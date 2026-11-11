Na tento príhovor spoluhráča dlho nezabudne. Uvítanie do Siene slávy začal historkou o sexuálnych pomôckach na kempe
Keď Niko Koutouvides začal túto historku, Rob Gronkowski si chytil hlavu do dlaní a bolo vidieť, že sa cíti nepríjemne. Uvedenie amerického futbalistu Roba Gronkowského do Siene slávy ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Keď Niko Koutouvides začal túto historku, Rob Gronkowski si chytil hlavu do dlaní a bolo vidieť, že sa cíti nepríjemne.
Uvedenie amerického futbalistu Roba Gronkowského do Siene slávy tímu New England Patriots sa spojilo s netradičným prejavom jeho bývalého spoluhráča Nika Koutouvidesa. Vytiahol totiž historku o tom, ako prvý menovaný v roku 2011 priniesol na tréningový kemp erotické pomôcky a rozoberal ich s Aaronom Hernandezom. "Chcem poprosiť všetky deti, ktoré sú tu - čokoľvek budete počuť, potom už neklaďte žiadne otázky, dobre?" začal Koutouvides svoje rozprávanie.
"Rob hovorí: ´Práve som si zaobstaral erotickú pomôcku od Jenny Jamesonovej´ – a pre tých, ktorí nevedia, bola niečo ako oscarová herečka, však? ´A tá vec bola hrozná, úplne ma oklamali,´" pokračoval.
Jamesonová je herečka v erotických filmoch. Keď Koutouvides začal túto historku, Gronkowski si chytil hlavu do dlaní a bolo vidieť, že sa cíti nepríjemne.
"Počkajte, bude to ešte lepšie. Hernandez na to reagoval: ´Ja som na vysokej škole dostal celý balíček,´ a začal podrobne opisovať každý krok, ktorý treba dodržať, aby to fungovalo. Boli to oleje a všeličo možné. Ja som vtedy začínal svoju ôsmu sezónu v lige, kým oni mali za sebou dve fenomenálne nováčikovské sezóny," prezradil 45-ročný americký rodák.
Koutouvides sa pýtal, prečo vlastne Gronkowski priniesol erotickú pomôcku na tréningový kemp, kde mali hráči stráviť dva a pol týždňa.
"Môžem vám dvom niečo povedať? Prečo vlastne riešime niečo, čo je úplne nepodstatné? Veď hneď za tými dverami – keď o dva a pol týždna vyjdeme von – nás čaká všetko, po čom túžime! Obaja na mňa pozreli a povedali: ´Máš pravdu, Niko, to znie pekne, ale čo je dôležitejšie, tak dva a pol týždňa nám pripadajú ako tri a pol roka.´ Odvetil som: ´Čaká nás skvelý zážitok´ a zvyšok už je história," dodal Koutouvides.
Len čo skončil, Gronkowski sa postaral o to, aby sa na jeho prejav rýchlo zabudlo: "Ďakujem pekne, to stačilo."
Zdroj: SITA.sk - Na tento príhovor spoluhráča dlho nezabudne. Uvítanie do Siene slávy začal historkou o sexuálnych pomôckach na kempe © SITA Všetky práva vyhradené.
Uvedenie amerického futbalistu Roba Gronkowského do Siene slávy tímu New England Patriots sa spojilo s netradičným prejavom jeho bývalého spoluhráča Nika Koutouvidesa. Vytiahol totiž historku o tom, ako prvý menovaný v roku 2011 priniesol na tréningový kemp erotické pomôcky a rozoberal ich s Aaronom Hernandezom. "Chcem poprosiť všetky deti, ktoré sú tu - čokoľvek budete počuť, potom už neklaďte žiadne otázky, dobre?" začal Koutouvides svoje rozprávanie.
Boli nováčikovia
"Rob hovorí: ´Práve som si zaobstaral erotickú pomôcku od Jenny Jamesonovej´ – a pre tých, ktorí nevedia, bola niečo ako oscarová herečka, však? ´A tá vec bola hrozná, úplne ma oklamali,´" pokračoval.
Jamesonová je herečka v erotických filmoch. Keď Koutouvides začal túto historku, Gronkowski si chytil hlavu do dlaní a bolo vidieť, že sa cíti nepríjemne.
"Počkajte, bude to ešte lepšie. Hernandez na to reagoval: ´Ja som na vysokej škole dostal celý balíček,´ a začal podrobne opisovať každý krok, ktorý treba dodržať, aby to fungovalo. Boli to oleje a všeličo možné. Ja som vtedy začínal svoju ôsmu sezónu v lige, kým oni mali za sebou dve fenomenálne nováčikovské sezóny," prezradil 45-ročný americký rodák.
Zvyšok je história
Koutouvides sa pýtal, prečo vlastne Gronkowski priniesol erotickú pomôcku na tréningový kemp, kde mali hráči stráviť dva a pol týždňa.
"Môžem vám dvom niečo povedať? Prečo vlastne riešime niečo, čo je úplne nepodstatné? Veď hneď za tými dverami – keď o dva a pol týždna vyjdeme von – nás čaká všetko, po čom túžime! Obaja na mňa pozreli a povedali: ´Máš pravdu, Niko, to znie pekne, ale čo je dôležitejšie, tak dva a pol týždňa nám pripadajú ako tri a pol roka.´ Odvetil som: ´Čaká nás skvelý zážitok´ a zvyšok už je história," dodal Koutouvides.
Len čo skončil, Gronkowski sa postaral o to, aby sa na jeho prejav rýchlo zabudlo: "Ďakujem pekne, to stačilo."
Zdroj: SITA.sk - Na tento príhovor spoluhráča dlho nezabudne. Uvítanie do Siene slávy začal historkou o sexuálnych pomôckach na kempe © SITA Všetky práva vyhradené.
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