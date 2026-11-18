EÚ chce dať Ukrajine novú pôžičku vo výške 45 miliárd, Nemecko tlačí na Slovensko a ďalšie štáty
Európska komisia navrhuje novú pôžičku na rok 2027. Berlín žiada spoločnú účasť všetkých členov EÚ a pomoc Kyjevu spája s budúcim rozpočtom únie.
18.11.2026 (SITA.sk) - Európska komisia navrhuje novú pôžičku na rok 2027. Berlín žiada spoločnú účasť všetkých členov EÚ a pomoc Kyjevu spája s budúcim rozpočtom únie.
Zdôraznila, že nová pôžička má posilniť postavenie Kyjeva pri prípadných mierových rokovaniach s Ruskom. „Myslíme si, že je to najlepší spôsob, ako dať Ukrajine silnú pozíciu za rokovacím stolom,“ uviedla.
Podľa návrhu by Ukrajina peniaze nemusela splácať, kým Rusko neposkytne náhradu za škody spôsobené vojnou. „Ukrajina bude musieť pôžičku splatiť až vtedy, keď Rusko zaplatí za škody, ktoré na Ukrajine spôsobilo,“ vysvetlila predsedníčka Komisie.
Nová finančná pomoc má fungovať podobne ako už schválená pôžička vo výške 90 miliárd eur, ktorú EÚ postupne vypláca Kyjevu.
Peniaze by si Únia požičala na finančných trhoch, pričom zárukou by boli rezervy v jej spoločnom rozpočte. Vyplácanie prostriedkov by bolo podmienené pokračovaním ukrajinských reforiem.
O návrhu budú lídri EÚ rozhodovať na budúcotýždňovom samite v Bruseli. Rokovania však komplikuje spor o rozdelenie finančnej záťaže medzi členské štáty a jej prepojenie s pripravovaným viacročným rozpočtom únie.
Nemecký kancelár Friedrich Merz požaduje, aby sa na financovaní Ukrajiny podieľalo všetkých 27 členských štátov. Bez dohody o spoločnej zodpovednosti odmieta pokročiť v rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ.
Proti účasti na novej pôžičke sa stavajú Slovensko, Maďarsko, Česko a Bulharsko. Bratislava, Budapešť a Praha si pritom pri predchádzajúcom úvere vyrokovali výnimku z finančných záruk.
Von der Leyenová však trvá na tom, že cieľom je tentoraz dosiahnuť zapojenie všetkých členských štátov. Brusel zároveň vyzýva Britániu, Kanadu a Japonsko, aby pomohli pokryť zostávajúcu časť ukrajinských finančných potrieb. Partnerom chce umožniť poskytovať úverové záruky alebo využiť výnosy zo zmrazených ruských aktív na financovanie vlastnej pomoci.
Komisia zatiaľ neplánuje priamo použiť viac ako 200 miliárd eur zmrazených aktív ruskej centrálnej banky v EÚ. Tento postup už v roku 2025 odmietlo Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov. Jeho stanovisko sa nezmenilo.
Zdroj: SITA.sk - EÚ chce dať Ukrajine novú pôžičku vo výške 45 miliárd, Nemecko tlačí na Slovensko a ďalšie štáty © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) v stredu navrhla poskytnúť Ukrajine ďalšiu pôžičku vo výške 45 miliárd eur na pokrytie rozpočtového deficitu v roku 2027.
Kyjevu bude podľa odhadov chýbať približne 70 miliárd eur, pričom Brusel chce zabezpečiť zhruba dve tretiny tejto sumy a zvyšok získať od ďalších medzinárodných partnerov. „Päť rokov od začiatku tejto útočnej vojny je Európa stále jednotná. Sme rovnako odhodlaní podporovať Ukrajinu vo vojne aj v mieri,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Zdôraznila, že nová pôžička má posilniť postavenie Kyjeva pri prípadných mierových rokovaniach s Ruskom. „Myslíme si, že je to najlepší spôsob, ako dať Ukrajine silnú pozíciu za rokovacím stolom,“ uviedla.
Ruské reparácie
Podľa návrhu by Ukrajina peniaze nemusela splácať, kým Rusko neposkytne náhradu za škody spôsobené vojnou. „Ukrajina bude musieť pôžičku splatiť až vtedy, keď Rusko zaplatí za škody, ktoré na Ukrajine spôsobilo,“ vysvetlila predsedníčka Komisie.
Nová finančná pomoc má fungovať podobne ako už schválená pôžička vo výške 90 miliárd eur, ktorú EÚ postupne vypláca Kyjevu.
Finančné trhy
Peniaze by si Únia požičala na finančných trhoch, pričom zárukou by boli rezervy v jej spoločnom rozpočte. Vyplácanie prostriedkov by bolo podmienené pokračovaním ukrajinských reforiem.
O návrhu budú lídri EÚ rozhodovať na budúcotýždňovom samite v Bruseli. Rokovania však komplikuje spor o rozdelenie finančnej záťaže medzi členské štáty a jej prepojenie s pripravovaným viacročným rozpočtom únie.
Merz tlačí aj na Slovensko
Nemecký kancelár Friedrich Merz požaduje, aby sa na financovaní Ukrajiny podieľalo všetkých 27 členských štátov. Bez dohody o spoločnej zodpovednosti odmieta pokročiť v rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ.
Proti účasti na novej pôžičke sa stavajú Slovensko, Maďarsko, Česko a Bulharsko. Bratislava, Budapešť a Praha si pritom pri predchádzajúcom úvere vyrokovali výnimku z finančných záruk.
Von der Leyenová chce všetkých
Von der Leyenová však trvá na tom, že cieľom je tentoraz dosiahnuť zapojenie všetkých členských štátov. Brusel zároveň vyzýva Britániu, Kanadu a Japonsko, aby pomohli pokryť zostávajúcu časť ukrajinských finančných potrieb. Partnerom chce umožniť poskytovať úverové záruky alebo využiť výnosy zo zmrazených ruských aktív na financovanie vlastnej pomoci.
Komisia zatiaľ neplánuje priamo použiť viac ako 200 miliárd eur zmrazených aktív ruskej centrálnej banky v EÚ. Tento postup už v roku 2025 odmietlo Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov. Jeho stanovisko sa nezmenilo.
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Zdroj: SITA.sk - EÚ chce dať Ukrajine novú pôžičku vo výške 45 miliárd, Nemecko tlačí na Slovensko a ďalšie štáty © SITA Všetky práva vyhradené.
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