KDH žiada parlament o odmietnutie postoja europoslancov Smeru k návratu unesených ukrajinských detí
Návrh uznesenia dôrazne odsudzuje deportácie, nútené presuny a zadržiavanie ukrajinských detí zo strany Ruska a podporuje bezpečný, bezpodmienečný a dôstojný návrat týchto detí domov.
18.11.2026 (SITA.sk) - Návrh uznesenia dôrazne odsudzuje deportácie, nútené presuny a zadržiavanie ukrajinských detí zo strany Ruska a podporuje bezpečný, bezpodmienečný a dôstojný návrat týchto detí domov.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v stredu predložilo do Národnej rady SR návrh uznesenia týkajúceho sa návratu ukrajinských detí, ktoré Rusko násilne deportovalo.
Cieľom návrhu je vyjadriť nesúhlas s postojom šiestich slovenských europoslancov, ktorí nepodporili rezolúciu Európskeho parlamentu o návrate týchto detí. Štyria europoslanci za Smer-SD - Ľuboš Blaha, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková a Erik Kaliňák hlasovali proti, a dvaja z Republiky - Milan Uhrík a Milan Mazurek, sa zdržali hlasovania.
"Rusko je agresor, ktorý rozpútal u našich susedov vojnu a unáša deti. A dokonca sa nájdu poslanci aj za vládne strany, ktorí odmietajú podporiť uznesenie v Európskom parlamente, aby sa tieto deti mohli vrátiť k svojim rodinám, k svojim rodičom," zdôraznil predseda KDH Milan Majerský.
Poslanec KDH František Mikloško pripomenul, že Slovensko sa začiatkom novembra pripojilo k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí, no o pár dní neskôr slovenskí europoslanci nevyjadrili podporu rezolúcii týkajúcej sa návratu týchto detí.
"Ochrana detí musí byť nadradená politickým záujmom. Rusko ukrajinské deti násilne deportuje, dáva ich na nezákonné adopcie, rusifikuje ich a militarizuje. Keď slovenskí europoslanci odmietnu podporiť ich návrat, nezodpovedá to hodnotám ochrany práv dieťaťa. Spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine nebude možný, kým sa všetky deti nevrátia k svojim rodinám a zodpovední nebudú niesť následky," uviedol Mikloško.
Návrh uznesenia taktiež dôrazne odsudzuje deportácie, nútené presuny a zadržiavanie ukrajinských detí zo strany Ruska a podporuje bezpečný, bezpodmienečný a dôstojný návrat týchto detí domov.
"Dnes sme predložili uznesenie, ktoré jasne hovorí o návrate unesených ukrajinských detí z Ruska späť na Ukrajinu. Oslovujeme poslanecké kluby, aby ho podporili. Ochrana detí je hodnota, na ktorej sa má parlament zhodnúť bez ohľadu na politickú príslušnosť," vysvetlil Milan Majerský a vyzval parlamentné kluby na podporu návrhu.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada parlament o odmietnutie postoja europoslancov Smeru k návratu unesených ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) v stredu predložilo do Národnej rady SR návrh uznesenia týkajúceho sa návratu ukrajinských detí, ktoré Rusko násilne deportovalo.
Cieľom návrhu je vyjadriť nesúhlas s postojom šiestich slovenských europoslancov, ktorí nepodporili rezolúciu Európskeho parlamentu o návrate týchto detí. Štyria europoslanci za Smer-SD - Ľuboš Blaha, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková a Erik Kaliňák hlasovali proti, a dvaja z Republiky - Milan Uhrík a Milan Mazurek, sa zdržali hlasovania.
"Rusko je agresor, ktorý rozpútal u našich susedov vojnu a unáša deti. A dokonca sa nájdu poslanci aj za vládne strany, ktorí odmietajú podporiť uznesenie v Európskom parlamente, aby sa tieto deti mohli vrátiť k svojim rodinám, k svojim rodičom," zdôraznil predseda KDH Milan Majerský.
Násilné deportácie
Poslanec KDH František Mikloško pripomenul, že Slovensko sa začiatkom novembra pripojilo k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí, no o pár dní neskôr slovenskí europoslanci nevyjadrili podporu rezolúcii týkajúcej sa návratu týchto detí.
"Ochrana detí musí byť nadradená politickým záujmom. Rusko ukrajinské deti násilne deportuje, dáva ich na nezákonné adopcie, rusifikuje ich a militarizuje. Keď slovenskí europoslanci odmietnu podporiť ich návrat, nezodpovedá to hodnotám ochrany práv dieťaťa. Spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine nebude možný, kým sa všetky deti nevrátia k svojim rodinám a zodpovední nebudú niesť následky," uviedol Mikloško.
Výzva na podporu návrhu
Návrh uznesenia taktiež dôrazne odsudzuje deportácie, nútené presuny a zadržiavanie ukrajinských detí zo strany Ruska a podporuje bezpečný, bezpodmienečný a dôstojný návrat týchto detí domov.
"Dnes sme predložili uznesenie, ktoré jasne hovorí o návrate unesených ukrajinských detí z Ruska späť na Ukrajinu. Oslovujeme poslanecké kluby, aby ho podporili. Ochrana detí je hodnota, na ktorej sa má parlament zhodnúť bez ohľadu na politickú príslušnosť," vysvetlil Milan Majerský a vyzval parlamentné kluby na podporu návrhu.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada parlament o odmietnutie postoja europoslancov Smeru k návratu unesených ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Taraba chce otvoriť mimoriadnu parlamentnú schôdzu, otázku ďalšieho odídenca z Hlasu nekomentoval – VIDEO
- Skúsený brankár Halák trénuje s Popradčanmi. Nastúpi v extralige s kamzíkom na hrudi?
- Jesenná ITAPA 2026: 25 rokov smerujeme k budúcnosti
- Arda Güler predĺžil zmluvu s Realom Madrid do leta 2032
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov žiada vysvetlenie zakrytia Pamätníka SNP počas osláv 17. novembra – FOTO