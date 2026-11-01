Barcelona deklasovala Alavés, zaskveli sa Raphinha a Yamal. Atlético Madrid pohodlne zdolalo Levante – VIDEO
Najlepší strelec La Ligy Raphinha potvrdil svoju skvelú formu a celkovo má na konte už 15 presných zásahov. Raphinha a Lamine Yamal strelili po dva góly, vďaka čomu Barcelona deklasovala Alavés 6:1. ...
1.11.2026 (SITA.sk) - Najlepší strelec La Ligy Raphinha potvrdil svoju skvelú formu a celkovo má na konte už 15 presných zásahov.
Raphinha a Lamine Yamal strelili po dva góly, vďaka čomu Barcelona deklasovala Alavés 6:1. Týmto víťazstvom sa vrátila na čelo tabuľky La Ligy a napravila si chuť po dvoch bolestivých prehrách.
Atlético Madrid, ktorému patrí druhá priečka, predtým zvíťazilo na ihrisku Levante 2:0, no Katalánci vďaka drvivému víťazstvu nad baskickým súperom na štadióne Camp Nou opäť odskočili "Rojiblancos" na rozdiel dvoch bodov.
Tím Hansiho Flicka, ktorý sa stále spamätával z prehier v Lige majstrov proti Parížu Saint-Germain a ligovej v El Clásicu proti rivalovi z Realu Madrid, sa opäť dostal do správneho rytmu.
Raphinha skóroval dvakrát v prvom polčase, raz pred a raz po góle Fermína Lópeza, a tesne pred prestávkou sa presadil aj Yamal.
Mladučký krídelník pridal ďalší gól v polovici druhého polčasu a striedajúci Anthony Gordon zvýšil na 6:0, pričom za Alavés následne skorigoval Mariano Díaz.
"Bol to pre nás ťažký týždeň. Niet lepšieho miesta na návrat do formy než Camp Nou pred našimi fanúšikmi. Lamine a Raphinha robia rozdiel - s nimi dosiahneme veľké veci," chválil spoluhráčov López.
Pred začiatkom každého zo sobotňajších (31.10.) zápasov si prítomní uctili minútou ticha pamiatku 69 obetí vlakového nešťastia v provincii Toledo, ktoré tento týždeň otriaslo Španielskom.
Vzhľadom na množstvo zranení v obranných radoch nasadil Flick na pozíciu stredného obrancu holandského stredopoliara Frenkieho de Jonga, zatiaľ čo na pravom kraji obrany nastúpil od začiatku mladík Brian Farinas.
Tieto zmeny však úradujúcich šampiónov nijako nepribrzdili a Barcelona sa ujala vedenia už v ôsmej minúte. Najlepší strelec La Ligy Raphinha potvrdil svoju skvelú formu, keď zužitkoval prihrávku od Lópeza, a celkovo má na konte už 15 presných zásahov.
"Z môjho pohľadu to bol od Yamala skvelý výkon. Je úžasné vidieť, na akej úrovni hrajú naši ofenzívni hráči – Fermín či Raphinha. Presne toto som chcel vidieť po dvoch prehrách - zareagovali sme tým správnym spôsobom," radoval sa Flick.
V utorok 3. novembra čaká Barcelonu v Lige majstrov domáci zápas proti Aston Ville a v nedeľu 8. novembra vycestuje na duel proti Atléticu, ktorý bude súbojom dvoch najlepších tímov La Ligy.
Zverenci Diega Simeoneho triumfovali vo Valencii vďaka gólom Alejandra Grimalda a Giuliana Simeoneho proti Levante a na pár hodín sa dostali na 1. priečku.
Atlético si pripísalo siedme ligové víťazstvo v rade, čím potvrdilo svoju skvelú formu a vytvorilo tlak na úradujúceho majstra.
"Som veľmi spokojný s prácou celého tímu. Do konca sezóny je ešte veľmi ďaleko a budeme postupovať zápas od zápasu," uviedol Simeone, ktorý si pripísal 344. víťazstvo v La Lige, čím vyrovnal klubový rekord Luisa Aragonésa.
"Nevnímam to ani tak ako svoj úspech - patrí mojim hráčom a všetkým, ktorí sú so mnou už toľké roky," dodal Simeone, ktorý začal trénovať Atlético v roku 2011.
Zdroj: SITA.sk - Barcelona deklasovala Alavés, zaskveli sa Raphinha a Yamal. Atlético Madrid pohodlne zdolalo Levante – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Raphinha a Lamine Yamal strelili po dva góly, vďaka čomu Barcelona deklasovala Alavés 6:1. Týmto víťazstvom sa vrátila na čelo tabuľky La Ligy a napravila si chuť po dvoch bolestivých prehrách.
Atlético Madrid, ktorému patrí druhá priečka, predtým zvíťazilo na ihrisku Levante 2:0, no Katalánci vďaka drvivému víťazstvu nad baskickým súperom na štadióne Camp Nou opäť odskočili "Rojiblancos" na rozdiel dvoch bodov.
Tím Hansiho Flicka, ktorý sa stále spamätával z prehier v Lige majstrov proti Parížu Saint-Germain a ligovej v El Clásicu proti rivalovi z Realu Madrid, sa opäť dostal do správneho rytmu.
Dosiahnu veľké veci
Raphinha skóroval dvakrát v prvom polčase, raz pred a raz po góle Fermína Lópeza, a tesne pred prestávkou sa presadil aj Yamal.
Mladučký krídelník pridal ďalší gól v polovici druhého polčasu a striedajúci Anthony Gordon zvýšil na 6:0, pričom za Alavés následne skorigoval Mariano Díaz.
"Bol to pre nás ťažký týždeň. Niet lepšieho miesta na návrat do formy než Camp Nou pred našimi fanúšikmi. Lamine a Raphinha robia rozdiel - s nimi dosiahneme veľké veci," chválil spoluhráčov López.
Minúta ticha
Pred začiatkom každého zo sobotňajších (31.10.) zápasov si prítomní uctili minútou ticha pamiatku 69 obetí vlakového nešťastia v provincii Toledo, ktoré tento týždeň otriaslo Španielskom.
Vzhľadom na množstvo zranení v obranných radoch nasadil Flick na pozíciu stredného obrancu holandského stredopoliara Frenkieho de Jonga, zatiaľ čo na pravom kraji obrany nastúpil od začiatku mladík Brian Farinas.
Tieto zmeny však úradujúcich šampiónov nijako nepribrzdili a Barcelona sa ujala vedenia už v ôsmej minúte. Najlepší strelec La Ligy Raphinha potvrdil svoju skvelú formu, keď zužitkoval prihrávku od Lópeza, a celkovo má na konte už 15 presných zásahov.
"Z môjho pohľadu to bol od Yamala skvelý výkon. Je úžasné vidieť, na akej úrovni hrajú naši ofenzívni hráči – Fermín či Raphinha. Presne toto som chcel vidieť po dvoch prehrách - zareagovali sme tým správnym spôsobom," radoval sa Flick.
V utorok 3. novembra čaká Barcelonu v Lige majstrov domáci zápas proti Aston Ville a v nedeľu 8. novembra vycestuje na duel proti Atléticu, ktorý bude súbojom dvoch najlepších tímov La Ligy.
Zverenci Diega Simeoneho triumfovali vo Valencii vďaka gólom Alejandra Grimalda a Giuliana Simeoneho proti Levante a na pár hodín sa dostali na 1. priečku.
Atlético si pripísalo siedme ligové víťazstvo v rade, čím potvrdilo svoju skvelú formu a vytvorilo tlak na úradujúceho majstra.
"Som veľmi spokojný s prácou celého tímu. Do konca sezóny je ešte veľmi ďaleko a budeme postupovať zápas od zápasu," uviedol Simeone, ktorý si pripísal 344. víťazstvo v La Lige, čím vyrovnal klubový rekord Luisa Aragonésa.
"Nevnímam to ani tak ako svoj úspech - patrí mojim hráčom a všetkým, ktorí sú so mnou už toľké roky," dodal Simeone, ktorý začal trénovať Atlético v roku 2011.
Zdroj: SITA.sk - Barcelona deklasovala Alavés, zaskveli sa Raphinha a Yamal. Atlético Madrid pohodlne zdolalo Levante – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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