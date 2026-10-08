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08. októbra 2026

Policajná inšpekcia vyšetruje Šutaja Eštoka, Sakovú aj policajta, ktorý rieši kauzu leteniek, tvrdí Holečková


Tagy: Letenky Minister vnútra SR Ministerka hospodárstva SR Podplácanie Policajná inšpekcia

Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovú vyšetrujú podľa opozičnej poslankyne za podplácanie a policajta za prijímanie úplatku a zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Policajná inšpekcia ...



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68e66ee1949b5572165186 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovú vyšetrujú podľa opozičnej poslankyne za podplácanie a policajta za prijímanie úplatku a zneužívanie právomocí verejného činiteľa.


Policajná inšpekcia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú a policajta, ktorý vyšetruje kauzu ministrových leteniek do Abú Dhabí. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s odvolaním sa na Krajskú prokuratúru v Bratislave. Šutaja Eštoka a Sakovú vyšetrujú podľa Holečkovej za podplácanie a policajta za prijímanie úplatku a zneužívanie právomocí verejného činiteľa.

„Keď Nadácia Zastavme korupciu zistila, že predsedníčkou dozornej rady štátnej firmy s obratom 1,5 miliardy je kozmetička pani (Marcela) Martonová, ktorá je zároveň manželka policajta (Mikuláša) Martona, ktorý už viackrát odmietol vyšetriť kauzu Eštokových leteniek „v keši" do Abú Dhabí, tak som v tejto veci podala trestné oznámenie na Eštoka, Sakovú a aj samotného vyšetrovateľa," uviedla poslankyňa s tým, že krajská prokuratúra rozhodla, že celú vec má vyšetriť policajná inšpekcia.

„Chcem oceniť, že sa v tejto kauze začína konať. Verím, že aj napriek tomu, že policajná inšpekcia spadá priamo pod ministra vnútra, bude celá vec poctivo vyšetrená," dodal Holečková.


Záležitosť je spojená s cestou ministra vnútra z decembra 2024 na preteky F1, ktorú si spolu s partnerkou podľa medializovaných informácií zaplatili v hotovosti a až po návrate z Abú Dhabí na Slovensko. Za letenky do Dubaja zaplatili viac ako 12-tisíc eur. Minister tvrdí, že išlo jednak o súkromnú cestu a že takýto postup je navyše štandardný. Opozícia aj Nadácia Zastavme korupciu sa však od samého počiatku domnievajú, že tu došlo k trestnému činu prijatia nenáležitej výhody. Trestné oznámenie nadácie policajný vyšetrovateľ trikrát odmietol.

Nadácia však v auguste tohto roku prišla s informáciou, že vyšetrovateľ, ktorý vec zmietal zo stola, môže byť zaujatý. Nadácia preto podala aj námietku zaujatosti. Manželka vyšetrovateľa totiž vlani získala funkciu od rezortu hospodárstva, ktorého ministerkou je Denisa Saková z Hlasu-SD. Manželka vyšetrovateľa dostala funkciu v dozornej rade podniku Energetika Slovensko. Po medializácii celej veci sa však tejto pozície vzdala.




Zdroj: SITA.sk - Policajná inšpekcia vyšetruje Šutaja Eštoka, Sakovú aj policajta, ktorý rieši kauzu leteniek, tvrdí Holečková © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letenky Minister vnútra SR Ministerka hospodárstva SR Podplácanie Policajná inšpekcia
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