Európskej rady António Costa.
Reakcia na závažné incidenty
Estónsko a Fínsko pred samitom vyzvali na vytvorenie spoločného európskeho systému reakcie na závažné incidenty súvisiace s AI.
„Nemali by sme zopakovať rovnakú chybu. Mali by sme investovať do nových technológií,“ vyhlásil estónsky premiér Kristen Michal v súvislosti s niekdajšou energetickou závislosťou Európy od zahraničia.
Škandál okolo Nvidie
Rokovania zatieni aj škandál okolo amerického čipového giganta Nvidia a rezignácia jeho šéfa Jensena Huanga, ktorá vo štvrtok otriasla technologickými akciami.
Podľa predstaviteľov EÚ nie je kauza oficiálnou témou samitu, lídri však môžu otvoriť otázku bezpečnostných rizík spojených s dominantnými technologickými spoločnosťami.
Zdroj: SITA.sk - V Dubline sa uskutoční historicky prvé stretnutie lídrov EÚ venované umelej inteligencii © SITA Všetky práva vyhradené.
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