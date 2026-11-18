Koniec éry googlenia: Podcast PR USER radí, ako dostať vašu značku do odporúčaní umelej inteligencie
Čo je kľúčom k úspechu v ére GEO? Zabudnite na klasické vyhľadávanie. Nový boj o pozornosť zákazníka sa presúva do nástrojov umelej inteligencie a kľúčom k úspechu v ére GEO ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Čo je kľúčom k úspechu v ére GEO?
Zabudnite na klasické vyhľadávanie. Nový boj o pozornosť zákazníka sa presúva do nástrojov umelej inteligencie a kľúčom k úspechu v ére GEO (Generative Engine Optimization) sú opäť kvalitné odborné texty.
Ešte pred rokom to vyzeralo, že éra písania PR článkov a produktových textov v marketingu končí. Firmy aj komunikačné agentúry šetrili náklady a kapacity v presvedčení, že klasický textový obsah stráca na význame. Dnes však prichádza zásadný zvrat. Používatelia radikálne menia svoje digitálne návyky a namiesto tradičných vyhľadávačov čoraz častejšie zadávajú svoje otázky priamo do AI nástrojov.
Podľa analytickej spoločnosti Gartner už dnes využíva umelú inteligenciu namiesto bežných vyhľadávačov o 20 percent ľudí menej v klasickom prostredí a tento trend bude raketovo rásť. Práve tu nastupuje fenomén GEO (Generative Engine Optimization), ktorý postupne nahrádza doterajšie SEO. Kým pri vyhľadávaní na Googli mala značka šancu zaujať aj na ôsmej priečke, AI modely ponúknu používateľovi len tri až päť najrelevantnejších odpovedí.
O tom, ako nastaviť obsahovú stratégiu pre umelú inteligenciu a prečo nás AI v konečnom dôsledku neušetrí od práce, sa v najnovšej epizóde praktického video podcastu PR USER z dielne Štúdia SITA a agentúry Divino rozprávali Ľubomíra Mardiaková a Simona Mištíková.
Nový diel nájdete vo video aj audio verzii na týchto platformách:
Zdroj: SITA.sk - Koniec éry googlenia: Podcast PR USER radí, ako dostať vašu značku do odporúčaní umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Zabudnite na klasické vyhľadávanie. Nový boj o pozornosť zákazníka sa presúva do nástrojov umelej inteligencie a kľúčom k úspechu v ére GEO (Generative Engine Optimization) sú opäť kvalitné odborné texty.
Ešte pred rokom to vyzeralo, že éra písania PR článkov a produktových textov v marketingu končí. Firmy aj komunikačné agentúry šetrili náklady a kapacity v presvedčení, že klasický textový obsah stráca na význame. Dnes však prichádza zásadný zvrat. Používatelia radikálne menia svoje digitálne návyky a namiesto tradičných vyhľadávačov čoraz častejšie zadávajú svoje otázky priamo do AI nástrojov.
Čo je GEO a prečo nahrádza klasické SEO?
Podľa analytickej spoločnosti Gartner už dnes využíva umelú inteligenciu namiesto bežných vyhľadávačov o 20 percent ľudí menej v klasickom prostredí a tento trend bude raketovo rásť. Práve tu nastupuje fenomén GEO (Generative Engine Optimization), ktorý postupne nahrádza doterajšie SEO. Kým pri vyhľadávaní na Googli mala značka šancu zaujať aj na ôsmej priečke, AI modely ponúknu používateľovi len tri až päť najrelevantnejších odpovedí.
Ako uspieť v AI vyhľadávaní: 3 kľúčové pravidlá
- Dôraz na overené a citované zdroje: Algoritmy umelej inteligencie pri tvorbe odpovedí preferujú obsah z dôveryhodných médií, tlačových agentúr a odborných portálov.
- Pravidelná tvorba obsahu: Značky, ktoré začnú s GEO optimalizáciou textov, videí a podcastov už dnes, získajú v odpovediach AI náskok, z ktorého ich konkurencia len ťažko vytlačí.
- Návrat copywriterov na scénu: Hoci AI prácu urýchľuje, bez poctivo pripravených produktových a odborných textov sa firma do odporúčaní algoritmov jednoducho nedostane.
Kde si môžete vypočuť alebo pozrieť podcast PR USER?
O tom, ako nastaviť obsahovú stratégiu pre umelú inteligenciu a prečo nás AI v konečnom dôsledku neušetrí od práce, sa v najnovšej epizóde praktického video podcastu PR USER z dielne Štúdia SITA a agentúry Divino rozprávali Ľubomíra Mardiaková a Simona Mištíková.
Nový diel nájdete vo video aj audio verzii na týchto platformách:
- Video verzia: Na portáli SITA.sk a na YouTube kanáli SITA.
- Audio verzia: V podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcasts a Castbox.
Zdroj: SITA.sk - Koniec éry googlenia: Podcast PR USER radí, ako dostať vašu značku do odporúčaní umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
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