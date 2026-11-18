Aj živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, potrebuje od januára digitálneho poštára. Inak mu faktúry nemusia prísť
Od 1. januára 2027 musí e-faktúru vedieť prijať takmer každý podnikateľ, teda aj živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, či firma bez aktivity. Podľa verejne dostupných údajov zo siete Peppol ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Od 1. januára 2027 musí e-faktúru vedieť prijať takmer každý podnikateľ, teda aj živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, či firma bez aktivity.
Podľa verejne dostupných údajov zo siete Peppol je však k polovici novembra pripravených len asi 5 % daňových subjektov, zhruba každý dvadsiaty.
Od januára sa na Slovensku mení spôsob doručovania faktúr medzi firmami. E-faktúra už nebude obyčajné PDF poslané e-mailom. Aby podnikateľovi faktúry prichádzali, bude potrebovať digitálneho poštára, ktorý sa postará o ich doručenie.
Pripravení musia byť živnostníci, advokáti, samostatne hospodáriaci roľníci aj s. r. o., ktoré momentálne nevykonávajú žiadnu činnosť. Platitelia DPH budú e-faktúry pri tuzemských dodaniach medzi firmami vystavovať aj prijímať. Neplatitelia DPH ich vystavovať nemusia, prijať ich však musia vedieť. Platí to aj vtedy, ak dostanú len pár faktúr mesačne. Dobrou správou je, že riešenie existuje aj zadarmo.
Na prijímanie slúži digitálny poštár, teda certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby, ktorého si podnikateľ zvolí na portáli Finančnej správy. Účtovný program ho nevyberie automaticky.
Predstavme si živnostníka, ktorému každý mesiac chodí faktúra za telefón alebo elektrinu e-mailom či poštou. Od januára mu ju dodávateľ, ktorý je platiteľom DPH, musí pri tuzemskom dodaní medzi podnikateľmi vystaviť ako e-faktúru. Ak živnostník nebude mať digitálneho poštára, faktúra sa k nemu nemusí dostať.
Dodávateľ si totiž zákonnú povinnosť splní už tým, že e-faktúru odovzdá svojmu digitálnemu poštárovi. Poslať ju náhradne ako PDF nemusí. Energetické spoločnosti už avizujú koniec papierových faktúr pre firmy.
V parlamente sa rokuje o návrhu na odloženie sankcií za niektoré porušenia povinností pri vystavovaní e-faktúr. Prípadné odloženie sankcií však neznamená odklad celej e-fakturácie. Podľa aktuálne platného zákona sa povinnosť prijímať e-faktúry začína 1. januára 2027 a navrhovaná tolerancia sa na ňu nevzťahuje.
Podľa údajov Peppol Monitora malo k 16. novembru aktivovaného digitálneho poštára približne 77-tisíc z viac ako 1,4 milióna sledovaných subjektov, teda asi 5 %. Medzi platiteľmi DPH je pripravených 18 %.
Za prvé dva novembrové týždne sa počet podnikateľov a firiem s aktivovaným digitálnym poštárom viac ako zdvojnásobil. Mnohí si tak prípravu na e-fakturáciu nechávajú na posledné týždne roka.
Na prijímanie e-faktúr nie je potrebný drahý softvér. Existujú aj bezplatné riešenia, no pri výbere poskytovateľa sa oplatí sledovať viac než len cenu:
Na prijímanie môže mať jedno DIČ zaregistrovaného iba jedného digitálneho poštára a jeho neskoršia zmena je komplikovanejšia. Výber sa preto oplatí premyslieť.
"Najčastejšie sa nás podnikatelia pýtajú, ako si digitálneho poštára aktivovať. V KROSe ich celým postupom prevedie jednoduchý sprievodca. Stačí skontrolovať údaje o firme, na portáli Finančnej správy si zvoliť KROS ako digitálneho poštára a potvrdiť aktiváciu overovacím kódom. Odporúčame to nenechávať na posledné decembrové dni," hovorí Gabriela Trpišová, CMO zo spoločnosti KROS.
Slovenská softvérová spoločnosť KROS vyvíja ekonomické a účtovné programy viac ako 30 rokov. Pri e-fakturácii spolupracuje s technologickým partnerom so skúsenosťami z európskych trhov. Podnikateľom umožňuje prijímať e-faktúry bezplatne a bez obmedzenia ich počtu, aj keď nemajú fakturačný program. Prijaté faktúry majú dostupné online a môžu ich jednoducho zdieľať so svojou účtovníčkou. Postup aktivácie je dostupný na kros.sk/efaktura.
Prijímanie e-faktúr s KROS: zadarmo, bez limitu, aj bez fakturačného programu
Aktiváciu začnete na https://www.kros.sk/efaktura/. Sprievodca vás prevedie kontrolou údajov, výberom KROS na portáli Finančnej správy aj aktiváciou v sieti Peppol. Postup nájdete aj vo videonávode.
Zdroj: KROS
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aj živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, potrebuje od januára digitálneho poštára. Inak mu faktúry nemusia prísť © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa verejne dostupných údajov zo siete Peppol je však k polovici novembra pripravených len asi 5 % daňových subjektov, zhruba každý dvadsiaty.
Od januára sa na Slovensku mení spôsob doručovania faktúr medzi firmami. E-faktúra už nebude obyčajné PDF poslané e-mailom. Aby podnikateľovi faktúry prichádzali, bude potrebovať digitálneho poštára, ktorý sa postará o ich doručenie.
Neplatíte DPH? Povinnosť sa týka aj vás
Pripravení musia byť živnostníci, advokáti, samostatne hospodáriaci roľníci aj s. r. o., ktoré momentálne nevykonávajú žiadnu činnosť. Platitelia DPH budú e-faktúry pri tuzemských dodaniach medzi firmami vystavovať aj prijímať. Neplatitelia DPH ich vystavovať nemusia, prijať ich však musia vedieť. Platí to aj vtedy, ak dostanú len pár faktúr mesačne. Dobrou správou je, že riešenie existuje aj zadarmo.
Na prijímanie slúži digitálny poštár, teda certifikovaný poskytovateľ doručovacej služby, ktorého si podnikateľ zvolí na portáli Finančnej správy. Účtovný program ho nevyberie automaticky.
Faktúra za elektrinu či telefón nemusí doraziť
Predstavme si živnostníka, ktorému každý mesiac chodí faktúra za telefón alebo elektrinu e-mailom či poštou. Od januára mu ju dodávateľ, ktorý je platiteľom DPH, musí pri tuzemskom dodaní medzi podnikateľmi vystaviť ako e-faktúru. Ak živnostník nebude mať digitálneho poštára, faktúra sa k nemu nemusí dostať.
Dodávateľ si totiž zákonnú povinnosť splní už tým, že e-faktúru odovzdá svojmu digitálnemu poštárovi. Poslať ju náhradne ako PDF nemusí. Energetické spoločnosti už avizujú koniec papierových faktúr pre firmy.
Pokuty sa možno odložia, prijímať e-faktúry však treba od januára
V parlamente sa rokuje o návrhu na odloženie sankcií za niektoré porušenia povinností pri vystavovaní e-faktúr. Prípadné odloženie sankcií však neznamená odklad celej e-fakturácie. Podľa aktuálne platného zákona sa povinnosť prijímať e-faktúry začína 1. januára 2027 a navrhovaná tolerancia sa na ňu nevzťahuje.
Pripravený je zatiaľ približne každý dvadsiaty
Podľa údajov Peppol Monitora malo k 16. novembru aktivovaného digitálneho poštára približne 77-tisíc z viac ako 1,4 milióna sledovaných subjektov, teda asi 5 %. Medzi platiteľmi DPH je pripravených 18 %.
Za prvé dva novembrové týždne sa počet podnikateľov a firiem s aktivovaným digitálnym poštárom viac ako zdvojnásobil. Mnohí si tak prípravu na e-fakturáciu nechávajú na posledné týždne roka.
Ako si vybrať digitálneho poštára
Na prijímanie e-faktúr nie je potrebný drahý softvér. Existujú aj bezplatné riešenia, no pri výbere poskytovateľa sa oplatí sledovať viac než len cenu:
- Prepojenie s programom, ktorý používate vy alebo vaša účtovníčka.
- Stabilitu a skúsenosti poskytovateľa.
- Dostupnú podporu, ak sa pri doručovaní vyskytne problém.
- Možnosť rozšírenia, ak budete neskôr e-faktúry aj vystavovať.
Na prijímanie môže mať jedno DIČ zaregistrovaného iba jedného digitálneho poštára a jeho neskoršia zmena je komplikovanejšia. Výber sa preto oplatí premyslieť.
"Najčastejšie sa nás podnikatelia pýtajú, ako si digitálneho poštára aktivovať. V KROSe ich celým postupom prevedie jednoduchý sprievodca. Stačí skontrolovať údaje o firme, na portáli Finančnej správy si zvoliť KROS ako digitálneho poštára a potvrdiť aktiváciu overovacím kódom. Odporúčame to nenechávať na posledné decembrové dni," hovorí Gabriela Trpišová, CMO zo spoločnosti KROS.
Slovenská softvérová spoločnosť KROS vyvíja ekonomické a účtovné programy viac ako 30 rokov. Pri e-fakturácii spolupracuje s technologickým partnerom so skúsenosťami z európskych trhov. Podnikateľom umožňuje prijímať e-faktúry bezplatne a bez obmedzenia ich počtu, aj keď nemajú fakturačný program. Prijaté faktúry majú dostupné online a môžu ich jednoducho zdieľať so svojou účtovníčkou. Postup aktivácie je dostupný na kros.sk/efaktura.
Čo stihnúť do konca roka
- Overte si svoj program. Zistite, či podporuje e-fakturáciu a s ktorými digitálnymi poštármi spolupracuje.
- Vyberte a zaregistrujte digitálneho poštára na portáli Finančnej správy.
- Vyskúšajte príjem e-faktúry, ideálne ešte v decembri.
- Dohodnite sa s účtovníkom, kto bude prijaté faktúry preberať a spracúvať.
Prijímanie e-faktúr s KROS: zadarmo, bez limitu, aj bez fakturačného programu
Aktiváciu začnete na https://www.kros.sk/efaktura/. Sprievodca vás prevedie kontrolou údajov, výberom KROS na portáli Finančnej správy aj aktiváciou v sieti Peppol. Postup nájdete aj vo videonávode.
Zdroj: KROS
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Aj živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, potrebuje od januára digitálneho poštára. Inak mu faktúry nemusia prísť © SITA Všetky práva vyhradené.
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