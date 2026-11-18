Ódor exkluzívne pre SITA: „Európa má úspory, o akých sa Amerike ani nesníva, no nevie ich investovať“
Najväčšie rezervy vidí vo financovaní inovácií, spoločných európskych projektov a energetike. Európska únia má k dispozícii obrovský objem súkromných úspor, ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Najväčšie rezervy vidí vo financovaní inovácií, spoločných európskych projektov a energetike.
Európska únia má k dispozícii obrovský objem súkromných úspor, no stále nedokáže zabezpečiť, aby tieto peniaze smerovali do produktívnych investícií a rozvoja moderných technológií.
V rozhovore pre agentúru SITA na to upozornil europoslanec a bývalý premiér Ľudovít Ódor pri hodnotení pokroku v napĺňaní odporúčaní správy bývalého šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho o konkurencieschopnosti Európy.
„Pohár je skôr poloprázdny. Pozitívne je, že Draghiho témy sú na stole v Európskom parlamente aj v Rade a konečne sa bavíme o podstatných veciach,“ zhodnotil Ódor obdobie dvoch rokov od zverejnenia dokumentu. Podľa neho si Európa začala viac uvedomovať strategický význam výroby najmodernejších čipov a potrebu zjednodušenia podnikania naprieč členskými štátmi.
Za pozitívny krok označil návrh takzvaného 28. režimu, ktorý má firmám umožniť podnikať podľa jednotných pravidiel v celej únii. „Komisia v marci predložila návrh 28. režimu, teda jednotných pravidiel, podľa ktorých budú môcť firmy podnikať v celej Únii. Parlament v júli schválil moju správu o jeho daňovej časti,“ priblížil.
Tempo skutočných zmien však podľa Ódora zostáva nedostatočné. „Celkovo sme však stále skôr vo fáze diskusií než konkrétnych krokov. Najďalej je Komisia so zjednodušovaním pravidiel pre podnikateľov, takzvanými omnibusmi,“ skonštatoval.
Najväčšie rezervy vidí vo financovaní inovácií, spoločných európskych projektov a energetike. „Málo sme sa pohli v únii úspor a investícií, vo financovaní technológií a spoločných európskych projektov. Pritom máme súkromné úspory, o ktorých by v Amerike mohli len snívať, len ich nevieme dostať k produktívnym investíciám,“ upozornil. Zároveň dodal: „Málo robíme aj v energetike, hoci odklon od fosílnych palív je tri v jednom: pomáha planéte, našej bezpečnosti aj cenám.“
Kľúčovým predpokladom posilnenia európskej ekonomiky je podľa neho odstránenie prekážok na vnútornom trhu. „Kľúčový je jednotný trh. Bariéry vnútri Únie zodpovedajú clu okolo 40 percent pri tovaroch a 110 percent pri službách, v Amerike je to 15 percent. Tieto prekážky môžeme odstrániť sami,“ zdôraznil Ódor. Za ďalší problém označil presadzovanie národných záujmov pri rokovaniach o budúcom európskom rozpočte na úkor spoločných priorít.
Zdroj: SITA.sk - Ódor exkluzívne pre SITA: „Európa má úspory, o akých sa Amerike ani nesníva, no nevie ich investovať“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia má k dispozícii obrovský objem súkromných úspor, no stále nedokáže zabezpečiť, aby tieto peniaze smerovali do produktívnych investícií a rozvoja moderných technológií.
V rozhovore pre agentúru SITA na to upozornil europoslanec a bývalý premiér Ľudovít Ódor pri hodnotení pokroku v napĺňaní odporúčaní správy bývalého šéfa Európskej centrálnej banky Maria Draghiho o konkurencieschopnosti Európy.
„Pohár je skôr poloprázdny. Pozitívne je, že Draghiho témy sú na stole v Európskom parlamente aj v Rade a konečne sa bavíme o podstatných veciach,“ zhodnotil Ódor obdobie dvoch rokov od zverejnenia dokumentu. Podľa neho si Európa začala viac uvedomovať strategický význam výroby najmodernejších čipov a potrebu zjednodušenia podnikania naprieč členskými štátmi.
Pozitívny krok
Za pozitívny krok označil návrh takzvaného 28. režimu, ktorý má firmám umožniť podnikať podľa jednotných pravidiel v celej únii. „Komisia v marci predložila návrh 28. režimu, teda jednotných pravidiel, podľa ktorých budú môcť firmy podnikať v celej Únii. Parlament v júli schválil moju správu o jeho daňovej časti,“ priblížil.
Tempo skutočných zmien však podľa Ódora zostáva nedostatočné. „Celkovo sme však stále skôr vo fáze diskusií než konkrétnych krokov. Najďalej je Komisia so zjednodušovaním pravidiel pre podnikateľov, takzvanými omnibusmi,“ skonštatoval.
Kde vidí najväčšie rezervy?
Najväčšie rezervy vidí vo financovaní inovácií, spoločných európskych projektov a energetike. „Málo sme sa pohli v únii úspor a investícií, vo financovaní technológií a spoločných európskych projektov. Pritom máme súkromné úspory, o ktorých by v Amerike mohli len snívať, len ich nevieme dostať k produktívnym investíciám,“ upozornil. Zároveň dodal: „Málo robíme aj v energetike, hoci odklon od fosílnych palív je tri v jednom: pomáha planéte, našej bezpečnosti aj cenám.“
Kľúčovým predpokladom posilnenia európskej ekonomiky je podľa neho odstránenie prekážok na vnútornom trhu. „Kľúčový je jednotný trh. Bariéry vnútri Únie zodpovedajú clu okolo 40 percent pri tovaroch a 110 percent pri službách, v Amerike je to 15 percent. Tieto prekážky môžeme odstrániť sami,“ zdôraznil Ódor. Za ďalší problém označil presadzovanie národných záujmov pri rokovaniach o budúcom európskom rozpočte na úkor spoločných priorít.
Zdroj: SITA.sk - Ódor exkluzívne pre SITA: „Európa má úspory, o akých sa Amerike ani nesníva, no nevie ich investovať“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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