Rusko chce obmedziť vojenskú ochranu Slovenska. NATO má stiahnuť svoje jednotky z novších členských krajín
Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami. Rusko navrhuje obmedziť svoju vojenskú prítomnosť v Kaliningradskej oblasti a Bielorusku výmenou za ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami.
Rusko navrhuje obmedziť svoju vojenskú prítomnosť v Kaliningradskej oblasti a Bielorusku výmenou za záväzok Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), že nebude rozmiestňovať svoje jednotky na území členských krajín, ktoré do nej vstúpili po roku 1997. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami. Návrh by sa priamo dotkol aj Slovenska, ktoré sa stalo členom NATO v roku 2004.
Podľa zdrojov agentúry sa Moskva napriek pokračujúcim diplomatickým rokovaniam zásadne nevzdialila od svojich rozsiahlych bezpečnostných požiadaviek z decembra 2021, teda z obdobia krátko pred začiatkom rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Rusko vtedy požadovalo, aby sa vojenská prítomnosť NATO fakticky vrátila do stavu pred rozširovaním aliancie do strednej a východnej Európy.
Najnovší návrh počíta s tým, že NATO nebude rozmiestňovať svoje vojenské jednotky v žiadnom zo štátov prijatých po roku 1997. Výmenou za tento záväzok by Rusko znížilo počet svojich vojakov v Kaliningradskej oblasti, ktorá leží medzi Poľskom a Litvou, a v Bielorusku. Európski predstavitelia však podľa Bloombergu takúto dohodu odmietajú. Viacerí lídri počas summitu Európskej únie 13. novembra otvorene vyhlásili, že k podobnej výmene nikdy nedôjde.
Ruské požiadavky by zasiahli najmä východné krídlo NATO vrátane Poľska, pobaltských štátov a Slovenska. Obmedzenie prítomnosti spojeneckých síl by mohlo oslabiť ich obranné kapacity a znamenalo by zásadnú zmenu doterajšej bezpečnostnej politiky aliancie. NATO sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 naopak usiluje posilňovať svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe.
Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys zdôraznil, že Moskva nesmie mať právo rozhodovať o bezpečnostnej politike európskych krajín. „Rusko nesmie mať právo veta na všetko a čokoľvek - pre nás je to zásadne dôležité. Teda žiadne veto pri vstupe Ukrajiny do EÚ, žiadne veto pri prítomnosti síl NATO a žiadne veto pri akýchkoľvek našich krokoch v rámci NATO, ktoré smerujú k budovaniu kolektívnej obrany,“ vyhlásil.
Podľa zdrojov Bloombergu niektorí európski lídri pripúšťajú, že súčasťou prípadnej mierovej dohody by mohla byť aj otázka zmeny ukrajinských hraníc, avšak iba so súhlasom samotnej Ukrajiny. Zároveň otvorili otázku, za akých podmienok by sa Ukrajina mohla v budúcnosti stať členom NATO.
NATO sa začalo rozširovať do bývalých krajín východného bloku v roku 1999, keď prijalo Poľsko, Česko a Maďarsko. Slovensko vstúpilo do aliancie spolu s ďalšími šiestimi krajinami v roku 2004. Najnovšími členmi sú Fínsko, ktoré sa pripojilo v roku 2023, a Švédsko prijaté v roku 2024. Ruský návrh by sa tak vzťahoval na všetkých 16 štátov, ktoré sa stali členmi NATO od roku 1999.
Zdroj: SITA.sk - Rusko chce obmedziť vojenskú ochranu Slovenska. NATO má stiahnuť svoje jednotky z novších členských krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko navrhuje obmedziť svoju vojenskú prítomnosť v Kaliningradskej oblasti a Bielorusku výmenou za záväzok Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), že nebude rozmiestňovať svoje jednotky na území členských krajín, ktoré do nej vstúpili po roku 1997. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami. Návrh by sa priamo dotkol aj Slovenska, ktoré sa stalo členom NATO v roku 2004.
Podľa zdrojov agentúry sa Moskva napriek pokračujúcim diplomatickým rokovaniam zásadne nevzdialila od svojich rozsiahlych bezpečnostných požiadaviek z decembra 2021, teda z obdobia krátko pred začiatkom rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Rusko vtedy požadovalo, aby sa vojenská prítomnosť NATO fakticky vrátila do stavu pred rozširovaním aliancie do strednej a východnej Európy.
Najnovší návrh
Najnovší návrh počíta s tým, že NATO nebude rozmiestňovať svoje vojenské jednotky v žiadnom zo štátov prijatých po roku 1997. Výmenou za tento záväzok by Rusko znížilo počet svojich vojakov v Kaliningradskej oblasti, ktorá leží medzi Poľskom a Litvou, a v Bielorusku. Európski predstavitelia však podľa Bloombergu takúto dohodu odmietajú. Viacerí lídri počas summitu Európskej únie 13. novembra otvorene vyhlásili, že k podobnej výmene nikdy nedôjde.
Ruské požiadavky by zasiahli najmä východné krídlo NATO vrátane Poľska, pobaltských štátov a Slovenska. Obmedzenie prítomnosti spojeneckých síl by mohlo oslabiť ich obranné kapacity a znamenalo by zásadnú zmenu doterajšej bezpečnostnej politiky aliancie. NATO sa po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 naopak usiluje posilňovať svoju vojenskú prítomnosť vo východnej Európe.
Rusko nesmie mať právo veta na všetko
Litovský minister zahraničných vecí Kęstutis Budrys zdôraznil, že Moskva nesmie mať právo rozhodovať o bezpečnostnej politike európskych krajín. „Rusko nesmie mať právo veta na všetko a čokoľvek - pre nás je to zásadne dôležité. Teda žiadne veto pri vstupe Ukrajiny do EÚ, žiadne veto pri prítomnosti síl NATO a žiadne veto pri akýchkoľvek našich krokoch v rámci NATO, ktoré smerujú k budovaniu kolektívnej obrany,“ vyhlásil.
Podľa zdrojov Bloombergu niektorí európski lídri pripúšťajú, že súčasťou prípadnej mierovej dohody by mohla byť aj otázka zmeny ukrajinských hraníc, avšak iba so súhlasom samotnej Ukrajiny. Zároveň otvorili otázku, za akých podmienok by sa Ukrajina mohla v budúcnosti stať členom NATO.
NATO sa začalo rozširovať do bývalých krajín východného bloku v roku 1999, keď prijalo Poľsko, Česko a Maďarsko. Slovensko vstúpilo do aliancie spolu s ďalšími šiestimi krajinami v roku 2004. Najnovšími členmi sú Fínsko, ktoré sa pripojilo v roku 2023, a Švédsko prijaté v roku 2024. Ruský návrh by sa tak vzťahoval na všetkých 16 štátov, ktoré sa stali členmi NATO od roku 1999.
Zdroj: SITA.sk - Rusko chce obmedziť vojenskú ochranu Slovenska. NATO má stiahnuť svoje jednotky z novších členských krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
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