Alcaraz je stále suverénny. Vyhral už 11 zápasov za sebou a postúpil do semifinále ATP Finals – VIDEO
Španielsky tenista Carlos Alcaraz je momentálne nezastaviteľný. Vo svojom druhom vystúpení na koncoročnom výberovom turnaji ATP Finals v talianskom Turíne Španiel ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz je momentálne nezastaviteľný.
Vo svojom druhom vystúpení na koncoročnom výberovom turnaji ATP Finals v talianskom Turíne Španiel Carlos Alcaraz zdolal Rusa Daniila Medvedeva 6:2, 6:4 a v predstihu si zabezpečil postup do semifinále.
V druhom stredajšom zápase Skupiny Ivana Lendla Američan Frances Tiafoe vyhral nad Talianom Flaviom Cobollim 7:6 (6), 6:0.
Dvadsaťtriročný Alcaraz má počas európskej halovej sezóny vynikajúcu formu a do stredajšieho zápasu vstupoval so sériou desiatich víťazstiev v rade a s turnajovými titulmi z Viedne a Paríža v kapse.
A v súboji dvoch bývalých svetových jednotiek podal ďalší impozantný výkon, keď nečelil ani jednému brejkbalu z rakety súpera a získal 75% bodov po svojom podaní vrátane druhého.
"Myslím, že som všetko robil dobre. Už v prvom zápase Medvedeva bolo vidieť, že výborne podáva. Vďaka servisu získaval množstvo ľahkých bodov, no ja som skvele vracal loptičky do kurtu po jeho podaní. Pri druhom podaní som returnoval veľmi agresívne a hlboko do kurtu.
Povedal by som, že potom som už hral presne podľa svojho herného štýlu. Mám pocit, že som loptičku zakaždým trafil ideálne alebo aspoň pri veľmi vysokom percente úderov," uviedol Alcaraz podľa webu ATP Tour.
Alcaraz zdolal Medvedeva aj nedávno v semifinále turnaja ATP 500 vo Viedni a vo vzájomnej bilancii nad nim vedie už 8:3. Proti súperom z najlepšej päťky rebríčka ATP Alcaraz v roku 2026 vyhral päť zápasov popri jedinej prehre.
V turíne obhajuje finálovú účasť spred roka, keď v súboji o titul podľahol Talianovi Jannikovi Sinnerovi. Ten aktuálne chýba v Inalpi Arene, lebo si doliečuje zranenie.
Súboj debutantov na ATP Finals medzi Tiafoem a Cobollim bol vyrovnaný len do koncovky prvého setu. Potom 28-ročný Američan prevzal velenie nad zápasom a po zvládnutom tajbrejku cez dva odvrátené setbaly uštedril súperovi nepopulárneho "kanára".
Za stavu 4:6 v tajbrejku prvého setu Tiafoe v 20-úderovej výmene napokon "udolal" Cobolliho, hoci sa Američan za základnou čiarou viackrát ocitol v úzkych. Tiafore si po výhre 2:0 na sety udržal šancu na postup do semifinále.
"Práve výmena za stavu 4:6 je dôvod, prečo som za posledný rok do toho všetkého vložil toľko úsilia. Obaja sme behali zo strany na stranu a ja som si povedal: ‚Musím sa poriadne zaťať; ak chce súper vyhrať, bude musieť zahrať naozaj tvrdý víťazný úder.‘ Napokon som ten tajbrejk zvládol a chcel som naňho v druhom sete od začiatku zatlačiť. Nečakal som, že to vyhrám 6:0. Ani si nepamätám, kedy naposledy som vyhral set 6:0," komentoval Tiafoe.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz je stále suverénny. Vyhral už 11 zápasov za sebou a postúpil do semifinále ATP Finals – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo svojom druhom vystúpení na koncoročnom výberovom turnaji ATP Finals v talianskom Turíne Španiel Carlos Alcaraz zdolal Rusa Daniila Medvedeva 6:2, 6:4 a v predstihu si zabezpečil postup do semifinále.
V druhom stredajšom zápase Skupiny Ivana Lendla Američan Frances Tiafoe vyhral nad Talianom Flaviom Cobollim 7:6 (6), 6:0.
Forma ako hrom
Dvadsaťtriročný Alcaraz má počas európskej halovej sezóny vynikajúcu formu a do stredajšieho zápasu vstupoval so sériou desiatich víťazstiev v rade a s turnajovými titulmi z Viedne a Paríža v kapse.
A v súboji dvoch bývalých svetových jednotiek podal ďalší impozantný výkon, keď nečelil ani jednému brejkbalu z rakety súpera a získal 75% bodov po svojom podaní vrátane druhého.
Pochválil seba aj súpera
"Myslím, že som všetko robil dobre. Už v prvom zápase Medvedeva bolo vidieť, že výborne podáva. Vďaka servisu získaval množstvo ľahkých bodov, no ja som skvele vracal loptičky do kurtu po jeho podaní. Pri druhom podaní som returnoval veľmi agresívne a hlboko do kurtu.
Povedal by som, že potom som už hral presne podľa svojho herného štýlu. Mám pocit, že som loptičku zakaždým trafil ideálne alebo aspoň pri veľmi vysokom percente úderov," uviedol Alcaraz podľa webu ATP Tour.
Vyhral aj vo Viedni
Alcaraz zdolal Medvedeva aj nedávno v semifinále turnaja ATP 500 vo Viedni a vo vzájomnej bilancii nad nim vedie už 8:3. Proti súperom z najlepšej päťky rebríčka ATP Alcaraz v roku 2026 vyhral päť zápasov popri jedinej prehre.
V turíne obhajuje finálovú účasť spred roka, keď v súboji o titul podľahol Talianovi Jannikovi Sinnerovi. Ten aktuálne chýba v Inalpi Arene, lebo si doliečuje zranenie.
Tiafoe cez setbaly
Súboj debutantov na ATP Finals medzi Tiafoem a Cobollim bol vyrovnaný len do koncovky prvého setu. Potom 28-ročný Američan prevzal velenie nad zápasom a po zvládnutom tajbrejku cez dva odvrátené setbaly uštedril súperovi nepopulárneho "kanára".
Za stavu 4:6 v tajbrejku prvého setu Tiafoe v 20-úderovej výmene napokon "udolal" Cobolliho, hoci sa Američan za základnou čiarou viackrát ocitol v úzkych. Tiafore si po výhre 2:0 na sety udržal šancu na postup do semifinále.
Musel sa zaťať
"Práve výmena za stavu 4:6 je dôvod, prečo som za posledný rok do toho všetkého vložil toľko úsilia. Obaja sme behali zo strany na stranu a ja som si povedal: ‚Musím sa poriadne zaťať; ak chce súper vyhrať, bude musieť zahrať naozaj tvrdý víťazný úder.‘ Napokon som ten tajbrejk zvládol a chcel som naňho v druhom sete od začiatku zatlačiť. Nečakal som, že to vyhrám 6:0. Ani si nepamätám, kedy naposledy som vyhral set 6:0," komentoval Tiafoe.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz je stále suverénny. Vyhral už 11 zápasov za sebou a postúpil do semifinále ATP Finals – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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