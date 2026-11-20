Trump tvrdí, že Putin chce ukončiť vojnu na Ukrajine, Moskva však hrozí odvetou
Americký prezident po samite v Číne presviedčal európskych spojencov, že šéf Kremľa je pripravený na dohodu. Európa zostáva skeptická. Americký prezident
20.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident po samite v Číne presviedčal európskych spojencov, že šéf Kremľa je pripravený na dohodu. Európa zostáva skeptická.
Americký prezident sa k európskym predstaviteľom pripojil telefonicky z paluby lietadla Air Force One počas návratu zo Šen-čenu, kde rokoval s Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Podľa denníka The Washington Post Trump presviedčal spojencov, že ruský prezident je teraz ochotný pristúpiť na dohodu, ktorú by pred niekoľkými mesiacmi odmietol. Zároveň ich vyzýval na priame rokovania s Moskvou.
Putin však po samite verejne odmietol možnosť čiastočného prímeria po ukrajinských útokoch na Krymský most a prisľúbil tvrdú odvetu. „Naša odpoveď bude oveľa bolestivejšia,“ vyhlásil ruský prezident.
Európski predstavitelia preto Trumpovo hodnotenie prijali skepticky. Poukazujú na pokračujúce ruské útoky a požiadavky Moskvy na územné ústupky Ukrajiny.
Berlínsky samit Koalície ochotných medzitým potvrdil pokračovanie európskej podpory Kyjeva. Účastníci zároveň podporili zapojenie Európy do pripravovaných mierových rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Putin chce ukončiť vojnu na Ukrajine, Moskva však hrozí odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump po rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne vyhlásil, že šéf Kremľa chce ukončiť vojnu na Ukrajine a je pripravený uzavrieť mierovú dohodu.
Svoje hodnotenie oznámil európskym lídrom počas telefonátu účastníkom štvrtkového samitu Koalície ochotných v Berlíne, informoval portál Axios.
Trump volal z lietadla
„Putin chce ukončiť vojnu, chce dosiahnuť dohodu a táto vojna ho už unavuje,“ povedal Trump podľa účastníkov rokovania.
Americký prezident sa k európskym predstaviteľom pripojil telefonicky z paluby lietadla Air Force One počas návratu zo Šen-čenu, kde rokoval s Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Podľa denníka The Washington Post Trump presviedčal spojencov, že ruský prezident je teraz ochotný pristúpiť na dohodu, ktorú by pred niekoľkými mesiacmi odmietol. Zároveň ich vyzýval na priame rokovania s Moskvou.
Putin sa nahneval
Putin však po samite verejne odmietol možnosť čiastočného prímeria po ukrajinských útokoch na Krymský most a prisľúbil tvrdú odvetu. „Naša odpoveď bude oveľa bolestivejšia,“ vyhlásil ruský prezident.
Európski predstavitelia preto Trumpovo hodnotenie prijali skepticky. Poukazujú na pokračujúce ruské útoky a požiadavky Moskvy na územné ústupky Ukrajiny.
Berlínsky samit Koalície ochotných medzitým potvrdil pokračovanie európskej podpory Kyjeva. Účastníci zároveň podporili zapojenie Európy do pripravovaných mierových rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Putin chce ukončiť vojnu na Ukrajine, Moskva však hrozí odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Vlhová prerušuje účinkovanie vo Svetovom pohári. Vynechá Gurgl aj preteky v zámorí, koleno ju nelimituje
- Najvyšší súd trvá na správnosti rozhodnutia dovolacieho senátu v prípade Dušana Kováčika
- Márquez môže vyrovnať rekord v počte titulov majstra sveta v MotoGP. Pokúsi sa o to už tento víkend
- Európski lídri sú pripravení rokovať v Moskve, podmienkou je plnohodnotná účasť
- Lidl otvoril novú predajňu v Sládkovičove