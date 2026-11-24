Vranov nad Topľou rozbieha vianočné prípravy, známy je aj termín rozsvietenia stromčeka
Chýbať nebude ani sviatočná atmosféra spojená s vianočnými tradíciami. Námestie pri AOC vo Vranove nad Topľou zdobí od pondelka 23. novembra 12-metrový smrek, ktorý je prvým ...
Námestie pri AOC vo Vranove nad Topľou zdobí od pondelka 23. novembra 12-metrový smrek, ktorý je prvým symbolom blížiacich sa vianočných sviatkov v meste. Počas tohto týždňa pribudne na námestí aj drevený betlehem a adventný veniec umiestnený na obruči fontány. Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáiková, vianočný stromček slávnostne rozsvietia v piatok 4. decembra o 16:30 počas prvého ročníka Mikulášskeho sprievodu mestom.
V meste sa uskutočnia aj vianočné trhy. Ich piaty ročník sa začne v piatok 27. novembra na námestí pred AOC a potrvá do nedele 3. januára 2027. Návštevníci sa môžu tešiť na program, remeselné výrobky a punč. Chýbať nebude ani sviatočná atmosféra spojená s vianočnými tradíciami. „Pre obyvateľov i návštevníkov mesta budú trhy príležitosťou na stretnutia s blízkymi a spoločné chvíle počas adventu, vianočných sviatkov aj na začiatku nového roka,“ doplnila Fedorňáková.
Zdroj: SITA.sk - Vranov nad Topľou rozbieha vianočné prípravy, známy je aj termín rozsvietenia stromčeka © SITA Všetky práva vyhradené.
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