Trump odmieta medzinárodné regulácie AI. Bojí sa, že ohrozia jeho superinteligenciu
Medzinárodné pravidlá by podľa neho mohli oslabiť postavenie USA v technologickom súperení s Čínou. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odmietol akúkoľvek ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Medzinárodné pravidlá by podľa neho mohli oslabiť postavenie USA v technologickom súperení s Čínou.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odmietol akúkoľvek formu globálnej regulácie umelej inteligencie a varoval, že medzinárodné pravidlá by mohli oslabiť postavenie Spojených štátov v technologickom súperení s Čínou.
Trump vystúpil na samite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) v čínskom Šen-čene niekoľko hodín pred rokovaním s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Práve umelá inteligencia patrí medzi hlavné témy ich stretnutia.
„Je to superinteligencia, ale musíme na ňu dohliadať,“ povedal Trump, pričom použil označenie AI, ktoré používa len on a jeho administratíva. „Musíme byť opatrní. Musíme si ju vážiť. Je takmer úplne dobrá, ale má aj svoje negatívne stránky a pri ich riadení musíme byť veľmi obozretní.“
Zároveň odmietol celosvetové snahy o jej reguláciu. „Sme proti akejkoľvek forme globalistickej regulácie alebo čohokoľvek, čo by SI kontrolovalo a brzdilo. Nedovolíme, aby sa to stalo,“ vyhlásil.
USA a Čína napriek intenzívnej technologickej rivalite čelia podobným obavám v oblasti umelej inteligencie. Patria medzi ne riziká hackerských útokov na kritickú infraštruktúru, využívanie AI pri vývoji biologických zbraní, vojenské nasadenie technológie či jej použitie na masové sledovanie obyvateľstva.
Názory prezidentov na kontrolu AI sa však líšia. Čínsky líder v lete vyhlásil, že umelá inteligencia musí zostať „vždy pod ľudskou kontrolou“, a podporil vytváranie „zákonov a regulácií, technologického monitorovania a systémov včasného varovania a krízovej reakcie“. Na samite APEC v stredu zároveň vyzval na „prehĺbenie spolupráce v digitálnej ekonomike a umelej inteligencii“, hoci bez ďalších podrobností.
Trump a Si sa v septembri dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre naliehavé incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Podrobnosti tejto iniciatívy majú prerokovať počas štvrtkového stretnutia.
Kanadský premiér Mark Carney medzitým upozornil, že absencia globálnych pravidiel pre umelú inteligenciu predstavuje „obrovské riziko“ a vyzval na vytvorenie medzinárodného rámca na jej reguláciu.
Zdroj: SITA.sk - Trump odmieta medzinárodné regulácie AI. Bojí sa, že ohrozia jeho superinteligenciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odmietol akúkoľvek formu globálnej regulácie umelej inteligencie a varoval, že medzinárodné pravidlá by mohli oslabiť postavenie Spojených štátov v technologickom súperení s Čínou.
Trump vystúpil na samite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) v čínskom Šen-čene niekoľko hodín pred rokovaním s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Práve umelá inteligencia patrí medzi hlavné témy ich stretnutia.
Prezident so superinteligenciou
„Je to superinteligencia, ale musíme na ňu dohliadať,“ povedal Trump, pričom použil označenie AI, ktoré používa len on a jeho administratíva. „Musíme byť opatrní. Musíme si ju vážiť. Je takmer úplne dobrá, ale má aj svoje negatívne stránky a pri ich riadení musíme byť veľmi obozretní.“
Zároveň odmietol celosvetové snahy o jej reguláciu. „Sme proti akejkoľvek forme globalistickej regulácie alebo čohokoľvek, čo by SI kontrolovalo a brzdilo. Nedovolíme, aby sa to stalo,“ vyhlásil.
USA a Čína napriek intenzívnej technologickej rivalite čelia podobným obavám v oblasti umelej inteligencie. Patria medzi ne riziká hackerských útokov na kritickú infraštruktúru, využívanie AI pri vývoji biologických zbraní, vojenské nasadenie technológie či jej použitie na masové sledovanie obyvateľstva.
Odlišný prístup ku kontrole
Názory prezidentov na kontrolu AI sa však líšia. Čínsky líder v lete vyhlásil, že umelá inteligencia musí zostať „vždy pod ľudskou kontrolou“, a podporil vytváranie „zákonov a regulácií, technologického monitorovania a systémov včasného varovania a krízovej reakcie“. Na samite APEC v stredu zároveň vyzval na „prehĺbenie spolupráce v digitálnej ekonomike a umelej inteligencii“, hoci bez ďalších podrobností.
Trump a Si sa v septembri dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre naliehavé incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Podrobnosti tejto iniciatívy majú prerokovať počas štvrtkového stretnutia.
Kanadský premiér Mark Carney medzitým upozornil, že absencia globálnych pravidiel pre umelú inteligenciu predstavuje „obrovské riziko“ a vyzval na vytvorenie medzinárodného rámca na jej reguláciu.
Zdroj: SITA.sk - Trump odmieta medzinárodné regulácie AI. Bojí sa, že ohrozia jeho superinteligenciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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