Hackeri napadli web IIHF. Umiestnili tam fotografiu víťazného gólu Ruska na MS 2008 proti Kanade
Rusi chcú bojovať proti IIIHF, ale nie nelegálnym ovplyvnením webu. Oficiálny informačný zdroj Medzinárodnej hokejovej federácie ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Rusi chcú bojovať proti IIIHF, ale nie nelegálnym ovplyvnením webu.
Oficiálny informačný zdroj Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) napadli hackeri. Momentálne je webová lokalita iihf.com nedostupná. Ruské internetové zdroje zverejnili informáciu, že 17. novembra utrpela IIHF vážny úder.
Domnievajú sa, že je to reakcia istých ľudí na nedávno zverejnený zákaz účasti ruského tímu na MS do 20 rokov v Kanade, hoci Športový arbitrážny súd im to predtým odsúhlasil.
"Hackeri prenikli na oficiálnu webovú stránku IIHF a na úvodnú stránku umiestnili fotografiu Iľju Kovaľčuka, ako oslavuje svoj gól v predĺžení proti Kanade vo finále majstrovstiev sveta v roku 2008. Zaujímavosťou je, že tento turnaj sa konal práve v Kanade a bol usporiadaný pri príležitosti stého výročia založenia IIHF, ako aj 400. výročia založenia mesta Québec," napísal web sportbox.ru.
Webová stránka navyše obsahovala nasledujúci popis v angličtine: "Bojíte sa čeliť Rusku? Vyradili ste jedinú krajinu, ktorú nemôžete zdolať.“
Popis je obzvlášť zábavný vzhľadom na účasť nórskeho národného tímu na turnaji, ktorého miesto mohol zaujať ruský tím.
"Namiesto talentovaných ruských hokejistov schopných ozdobiť akúkoľvek súťaž sa na MS sa tam predstaví Nórsko, ktoré za posledných 20 rokov utrpelo 16 prehier zo 16 zápasov v skupinových fázach najvyššej divízie MS do 20 rokov. Porovnávanie konkurencieschopnosti oboch tímov je, samozrejme, zbytočné," napísali Rusi.
Ruská strana si uvedomuje, že tento počin hackerov nebude mať vplyv na zmenu postoja IIHF k účasti Ruska na MS do 20 rokov na prelome rokov v Kanade. Ruská hokejová federácia (FHR) preto na incident rýchlo zareagovala a zdôraznila svoj zámer domáhať sa spravodlivosti úplne inými prostriedkami.
"FHR sa k takémuto konaniu stavia negatívne a považuje používanie nelegálnych metód na vyjadrenie športového alebo verejného postoja za neprijateľné. Federácia nepodporuje zasahovanie do fungovania informačných zdrojov ani žiadne konania, ktoré porušujú právny rámec," konštatovala ruská strana.
Zároveň zdôraznili, že ich postoj voči opätovnému vylúčeniu z MS do 20 rokov zostáva nezmenený:
"Federácia bude naďalej dôsledne obhajovať práva ruských športovcov, spolupracovať s medzinárodnými športovými organizáciami a využívať všetky dostupné právne mechanizmy na dosiahnutie tohto cieľa. Ochrana záujmov ruských hokejistov a obnovenie ich práv na účasť na medzinárodných súťažiach sa však musí dosiahnuť výlučne zákonnými prostriedkami v súlade s medzinárodnými športovými pravidlami a zavedenými právnymi postupmi," uvádza sa vo vyhlásení FHR.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri napadli web IIHF. Umiestnili tam fotografiu víťazného gólu Ruska na MS 2008 proti Kanade © SITA Všetky práva vyhradené.
Oficiálny informačný zdroj Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) napadli hackeri. Momentálne je webová lokalita iihf.com nedostupná. Ruské internetové zdroje zverejnili informáciu, že 17. novembra utrpela IIHF vážny úder.
Domnievajú sa, že je to reakcia istých ľudí na nedávno zverejnený zákaz účasti ruského tímu na MS do 20 rokov v Kanade, hoci Športový arbitrážny súd im to predtým odsúhlasil.
Hackeri v akcii
"Hackeri prenikli na oficiálnu webovú stránku IIHF a na úvodnú stránku umiestnili fotografiu Iľju Kovaľčuka, ako oslavuje svoj gól v predĺžení proti Kanade vo finále majstrovstiev sveta v roku 2008. Zaujímavosťou je, že tento turnaj sa konal práve v Kanade a bol usporiadaný pri príležitosti stého výročia založenia IIHF, ako aj 400. výročia založenia mesta Québec," napísal web sportbox.ru.
Webová stránka navyše obsahovala nasledujúci popis v angličtine: "Bojíte sa čeliť Rusku? Vyradili ste jedinú krajinu, ktorú nemôžete zdolať.“
Posmech z Nórov
Popis je obzvlášť zábavný vzhľadom na účasť nórskeho národného tímu na turnaji, ktorého miesto mohol zaujať ruský tím.
"Namiesto talentovaných ruských hokejistov schopných ozdobiť akúkoľvek súťaž sa na MS sa tam predstaví Nórsko, ktoré za posledných 20 rokov utrpelo 16 prehier zo 16 zápasov v skupinových fázach najvyššej divízie MS do 20 rokov. Porovnávanie konkurencieschopnosti oboch tímov je, samozrejme, zbytočné," napísali Rusi.
Chcú bojovať, ale legálne
Ruská strana si uvedomuje, že tento počin hackerov nebude mať vplyv na zmenu postoja IIHF k účasti Ruska na MS do 20 rokov na prelome rokov v Kanade. Ruská hokejová federácia (FHR) preto na incident rýchlo zareagovala a zdôraznila svoj zámer domáhať sa spravodlivosti úplne inými prostriedkami.
"FHR sa k takémuto konaniu stavia negatívne a považuje používanie nelegálnych metód na vyjadrenie športového alebo verejného postoja za neprijateľné. Federácia nepodporuje zasahovanie do fungovania informačných zdrojov ani žiadne konania, ktoré porušujú právny rámec," konštatovala ruská strana.
Ochrana záujmov a obnovenie práv
Zároveň zdôraznili, že ich postoj voči opätovnému vylúčeniu z MS do 20 rokov zostáva nezmenený:
"Federácia bude naďalej dôsledne obhajovať práva ruských športovcov, spolupracovať s medzinárodnými športovými organizáciami a využívať všetky dostupné právne mechanizmy na dosiahnutie tohto cieľa. Ochrana záujmov ruských hokejistov a obnovenie ich práv na účasť na medzinárodných súťažiach sa však musí dosiahnuť výlučne zákonnými prostriedkami v súlade s medzinárodnými športovými pravidlami a zavedenými právnymi postupmi," uvádza sa vo vyhlásení FHR.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri napadli web IIHF. Umiestnili tam fotografiu víťazného gólu Ruska na MS 2008 proti Kanade © SITA Všetky práva vyhradené.
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