Ír zdevastoval americké vojenské nákladné lietadlo za 60 miliónov. Dokázal to celkom sám
Podľa obžaloby muž 11. apríla 2026 prekonal bezpečnostné opatrenia na írskom letisku Shannon a zabarikádoval sa vo vnútri lietadla patriaceho Národnej garde amerického letectva, ktoré následne poškodil tak, až ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Podľa obžaloby muž 11. apríla 2026 prekonal bezpečnostné opatrenia na írskom letisku Shannon a zabarikádoval sa vo vnútri lietadla patriaceho Národnej garde amerického letectva, ktoré následne poškodil tak, až sa stalo nepoužiteľným.
Americká prokuratúra obvinila 48-ročného muža z úmyselného poškodenia vojenského dopravného lietadla C-130 Hercules na letisku Shannon v Írsku. Podľa vyšetrovateľov útok spôsobil také rozsiahle škody, že stroj už nebude možné vrátiť do aktívnej služby.
Írsky občan Daithí O'Corrain čelí obvineniu z poškodenia majetku vlády Spojených štátov. V prípade odsúdenia mu hrozí až desať rokov väzenia.
Podľa obžaloby, ktorú v pondelok schválila veľká porota v New Yorku, muž 11. apríla 2026 prekonal bezpečnostné opatrenia na letisku Shannon a zabarikádoval sa vo vnútri lietadla patriaceho Národnej garde amerického letectva.
Prokuratúra tvrdí, že prerezal elektrické káble a hydraulické vedenia a rozbil všetky prístroje v pilotnej kabíne. Vonkajšiu časť lietadla poškodil sekerou a do palivových nádrží nasypal oceľové guľôčky.
„V dôsledku útoku Daithího O'Corraina bolo lietadlo fakticky zničené,“ uviedla prokuratúra, podľa ktorej poškodenie vyradilo lietadlo s približnou hodnotou 60 miliónov dolárov natrvalo z prevádzky. Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili motív konania, ale prokuratúra tvrdí, že útoku predchádzali „mesiace plánovania a príprav“.
Zdroj: SITA.sk - Ír zdevastoval americké vojenské nákladné lietadlo za 60 miliónov. Dokázal to celkom sám © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká prokuratúra obvinila 48-ročného muža z úmyselného poškodenia vojenského dopravného lietadla C-130 Hercules na letisku Shannon v Írsku. Podľa vyšetrovateľov útok spôsobil také rozsiahle škody, že stroj už nebude možné vrátiť do aktívnej služby.
Írsky občan Daithí O'Corrain čelí obvineniu z poškodenia majetku vlády Spojených štátov. V prípade odsúdenia mu hrozí až desať rokov väzenia.
Podľa obžaloby, ktorú v pondelok schválila veľká porota v New Yorku, muž 11. apríla 2026 prekonal bezpečnostné opatrenia na letisku Shannon a zabarikádoval sa vo vnútri lietadla patriaceho Národnej garde amerického letectva.
Prokuratúra tvrdí, že prerezal elektrické káble a hydraulické vedenia a rozbil všetky prístroje v pilotnej kabíne. Vonkajšiu časť lietadla poškodil sekerou a do palivových nádrží nasypal oceľové guľôčky.
„V dôsledku útoku Daithího O'Corraina bolo lietadlo fakticky zničené,“ uviedla prokuratúra, podľa ktorej poškodenie vyradilo lietadlo s približnou hodnotou 60 miliónov dolárov natrvalo z prevádzky. Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili motív konania, ale prokuratúra tvrdí, že útoku predchádzali „mesiace plánovania a príprav“.
Zdroj: SITA.sk - Ír zdevastoval americké vojenské nákladné lietadlo za 60 miliónov. Dokázal to celkom sám © SITA Všetky práva vyhradené.
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