Mbappé pred duelom Ligy národom proti Talianom vynechal tréning
Ofenzívna opora španielskeho Realu Madrid je pred kľúčovým duelom pod lekárskym dohľadom. Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé vynechal ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Ofenzívna opora španielskeho Realu Madrid je pred kľúčovým duelom pod lekárskym dohľadom.
Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé vynechal stredajší tréning národného tímu pred duelom Ligy národov proti Taliansku. Podľa správ realizačného tímu je stále "v procese liečby".
Tréneri neposkytli ďalšie podrobnosti o fyzickom stave 27-ročného útočníka Realu Madrid. Mbappé je po zranení opäť v nominácii Francúzska na novembrový reprezentačný kemp, keď predtým vynechal tri zápasy.
Mbappé v septembri strelil rozhodujúci gól v prvom zápase Zinedina Zidana ako reprezentačného kormidelníka v LN proti, no krátko potom musel opustiť ihrisko pre bolesť v ľavom kolene.
Po troch víťazstvách a remíze v štyroch zápasoch sú Francúzi na čele svojej skupiny a majú dobré vyhliadky na postup do štvrťfinále. Pred sebou okrem súboja proti Talianom majú aj meranie síl proti Turkom.
Zdroj: SITA.sk - Mbappé pred duelom Ligy národom proti Talianom vynechal tréning © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie Kylian Mbappé vynechal stredajší tréning národného tímu pred duelom Ligy národov proti Taliansku. Podľa správ realizačného tímu je stále "v procese liečby".
Tréneri neposkytli ďalšie podrobnosti o fyzickom stave 27-ročného útočníka Realu Madrid. Mbappé je po zranení opäť v nominácii Francúzska na novembrový reprezentačný kemp, keď predtým vynechal tri zápasy.
Mbappé v septembri strelil rozhodujúci gól v prvom zápase Zinedina Zidana ako reprezentačného kormidelníka v LN proti, no krátko potom musel opustiť ihrisko pre bolesť v ľavom kolene.
Po troch víťazstvách a remíze v štyroch zápasoch sú Francúzi na čele svojej skupiny a majú dobré vyhliadky na postup do štvrťfinále. Pred sebou okrem súboja proti Talianom majú aj meranie síl proti Turkom.
Zdroj: SITA.sk - Mbappé pred duelom Ligy národom proti Talianom vynechal tréning © SITA Všetky práva vyhradené.
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