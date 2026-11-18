Zarobil vyše milión dolárov, no po jeho smrti s ním zaobchádzali nedôstojne. Dostihového koňa našli po neúspešnej operácii v kontajneri
Nádejný vytrvalostný kôň ochorel počas pobytu na farme určenej na oddych. Majiteľ a chovateľ koňa menom So You Are požaduje dôkladné prešetrenie prípadu po tom, čo bolo telo zvieraťa nájdené v ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Nádejný vytrvalostný kôň ochorel počas pobytu na farme určenej na oddych.
Majiteľ a chovateľ koňa menom So You Are požaduje dôkladné prešetrenie prípadu po tom, čo bolo telo zvieraťa nájdené v kontajneri na skládke v Sydney. Trvá na tom, že "niekto za to musí niesť následky".
Stuart Ramsey označil za "strašnú hanbu", že telo valacha skončilo v kontajneri, zatiaľ čo čakalo na pochovanie v inom zariadení v rámci mesta.
Nález objavil istý muž. Zábery, ktoré sa objavili na internete, pobúrili ľudí z dostihového priemyslu aj aktivistov bojujúcich proti nim. Upozornil na to web abc.net.au.
Tento nádejný vytrvalostný kôň, ktorého trénoval Bjorn Baker, ochorel počas pobytu na farme určenej na oddych. Stalo sa tak po tom, čo 3. novembra obsadil ôsme miesto v najslávnejších austrálskych dostihoch Melbourne Cup.
Následne sa u koňa prejavili príznaky koliky, preto ho urýchlene previezli na veterinárnu kliniku. Operácia mu nepomohla, a tak bol v celkovej anestézii usmrtený.
Organizácia Racing NSW uviedla, že prebiehajúce vyšetrovanie ukázalo, že telo koňa So You Are bolo v čase vzniku záberov dočasne uložené na mieste, kde čakalo na pochovanie.
Hoci sa klinika ospravedlnila, uznávaný chovateľ Ramsey žiada vysvetlenie a vyvodenie zodpovednosti za to, ako naložili s päťročným koňom, ktorý počas svojej kariéry vyhral osem dostihov a zarobil 1,4 milióna dolárov (asi 1 275 820 eur).
"Musí prebehnúť dôkladné vyšetrovanie. Niekto za to musí niesť následky, taká je realita. Bol to viac než len dostihový kôň. Zblížil našu rodinu a je hrozné pomyslieť na to, akému stresu je teraz rodina pre toto vystavená. Je to veľká hanba. So You Are nás všetkých spojil – tak, ako to dokáže len kôň. Je veľmi smutné, že sa niečo také stalo," prezradil vo vyhlásení.
Riadiaci partner kliniky Jonathan Lumsden uviedol, že samotný pohreb firma nevykonáva, no preberá "plnú zodpovednosť" za výber poskytovateľa týchto služieb a za celkovú organizáciu.
Ramsey povedal, že ho spoločnosť nekontaktovala a nebol s jej vysvetlením spokojný. "Mali by teda prevziať zodpovednosť. Nebola to chyba dodávateľa, ale ich. Zodpovedali za toho koňa. Všetci by mali skončiť - teda tí, ktorí o tom rozhodovali."
Pre neho dostihové kone patria medzi zvieratá, o ktoré je na svete najlepšie postarané, a vyjadril svoj silný vzťah ku koňovi So You Are. "Znamenal pre nás veľmi veľa."
Podľa riaditeľa kampane organizácie Coalition for the Protection of Racehorses (Koalícia za ochranu dostihových koní) Elia Celotta ide o "bežnú prax" - zisk je vraj vždy dôležitejší než city.
Zdroj: SITA.sk - Zarobil vyše milión dolárov, no po jeho smrti s ním zaobchádzali nedôstojne. Dostihového koňa našli po neúspešnej operácii v kontajneri © SITA Všetky práva vyhradené.
Majiteľ a chovateľ koňa menom So You Are požaduje dôkladné prešetrenie prípadu po tom, čo bolo telo zvieraťa nájdené v kontajneri na skládke v Sydney. Trvá na tom, že "niekto za to musí niesť následky".
Stuart Ramsey označil za "strašnú hanbu", že telo valacha skončilo v kontajneri, zatiaľ čo čakalo na pochovanie v inom zariadení v rámci mesta.
Nález objavil istý muž. Zábery, ktoré sa objavili na internete, pobúrili ľudí z dostihového priemyslu aj aktivistov bojujúcich proti nim. Upozornil na to web abc.net.au.
Museli ho usmrtiť
Tento nádejný vytrvalostný kôň, ktorého trénoval Bjorn Baker, ochorel počas pobytu na farme určenej na oddych. Stalo sa tak po tom, čo 3. novembra obsadil ôsme miesto v najslávnejších austrálskych dostihoch Melbourne Cup.
Následne sa u koňa prejavili príznaky koliky, preto ho urýchlene previezli na veterinárnu kliniku. Operácia mu nepomohla, a tak bol v celkovej anestézii usmrtený.
Organizácia Racing NSW uviedla, že prebiehajúce vyšetrovanie ukázalo, že telo koňa So You Are bolo v čase vzniku záberov dočasne uložené na mieste, kde čakalo na pochovanie.
Veľká hanba
Hoci sa klinika ospravedlnila, uznávaný chovateľ Ramsey žiada vysvetlenie a vyvodenie zodpovednosti za to, ako naložili s päťročným koňom, ktorý počas svojej kariéry vyhral osem dostihov a zarobil 1,4 milióna dolárov (asi 1 275 820 eur).
"Musí prebehnúť dôkladné vyšetrovanie. Niekto za to musí niesť následky, taká je realita. Bol to viac než len dostihový kôň. Zblížil našu rodinu a je hrozné pomyslieť na to, akému stresu je teraz rodina pre toto vystavená. Je to veľká hanba. So You Are nás všetkých spojil – tak, ako to dokáže len kôň. Je veľmi smutné, že sa niečo také stalo," prezradil vo vyhlásení.
Riadiaci partner kliniky Jonathan Lumsden uviedol, že samotný pohreb firma nevykonáva, no preberá "plnú zodpovednosť" za výber poskytovateľa týchto služieb a za celkovú organizáciu.
Bežná prax
Ramsey povedal, že ho spoločnosť nekontaktovala a nebol s jej vysvetlením spokojný. "Mali by teda prevziať zodpovednosť. Nebola to chyba dodávateľa, ale ich. Zodpovedali za toho koňa. Všetci by mali skončiť - teda tí, ktorí o tom rozhodovali."
Pre neho dostihové kone patria medzi zvieratá, o ktoré je na svete najlepšie postarané, a vyjadril svoj silný vzťah ku koňovi So You Are. "Znamenal pre nás veľmi veľa."
Podľa riaditeľa kampane organizácie Coalition for the Protection of Racehorses (Koalícia za ochranu dostihových koní) Elia Celotta ide o "bežnú prax" - zisk je vraj vždy dôležitejší než city.
Zdroj: SITA.sk - Zarobil vyše milión dolárov, no po jeho smrti s ním zaobchádzali nedôstojne. Dostihového koňa našli po neúspešnej operácii v kontajneri © SITA Všetky práva vyhradené.
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