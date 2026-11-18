Limitka IQOS ILUMA i UNLOCK prináša štýlový farebný adrenalín
Máte radi dynamický dizajn, čisté línie a technológie? Neprehliadnite novú limitovanú edíciu IQOS ILUMA i UNLOCK za odporúčanú maloobchodnú cenu 69 eur pre všetkých, ktorí milujú ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Máte radi dynamický dizajn, čisté línie a technológie?
Neprehliadnite novú limitovanú edíciu IQOS ILUMA i UNLOCK za odporúčanú maloobchodnú cenu 69 eur pre všetkých, ktorí milujú moderný životný štýl.
Evokuje neustály pohyb, dynamiku a adrenalín! To je IQOS ILUMA i UNLOCK! Ak sa pozriete na limitovanú edíciu, okamžite vás zaujme farebným prevedením. Elegancia v sýtočervenej farbe v kombinácii s čiernymi líniami je skvelé kombo na koniec roka. Pre dospelých fajčiarov a užívateľov bezdymových zariadení, ktorí majú blízko k odvážnemu dizajnu, je limitka IQOS ILUMA i UNLOCK ako stvorená. Podčiarkne ich štýl a vycibrený vkus, červená bola vždy farbou odvahy. Prichádza intenzívna chuť objavovať. Trúfneš si?
Rovnako zaujímavé sú aj funkcie najnovšej generácie radu "i", ktorá výrazne zjednodušuje každodenné používanie. Tie sú zamerané na flexibilitu v rýchlom mestskom tempe. Zariadenie disponuje dotykovým displejom a inteligentnými funkciami FlexBattery a FlexPuff, ktoré optimalizujú výkon podľa individuálneho rytmu používania. V praxi však najviac poteší funkcia Pause Mode. Ak vás uprostred dňa niečo vyruší, zážitok môžete až na osem minút pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať ďalej. Vďaka indukčnému ohrevu navyše úplne odpadá nutnosť akéhokoľvek čistenia, čo oceníte najmä počas presunov či cestovania.
Pre fanúšikov dynamického dizajnu a zberateľských edícií predstavuje UNLOCK zaujímavé osvieženie aktuálnej ponuky. Na slovenskom trhu sa limitovaná edícia predáva za odporúčanú maloobchodnú cenu 69 eur.
Vedeli ste, že pri používaní zariadenia IQOS vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym ako pri klasických cigaretách? Rovnako nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. To je aj dôvod, prečo sú bezdymové alternatívy vnímané ako menej riziková alternatíva oproti klasickým cigaretám pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení.
Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Limitka IQOS ILUMA i UNLOCK prináša štýlový farebný adrenalín © SITA Všetky práva vyhradené.
Neprehliadnite novú limitovanú edíciu IQOS ILUMA i UNLOCK za odporúčanú maloobchodnú cenu 69 eur pre všetkých, ktorí milujú moderný životný štýl.
Evokuje neustály pohyb, dynamiku a adrenalín! To je IQOS ILUMA i UNLOCK! Ak sa pozriete na limitovanú edíciu, okamžite vás zaujme farebným prevedením. Elegancia v sýtočervenej farbe v kombinácii s čiernymi líniami je skvelé kombo na koniec roka. Pre dospelých fajčiarov a užívateľov bezdymových zariadení, ktorí majú blízko k odvážnemu dizajnu, je limitka IQOS ILUMA i UNLOCK ako stvorená. Podčiarkne ich štýl a vycibrený vkus, červená bola vždy farbou odvahy. Prichádza intenzívna chuť objavovať. Trúfneš si?
Funkcie stvorené pre dynamický životný štýl
Rovnako zaujímavé sú aj funkcie najnovšej generácie radu "i", ktorá výrazne zjednodušuje každodenné používanie. Tie sú zamerané na flexibilitu v rýchlom mestskom tempe. Zariadenie disponuje dotykovým displejom a inteligentnými funkciami FlexBattery a FlexPuff, ktoré optimalizujú výkon podľa individuálneho rytmu používania. V praxi však najviac poteší funkcia Pause Mode. Ak vás uprostred dňa niečo vyruší, zážitok môžete až na osem minút pozastaviť a neskôr v ňom pokračovať ďalej. Vďaka indukčnému ohrevu navyše úplne odpadá nutnosť akéhokoľvek čistenia, čo oceníte najmä počas presunov či cestovania.
Pre fanúšikov dynamického dizajnu a zberateľských edícií predstavuje UNLOCK zaujímavé osvieženie aktuálnej ponuky. Na slovenskom trhu sa limitovaná edícia predáva za odporúčanú maloobchodnú cenu 69 eur.
Menej rizika pre dospelých fajčiarov
Vedeli ste, že pri používaní zariadenia IQOS vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym ako pri klasických cigaretách? Rovnako nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. To je aj dôvod, prečo sú bezdymové alternatívy vnímané ako menej riziková alternatíva oproti klasickým cigaretám pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení.
Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Limitka IQOS ILUMA i UNLOCK prináša štýlový farebný adrenalín © SITA Všetky práva vyhradené.
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